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移民專頁／未更新SEVP紀錄 不影響配偶I-140

鄭毅律師主答

讀者問：

OPT (Optional Practical Training) 期間沒有更新過SEVP (Student and Exchange Visitor Program) ，其實就是滯留。2019年，我離開美國，2020年收到SEVP OPT到期帳號關閉的通知。2019年F-1簽證到期，我回國申請B簽秒過。今年國內申請了H-4，也過了，無影響，多次出入境也無影響。現在，配偶在申請綠卡，準備提交I-140。我身為副申請人，想知道自己造下的錯誤會不會對配偶有影響？

答：

1. 你在2019年主動離境前，沒有被發現滯留或遞解，也沒有累計超過180天的非法居留(unlawful presence)紀錄。根據移民法規，在F-1身分下，除非被移民局明確判定失去身分 (例如遞解或I-94上寫了具體過期日)，一般不自動啟動非法居留計時。你2019年的及時離境，很可能避免了3年或10年禁令的觸發。你之後B簽證和H4簽證被批，說明美國領事館並未認定你有重大逾期紀錄或移民詐欺。

2. I-140是雇主為你配偶個人提交的職業移民申請，與你的移民紀錄完全無關。你是副申請人，只影響你能否一起遞交I-485，不影響主申請人I-140的審理或批准。

3. 這個紀錄也不會自動導致你的副申請人資格被拒，但你自己未來的I-485需要仔細處理早年的身分問題。在你的I-485申請表格中 (特別是Part 8：General Eligibility and Inadmissibility Grounds)，你會被問到是否有過違反簽證身份或移民身分，是否曾逾期滯留，是否曾非法工作等。你應該如實說明OPT期間未維護身分的事實，但你也可以解釋當時的具體情況，並強調自2019年起已主動離境，後續多次獲簽，顯示無移民欺詐或故意隱瞞行為，當前H-4身分合法，持續維持良好紀錄等等，這些有助於你的I-485順利通過。

移民 綠卡 OPT

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