旅遊／先天絕美後天壯麗 驚嘆新疆

眺望喀喇崑崙山。（圖為作者提供）

可能因為近年來一首紅遍大江南北的「可可托海的牧羊人」，和一部製作精美故事動人的連續劇「我的阿勒泰」大火，讓更多人在計畫旅遊時，把目光投向占中國六分之一面積的新疆 ，也無怪有人戲稱，1億人在新疆遊覽時，還有5億正奔赴在往新疆路上。

從新疆回來，朋友問起我此行的印象是什麼？我想除了堪稱妙人的導遊、在景區排到天涯海角的長隊、和坐車坐到地老天荒的行程外，最難忘的還是新疆豐富多姿的顏色，感覺整個新疆就像是一個調色盤，各種顏色一應俱全。

地貌多變 吸引各地遊客

新疆古稱「西域」，是歷史上絲綢之路的必經之地，直到清朝左宗棠收復該地，始有「新疆」之名，意思是國家「新闢之疆土」。

絕大多數的人到新疆的第一站都是烏魯木齊，這裡乾隆皇帝時的舊名為「迪化」，是「啟迪教化」之意，位於新疆中部，地處天山北麓塔里木盆地的南緣，是新疆地區的政經首府，也是中國西北地區的第二大城市。雖然此地是維吾爾自治區，但是在400多萬的常住人口中，維吾爾人只約占11%，回族占9%，而占76%的漢族是大多數。

新疆之所以吸引世界各地的遊人，因為這裡的地形地貌多變，除了有雪山、冰川 、河流、湖泊，還有草原、戈壁、森林、峽谷和沙漠，而且每一項都是其中的「極品」。

喀納斯湖月亮灣速寫。（圖為作者提供）

以湖泊為例，不管是天池、喀納斯湖還是賽里木湖都各有各的美麗風情。天池在天山北麓，呈半月形，是一個天然的高山冰磧湖；喀納斯湖屬喀納斯河流域範圍，是中國最深的高山流水湖泊。「喀納斯」是蒙古語，意思是「美麗富饒，神祕莫測」，這裡的傳說層出不窮，其中，不止一次被人目睹的喀納斯水怪，攝影師在喀納斯無人區拍攝到的白熊，和在喀納斯湖口處的湖底發現的大片水下森林，並稱為喀納斯的三大未解之謎。

如果時間許可，可沿著步道走訪著名的三灣：神仙灣、月亮灣、臥龍灣，這裡的湖水會隨著季節和天候變化顏色，所以又有「變色湖」的美稱。

而被無數人形容美如仙境的賽里木湖，在天山山脈的伊犁縱谷內，是7000萬年前喜馬拉雅山 造山運動產生的地塹湖，是新疆海拔最高、面積最大的高山冷水湖，也是大西洋暖濕氣流能到達最後的地方，有著「大西洋最後一滴眼淚」說法。

這些湖泊藏在高山叢林間，倒映著碧澄澄的天空，與變幻莫測的雲影，加上水中獨特的礦物質，湖水呈現出獨特或青綠或藍綠的色澤。

安集海大峽谷。（圖為作者提供）

壯麗峽谷 鬼斧神工

而安集海、獨山子和溫宿大峽谷，都是讓人屏息的鬼斧神工。其中安集海大峽谷，因為還沒有被完全開發，所以還沒有「遊人如織」，盡管商販在景區外隨意擺攤略顯髒亂，但能更近距離的接觸，走到沒有柵欄保護的峽谷邊上，更具原始的震撼。

獨山子大峽谷位於克拉瑪依市獨庫區內，是著名獨庫公路的起點，因此也有中國最美公路第一景的稱號，上下落差有200公尺，被奎屯河切割出至少九個分明的階梯層次，以灰黑色為主的土壤層，掩映著天山氣勢磅礴。

這裡和不遠的安集海峽谷不同，是已經有計畫的被開發了，只不過，開發的不是修建更多的步道或者設置更人性化的廁所，而是建了號稱全新疆最寬的獨庫大玻璃橋、峽谷遛索、步步驚心、高空單車、懸崖鞦韆和一杯飲料叫價七、八塊美金的懸崖咖啡廳，全部都是需要另外付費的所謂「旅遊體驗項目」。

如果安集海和獨山子峽谷是黑色的沉穩，那麼位於溫宿縣的托木爾大峽谷則是紅色的繽紛。這裡是2600萬年前內陸湖泊沉積的地層，具備丹霞、雅丹、次雅丹、岩鹽喀斯特地，和獨特的鹽丘底劈構造，就算在全中國，也找不到類似的地質地貌。一入景區，就彷彿置身於天然的畫廊，到處密布著宛如碉樓古堡的紅崖赤壁石柱，山壁受擠壓形成的皺摺明顯，岩層分布清晰，異峰突起，怪石嶙峋，令人目不暇給，只能讚嘆造物的精妙絕倫，絕對值得細細品味。

獨山子大峽谷。（圖為作者提供）

獨庫公路 每年開放5個月

與這樣頂級的湖光山色和壯美峽谷相較，其他不管是可可托海、禾木村、五彩灘，還是克拉瑪依的魔鬼城、庫車喀什的古城，都只能算是小打小鬧的小菜一碟。

還有兩條「天路」讓我留下非常深刻的印象。第一條首推穿過天山，從獨山子到庫車的獨庫公路，全長561公里，是中國最美也最驚險的一條觀景大道，囿於地勢和天候狀況，每年開放的時間不到一半，只有短短的四、五個月，通常到10月5日就全線關閉了，而且只能通行七人座以下的小車。

這條公路橫跨十條江河，翻越四座終年積雪的高海拔達阪（指山頂的隘口），全線平均海拔在2000公尺以上，路過三大美麗草原，串連起南北新疆的精華景致，一天可經歷四季的感受，所謂「一日遊四季，十里不同天」，和「風景就在路上」說的就是這樣的一條路。

那拉提草原。（圖為作者提供）

一眼綠得看不到邊的那拉提空中草原，是世界著名的四大高山河谷草原之一，「那拉提」的意思是「最早看到太陽的地方」，地處天山腹地，有「塞外江南」的美稱。

巴音布魯克草原，開都河蜿蜒其中。（圖為作者提供）

從那拉提草原往南，就是巴音布魯克草原；「巴音布魯克」蒙古語的意思是「茂盛的泉水」，這裡是典型的禾草草甸草原，也是中國面積第二大的草原（次於內蒙古鄂爾多斯草原），開都河流經其中，黃昏時可在著名的九彎十八拐處看見倒映在河水中的九個太陽。但需要注意的是，巴音布魯克草原不允許持外國護照的觀光客入內參觀，外國人只能在景區外等候，或改從那拉提坐飛機去庫車。

盤龍古道 天路令人驚豔

另外一條令人驚艷的天路，就是2019年正式通車、位於帕米爾高原，連結塔什庫爾干縣和瓦恰鄉的盤龍古道。「塔什庫爾干」意思是「石頭城」，因為這裡是中國跟阿富汗、巴基斯坦，和塔吉克斯坦三國交界的地方，需要有「邊防證」才能造訪，為了節省時間，最好前一日就先在喀什申請妥當。

從喀什到塔縣走314國道，這條路還有另外兩個名字：「喀喇崑崙公路」或「中巴友誼公路」，它穿越了喀喇崑崙山脈、興都庫什山脈、帕米爾高原，和喜馬拉雅山脈的西端；沿途高聳的雪山連綿不斷，整條路有100多座超過7000公尺的高峰、五條長度超過50公里的冰川，和無數清澈碧藍的湖泊，不管用什麼牌子的手機，隨手一按快門都是大片。

到了塔縣，雖然還沉浸在之前帕米爾高原和崑崙山所帶來的衝擊中，但還是馬不停蹄再一次換乘小車，向盤龍古道出發。

盤龍古道平均海拔3000多公尺，最高處有4216公尺，是「瓦恰公路」的一小段。自古塔吉克人居住在帕米爾高原的瓦恰鄉，離塔縣有75公里，過去他們往返塔縣，不但費時，而且道路狀況差。

盤龍古道有大小盤龍兩處，此為大盤龍。（圖為作者提供）

山路盤繞 考驗駕車技術

為了方便當地2000多居民外出，當地政府決定重點重修其中翻越崑崙山的路段，但由於山脊質地鬆軟，常規的鑿隧道或者搭高架都不安全，最後只能順著山勢盤繞築路，在短短的36公里中，轉了639個大S彎道，這一路，不但考驗車子的性能、駕駛的車技，也挑戰乘客身體的承受力，似乎永遠沒有止境的彎曲前路，能讓遊客轉得開始懷疑人生，無怪乎在這裡流行著一句話：「今日走過了所有的彎路，從此人生盡是坦途」。

白沙湖對面的白沙山，雲影下白沙彷彿在流動。（圖為作者提供）

回程還經過白沙湖，傳說這裡是吳承恩寫西遊記裡流沙河的靈感來源，對面白沙山上的沙，白得耀眼，風吹著天上的雲，影子在沙丘上翻滾，彷彿真的在流動一般。