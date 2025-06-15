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醫藥／乳癌康復者骨鬆 是同齡女性2倍

記者沈能元
調查顯示，乳癌康復者骨質疏鬆風險大增。（圖╱123RF）
調查顯示，乳癌康復者骨質疏鬆風險大增。（圖╱123RF）

45歲陳小姐，3年前因乳癌化療提早停經，後來在浴室滑倒造成手臂骨折，才發現自己竟已經「骨質疏鬆」。台灣乳癌防治基金會與羅東博愛醫院合作調查發現，乳癌康復者骨質疏鬆盛行率幾乎是同齡女性的2倍，50歲以上乳癌康復者中，有高達4成有骨質疏鬆、骨質流失等問題。

台灣羅東博愛醫院副院長葉顯堂指出，乳癌的治療日益進步，長期存活的康復者愈來愈多，伴隨治療而來的身心影響，成為乳癌康復者與臨床醫師必須面對的重要議題。

有鑒於部分乳癌治療可能加速、加劇骨質疏鬆，為了進一步了解乳癌康復者對骨質疏鬆症的認知與發生情形，乳癌防治基金會與羅東博愛醫院日前針對1255名康復者進行「乳癌患者骨質疏鬆症調查」。

最新調查顯示，近4成（38%）患者因乳癌治療提早停經，約5成（54.4%）有治療中檢測骨密度，其中16.7%有骨質疏鬆、17.7%有骨質流失；其中，50歲以上康復者有近2成（19%)骨質疏鬆、21%骨質流失。

台灣骨質疏鬆症學會理事黃兆山指出，近年乳癌治療常見化療及芳香環酶抑制劑等治療方式，研究指出，自然停經婦女每年骨質流失只有1%，而化療導致提早停經的第一年內，骨質密度可減少8%。此外，使用芳香環酶抑制劑的第一年，骨密度減少約2.5%．可見乳癌治療對骨質流失有很大的影響。

45歲陳小姐因治療提早停經，跌倒造成手臂骨折；另一名59歲李小姐，則是於乳癌治療期間使用芳香環酶抑制劑，加上少有機會運動、也沒有外出曬太陽，一次不小心跌倒、竟造成大腿骨骨折。黃兆山建議，乳癌康復者應定期評估骨質密度，適時介入治療。

此外，也可透過飲食、運動、預防跌倒及生活調整等方式多管齊下，提早預防骨質疏鬆，避免因為骨質流失造成骨折及其併發症，以及後續問題造成的身心困擾。

台北榮總營養師舒宜芳說，飲食除了須補足合成骨質所需的原料像是鈣、維生素D與鎂；還要增加促進合成骨質的食物，如大豆異黃酮、蛋白質與維生素C等。同時還要減少會促進骨質流失的食物，像是高磷食物、高鹽分食物以及酒精與咖啡因等。除此之外，建議搭配適當的運動，促進骨質吸收合成，才能達到最好的效果。

醫師指出，乳癌康復者應持續掌握骨密度狀況，除了從飲食、運動著手減少骨質流失；一旦有骨質疏鬆，必要時應積極治療。如此一來，除了可以減少背痛等骨鬆症狀，避免與骨轉移症狀混淆，同時也能積極預防骨折。

乳癌 併發症 骨鬆

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