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醫藥／女性凍卵 30至34歲最理想

廖靜清
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女性的卵子品質與庫存量會隨著年紀增長而下降，婦產科醫師建議，30歲到34歲是理想的凍卵年齡；示意圖。(圖/123RF)
女性的卵子品質與庫存量會隨著年紀增長而下降，婦產科醫師建議，30歲到34歲是理想的凍卵年齡；示意圖。(圖/123RF)

女人年過30，除了身體上的變化，心理壓力也愈來愈大，尤其是「生小孩」；雖然難孕、不孕可以靠醫療幫忙，但殘酷的現實是卵子品質與庫存量會隨著年紀增長而下降。婦產科醫師建議，女性可以先凍卵，一般來說，30至34歲是進行凍卵的理想年齡。

染色體異常率 隨年紀上升

台北市立聯合醫院婦幼院區婦產科主治醫師張懿芬表示，女性可以抽血檢測卵巢庫存量，如果還無法決定備孕，可以先凍卵，等到想懷孕時，不用再經歷多次取卵、反覆吃藥和打針的辛苦過程。一般來說，30至34歲是進行凍卵的理想年齡，34歲後，染色體異常比率逐年上升。

婚姻跟生小孩，絕對是影響女性一輩子的大事，沒有最適合結婚的年齡、只有最適合結婚的對象。張懿芬鼓勵女性，經濟獨立的人才有話語權，再苦再累也要扛下去。她回想生完小孩的那一年，人生很失控，每天跟不睡覺的嬰兒搏鬥，工作落後同事，懷孕期間的肥肉還掛在身上，值完班還要回家當周末父母，花了一年才讓身體跟生活回到正軌。

女性生完小孩或接近40歲，常因家務腰痠背痛、缺乏運動肌力不足、產後輕微漏尿、營養素不均衡、月經不規則、性生活不協調……諸多問題讓情緒容易起伏，建議靠運動維持身材與健康。

產後受荷爾蒙影響，陰道容易乾澀，張懿芬表示，可藉由陰道雷射手術治療，刺激黏膜組織的膠原蛋白增生。若有漏尿問題，除了勤練凱格爾運動，可選擇高強度聚焦電磁技術，恢復神經肌肉控制能力。女性私密問題，不要因害羞而難以啟齒，這也是女性健康與自信的指標。

張懿芬靠運動維持最佳狀態，只要持之以恆，都是增加腦內啡的理想運動。她喜愛壁球、重訓，與另一半共同培養規律運動習慣，鍛鍊身體還能增進感情。

停經後骨質快速流失

骨質疏鬆因為沒有明顯的症狀，常常被忽略，張懿芬呼籲，30歲是骨質達到巔峰的時候，要趁早多存一些骨本。且女性停經後缺乏荷爾蒙保護，骨質會快速流失，要保持體重、避免菸酒、預防跌倒，以及每日攝取足量鈣加維他命D。

定期健康檢查很重要，尤其許多疾病年輕化，應了解自己的健康狀況、家族史，並採取必要的飲食或運動計畫；乳房攝影、子宮頸癌及大腸癌、口腔癌篩檢，可施打HPV疫苗、做骨質疏鬆檢測。

女性的卵子品質與庫存量會隨著年紀增長而下降，婦產科醫師建議，30歲到34歲是理想...
女性的卵子品質與庫存量會隨著年紀增長而下降，婦產科醫師建議，30歲到34歲是理想的凍卵年齡；示意圖。(圖/123RF)

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