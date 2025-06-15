旅遊／迷你摩納哥 奢華又優雅

皇宮旁的港灣。(圖為作者提供)

到達法國尼斯旅遊的第二天，我們迫不及待前往它的鄰居、世界上最富盛名的迷你小國摩納哥朝聖。

之所以對摩納哥有如此憧憬，實在是因為我少女時期的夢想，就是想看看當年那位氣質美女葛麗絲．凱莉（Grace Kelly）嫁入摩納哥王室的浪漫愛情故事，究竟是什麼樣的情境生活。雖然佳人已入仙境，我也不再是少女，但這並未阻止我渴望前往的心情。

國土迷你 卻是旅遊大國

摩納哥公國是世界上第二小的國家（僅次於梵蒂岡），位於法國東南部，三面被法國環繞，一面面對地中海。這裡擁有壯闊的蔚藍海岸，全年有300天的陽光普照，土地面積僅有2.1平方公里。雖然是個迷你小國，卻被譽為「賭博大國」、「遊艇大國」及「旅遊大國」。

根據旅遊資訊，摩納哥的人口數量逐年增加，目前有3萬8600名居民，並計畫在2050年實現碳中和目標。

我們在法國尼斯火車站搭車，沿著海岸線前進，沿途欣賞蔚藍海岸的美景，大約半小時便抵達摩納哥車站「Monaco Monte Carlo」，這也是該國唯一的火車站。沒想到進入這個富豪排行榜世界第一名的國家如此簡單，既無海關檢查，也無人詢問。車站內有詢問台提供旅遊資訊，服務人員迅速在地圖上標出我們想前往的景點。

步出火車站後，映入眼簾的是新穎獨特且乾淨俐落的大廈，地面似乎連一絲灰塵都沒有，住宅散落在陡坡上，與其他有些國家火車站附近常見的雜亂或髒臭情況截然不同，令人有種相見恨晚的感覺。

很難想像，這個曾瀕臨破產的貧窮小國早已脫胎換骨，變身為世界上富豪人數眾多的小國。這一切的變化，源於自1846年王室決定開放賭博，並於1870年開始取消所得稅，使其成為富豪的避稅天堂，而賭場也因此成為旅客們的觀光 勝地。

富豪天堂 賭場金碧輝煌

從車站一路走來，馬路高低起伏、彎彎曲曲，穿過熱帶庭院公園，花草樹木修剪得整齊美觀，各式各樣的仙人掌點綴其中。兩旁的建築風格獨特，每一幢都精雕細琢，宛如藝術品般耐人尋味。

沿途高級飯店及精品店林立，路上的行人穿著講究，手拿名牌包，走到哪裡都能感受到富貴的氣息。雖然還是上午時分，賭場已經開放參觀，但賭局尚未開始，停車場僅有少數名車。見一位紳士駕車停在賭場旁，馬上就有三位服務人員上前，從他手中接過小費，場面豪氣十足。賭場門口廣場中央有一面圓形的大鏡子，倒映著藍天白雲及周邊華麗的建築，別出心裁，頗為吸睛。

蒙地卡羅賭場建於1856年，融合多種建築風格，其中最古老的部分，由巴黎歌劇院設計師查爾斯．加尼耶（Charles Gamier）於1878年設計，以巴洛克建築風格著稱，外觀華麗，宛如宮殿。

進入大廳不需門票，經過安檢後，進入這歷史悠久的大廳，中間走道上安放著一座半裸的女神雕像，天花板及牆飾古典瑰麗，富麗堂皇，宛如一座豪華的宮殿，金碧輝煌的內部裝飾令人震撼。鑽石般閃耀的水晶燈，紅色的地毯更增添豪華的氛圍。

這是賭場嗎？王宮也不過如此吧！如此閃爍卻不失典雅大方，歷經幾百年的洗禮，依然光彩奪目，更沒有銅臭之氛圍，大廳內裝潢一大型輪盤，前方有一海灘椅，四周裝飾設計宛如在海灘上日光浴般，令人有無盡的遐想；另一端則是鋼琴酒吧，有菜單價格表可以參考，小民的我只能望之興嘆，在此消費也太奢華了。而賭場要下午2點以後才對外開放，無法目睹到富豪們一擲千金的場景了。

摩納哥王宮 優雅脫俗

離開賭場後，我們不想搭公車，便一路步行朝王宮前進。

賭場周邊也有很多美輪美奐的建築，後方的蒙地卡羅歌劇院融合古典和巴洛克風格，還有許多高級餐廳及露天咖啡廳及國際精品商店、精雕細琢的建築物，感受到這個國家的富足，一旁的公園裡，有三座西班牙藝術家馬諾洛華迪斯(Manolo Valdes)的雕塑作品，亞當與夏娃的雕像靜靜地站在一旁，默默觀察來來往往的遊客。

接著，我們經過碼頭、公園，穿過市區及住宅區，街道上有一大部分是F1 摩納哥大獎賽的賽道，所經之處都非常乾淨整潔。碼頭停泊著各式各樣的郵輪，造型獨特，令人大開眼界。爬坡而上，路邊前任蘭尼艾三世親王的雕像面帶微笑，靜靜矗立在一旁，歡迎大家蒞臨欣賞這山光水色美景。

摩納哥王宮樸素簡約，優雅脫俗，又稱親王宮。該宮殿於12世紀末由熱那亞人建立，最初是一座堡壘，高聳於懸崖邊緣。後來，格里馬爾迪(Grimaldi)家族奪回此地，並將其改造成豪華的文藝復興風格宮殿，成為摩納哥的首都。整個城市建設在懸崖之上，因此有「懸崖頂上的首都」之稱。

這座以防禦為主的王宮，與其他歐洲的皇宮金碧輝煌不同，展現出樸素簡約的風格。王宮內部有部分區域每年6至10月開放供遊客參觀，但我們到達時已晚了五天，2024年的開放時間至10月13日結束，真可惜只能欣賞到王宮樸素的外觀。

廣場爆滿 看衛兵交接

正午時分，我們抵達王宮，外面廣場上已經擠滿了人潮，大家手持相機，準備拍攝王宮衛兵的換崗交接儀式。王宮前側有兩座崗哨亭，兩側則是小型砲台，儀式非常簡單，百年來一直如是，毫無花樣，呈一直線前進。

不久，人群便散去，而衛兵們仍在繼續行進，毫不在乎是否有人觀賞。王宮側邊有一座身穿黑色袍子的修道士雕像，講述1297年弗朗索瓦．格里馬爾迪(Francois Grimaldi)喬裝成修道士攻入要塞、占領摩納哥的故事，他也是王室的創建者。摩納哥至今仍由Grimaldi家族統治，賭場、餐廳及酒店均在其掌控之中。

美國女星葛莉絲．凱莉嫁入王室的故事，讓平民百姓如同飛上枝頭變成王妃，這一童話般的情節，使得摩納哥在國際舞台上熠熠生輝。雖然佳人已成歷史，但她的故事與形象早已深入人心，成為世代傳頌的經典人物。

F1賽車 活動 遊客朝聖

王宮側面有許多路易14時期鑄造的砲台，摩納哥最大的港口赫庫勒港也在一旁，另一側是豐維耶港。

從親王宮俯瞰碼頭周邊，碧海藍天襯托下，高聳的大廈與紅瓦建築排列有序，遊艇在陽光下閃閃發光，充滿夢想與優雅的氣質，令人心曠神怡。天氣晴朗無雲時，最遠可見義大利的泊蒂凱拉角，賽車跑道就在附近，F1賽車是此地除了賭博以外最大的活動。跑道實際上就是城市的道路，以其曲折多變的上下坡道而聞名。每年5月是大獎賽的舉行時期，也是此地觀光活動最為盛況空前的時刻。

港灣旁造型獨特的大廈林立，離王宮不遠處的摩納哥聖尼古拉大教堂，即是當年凱莉與親王結婚瑒所及王妃的長眠之地，周遭的環境恬靜悠雅、風光旖旎、富貴脫俗，在如此的環境中生活，想必當年王妃與親王是如神仙般的幸福快樂吧。