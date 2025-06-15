封面故事／列車之旅 看歐洲最美車站

搭乘夜捷列車Nightjet，從瑞士蘇黎世來到荷蘭首都阿姆斯特丹。(作者提供)

去年夏季6月天，我和女兒從洛杉磯出發，搭飛機到比利時首都布魯塞爾之後，我們頻繁搭乘火車在歐洲旅行，體驗一段段列車之旅。喜歡坐火車的我，沉浸於在列車上的時光，也沒想到的是歐洲火車站一個比一個漂亮，個個都引人入勝。

我們以布魯塞爾為起點，乘坐火車先後到了法國巴黎、瑞士蘇黎世和琉森、荷蘭首都阿姆斯特丹、比利時港口城市布魯日和安特衛普，以及比利時人口第二大城市根特。在短短的十來天中，我們分段乘車。火車帶著我們從一個國家到另一個國家，從一個城市到另一個城市，其方便程度，就像以前我在上海工作時平時搭乘公交車一樣。

歐洲的火車種類較多，高速列車、夜行列車、地區列車、觀光 列車。我們第一次乘坐的火車是開往法國巴黎火車北站的歐洲之星(Eurostar)高速列車。

布魯塞爾南站

那天我們倆各背著一個背包，提早來到布魯塞爾南站。布魯塞爾南站於1952年啟用，是布魯塞爾三大火車站之一，也是國際列車的主要車站，擁有22個月台。車站建築形式為現代式，車站集商業、餐廳、地鐵站 為一體，設立在市中心，方便旅客。

在車站大廳裡，我們在高掛的電子顯示屏幕上很快找到了Eurostar對應的月台，見一輛印著白字Eurostar的紅色列車在靜靜地等著我們。站在二等艙車廂門前的檢票員，掃一掃我們手機上顯示的電子車票二維碼，我們便對號入座。

寬敞的座位披著紅色絨布，顯得有點奢華。列車準點啟動，喇叭裡用幾種語言播放著歡迎詞，景色透過光潔的車窗，在眼前晃過。據說歐洲之星最高時速可達每小時300公里。坐在這高速列車上，平穩舒適，讓人感到愜意十分。一個半多小時後，我們到達目的地。

一下車，只見人群熙熙攘攘，車站高挑的玻璃穹頂，透光性極好，感覺像在露天之下。法國巴黎火車北站也叫蓋爾諾德火車站，這個於1846年投入使用的火車站，是全球第三繁忙的火車站，也是歐洲最受歡迎的火車站之一，車站的正門面由23座雕像裝飾，代表歐洲多個著名城市。但可惜我們未來得及一睹其風釆，就匆匆趕往設在大廳內的地鐵站。

巴黎里昂火車站

法國巴黎里昂火車站初建於1849年，當時只有一座木製站屋，後來經過多次擴建重修。車站建築設計融合古典和現代元素，並以其優雅的外觀和獨特的鐘樓而聞名。那著名的鐘樓高64米，大鐘也被叫做大本鐘，與英國倫敦的大本鐘同名，1900年為迎接巴黎世博會而建。

此火車站也被認為是法國國家鐵路(SNCF)在巴黎七大火車站中最美的一個，年運送旅客數量超過8300萬，月台有22個。車站分為地面和地下，在地面有兩個大站廳，其中一號站廳藏身了一間著名餐廳——藍色列車餐廳(Le Train Bleu)，它是世界上最華麗的車站餐廳，車站和餐廳都被列為法國國家保護文物。我們本想就餐於此，可惜沒有訂到位子。

在巴黎走馬觀花幾天後，我們搭乘的第二趟高速列車是TGV Lyria，起點是法國巴黎里昂火車站，終點為瑞士蘇黎世中央車站 。

瑞士蘇黎世中央車站

TGV Lyria是一個雙層高速列車，是法國-瑞士聯合的國際列車，共有八節車廂。我們選坐在高層，有較好的視野，舒適的紫蘭色座椅，列車飛快穩穩地載著我們，鑽山洞穿原野，還偶見雪山湖泊，讓我們再次享受旅途的愉快。途中停靠了三個車站，共行駛約四個小時，我們便來到美麗的瑞士蘇黎世。這次上車時沒人檢票，途中沒人查票，也無需安檢。在歐洲坐火車，買不買車票全靠自覺，這是在考量個人素質了。

瑞士蘇黎世中央車站啟用於1847年，是蘇黎世最大也是最繁忙的火車站，1991年開通了地下隧道，如今共有26個月台。車站門面典雅雄偉，頗具特色，稱它為建築師們傾注了心力的藝術品也不為過。

月台上、車站大廳內，讓人過目不忘的是那外形簡樸的大時鐘，傳說時鐘的紅色圓秒針跑一圈是58秒，停留2秒，這Stop2Go的設計，旨在讓所有的時鐘同步，也為司機預留了反應時間，保證列車準點離站。瑞士國鐵時鐘這種設計思想，極為奧妙；瑞士人時間觀念極其嚴謹，不得不令人佩服。

離開瑞士蘇黎世後，我們計畫到達的下一站是荷蘭首都阿姆斯特丹。這次是搭乘夜捷列車Nightjet。此趟列車晚上7點半從蘇黎世中央車站出發，第二天早上9點左右到達荷蘭首都阿姆斯特丹，行程共14個鐘頭。

阿姆斯特丹中央車站

Nightjet是奧地利聯邦鐵路(ÖBB)營業的夜行列車，列車外面塗裝著藏青色，共掛有十來節車廂，軟臥車廂、硬臥車廂以及硬坐車廂。我們預定的是硬臥，由若干個設有一扇透明玻璃門的獨立包間組成。一個包間六個床位，要求六人同性，床位分上中下鋪，平時中鋪收起；上鋪需要爬梯子。那天睡下鋪的那個女孩得知我們訂的是上鋪，而我唯恐爬梯子，她便主動讓出她的下鋪，讓我相當感動。

列車穩步前行，黑暗中行駛的火車像夢幻列車，將我們帶向遠方。車子行進的旋律像一支睡眠曲，我躺在只有一人身寬的床鋪上，漸漸酣然入夢。一覺醒來，早餐已送到，一小杯牛奶和一小塊麵包，吃了半飽，不久我們就到了阿姆斯特丹中央火車站。

阿姆斯特丹中央火車站是全世界唯一建於水上的火車站，即建在8600多個木樁支撐的三個人工島嶼上，於1889年啟用，是阿姆斯特丹市區九個火車站中較為繁忙的主要車站。這座建築由荷蘭建築師皮埃爾庫貝設計，結合了哥德式和文藝復興式的風格。紅磚外牆覆有精美的雕刻，屋頂跨度約40米，從火車站入口處可看到兩個塔樓，一左一右，標誌著風向和時間。

那天我們將行李寄放在火車站的行李寄存櫃裡，便在阿姆斯特丹觀光遊玩了大半天。然後我們搭乘荷蘭鐵路公司經營的城際列車IC回到布魯塞爾，這次行程約三個小時，在列車行駛中，我們遇到了一次查票，查票員穿著印有荷蘭鐵路logo的制服，我們所在的車廂無一人逃票。

之後，我們從布魯塞爾南站搭車到了比利時安特衛普中央車站。

安特衛普中央車站

安特衛普中央車站也被稱為「鐵路大教堂」，它興建於1895年到1905年之間，由比利時建築師路易德拉桑斯里設計。其建築展現中世紀建築的古典美，雙塔樓高聳入雲，穹頂由鋼架與玻璃交織密布而成，高達75米，巴洛克風格的車站大廳由大理石打造，拱門、拱橋、扇形花窗，以及牆上的雕花雕塑等，引人駐足觀賞。2014年，美國媒體Mashable稱讚它為全球最美麗的火車站，我們出入的幾個火車站中，這宮殿般的安特衛普車站是我最喜歡的火車站。

在歐洲，火車站不只是一作為鐵路樞紐的車站，它們已成了城市風光裡標誌性的景點。駐足片刻，感受一下鐵路黃金時代的氛圍，體驗不同規格的列車，在歐洲旅行搭乘火車，是一個不錯的選擇，風景不只是在目的地，旅途之中自有風景存在。