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杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

移民專頁／境內將移民身分改為非移民 行不通

李亞倫律師主答

讀者問：

我的投資移民EB-5案已提交I-485，但EB-5投資項目已申請破產，之後取消有條件臨時綠卡的I-829移民申請大概會有問題，我想轉成走國家利益豁免NIW。如果現在拿到有條件臨時綠卡，是否可以在轉I-829前自行申請放棄，然後繼續NIW的申請？我的條件臨時綠卡到期是否需要立刻出境，然後境外申請其他非移民身分，如H-1B？公司移民律師說，公司不會拿回我的案件，叫我等拿綠卡。拿綠卡前可以沒有薪水單(payroll)嗎？

答：

如果你不提交I-829，有條件身分將會過期，如果你的情況沒有變化，似乎沒有留在美國的理由。你不能在美國將移民簽證身分更改為非移民簽證身分，並且你必須離開美國才能獲得非移民簽證身分。

關於在獲得綠卡之前是否真的可以沒有工資單，我認為你指的是有條件綠卡。在這種情況下，這是完全是可能的，特別是在EB-5背景下，並且考慮到你必須有工作許可才能在美國工作。

編按：I-829是美國EB-5投資移民的最後一步，旨在將有條件的永久居民身分(即通常所說的臨時綠卡)轉換為無條件的永久居民身分(永久綠卡)。

綠卡 移民 簽證

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