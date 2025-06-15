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移民專頁 ／留學生SEVIS被終止 有機會恢復

鄭毅律師主答
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讀者問：

我三年前因為超速被捕(arrest)，當時找了律師把案件駁回。之後，我找到工作，也順利申請到I-140，在等待排期。我後來讀了博士，今早學校突然說，他們發現我的個人SEVIS紀錄已被終止。我是不是只能回國了？我可以回國重新用I-20重新申請學生簽證嗎？

答：

國際留學生的SEVIS紀錄終止，受移民法規8 C.F.R.§214.1(d)條管轄。該條款規定僅在以下三種情況下可以終止非移民身分，包括：以該非移民為對象批准的豁免被撤銷；提出授予該非移民合法永久居民(LPR)身分的私人法案；根據「聯邦公報」發布的通知，出於國家安全、外交或公共安全的原因。

近期有不少國際留學生的SEVIS被終止，其中有許多並不符合上述標準。有的是像你一樣僅有超速駕駛，已被法院撤銷案子，但也有的至今不知道什麼原因。

根據法庭公布的文件，這種事情發生，是因為前一陣國土安全部分派員工，透過國際犯罪諮詢中心(National Crime Information Center，簡稱NCIC)資料庫審查130萬外籍學生的資料，發現有違規紀錄的，將名單報告給國務院，國務院進駐而撤銷簽證，國土安全部據此終止學生的簽證，也沒有進一步做調查。

代表政府的司法部律師向聯邦法官表示，移民官員已經開始著手建立一個新的系統，用於審查和終止在美國學習的國際學生和學者的紀錄。在這個過程完成之前，最近幾周從聯邦資料庫中被刪除的學生紀錄將會恢復，同時他們的合法身分也會一併恢復。估計你的SEVIS紀錄也已經恢復，可以繼續學業。

目前國土安全部的立場，僅適用於在美國國內的SEVIS身分，如果你的學生簽證被美國國務院撤銷，簽證就不能自動恢復；你如果離境，將無法返回，除非申請並被批准新的學生簽證。

學生簽證 移民 國務院

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