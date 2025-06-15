城鎮傳真／麻州炒麵三明治 Fall River傳統美食

「炒麵三明治」的炒麵是由獨特、扁平狀的油炸炒麵做成，取代另一半的漢堡麵包。(圖／123RF)

提到麻州 的三明治，可能會讓人聯想到沾滿美奶滋與芹菜末的龍蝦卷(雖然嚴格來說，這是康乃狄克州風格，與緬因州的奶油版本不同)；然而，臨海城鎮福爾里弗(Fall River)及其周圍的南海岸(South Coast)卻隱藏著一種跨越地區的三明治，其美味程度讓人無法忽視。

★麵加漢堡 獨特組合

對不熟悉它的人來說，炒麵三明治(Chow Mein Sandwich)是道奇特的菜餚，用手拿會吃相難看，而在其他中餐廳的菜單上，也找不到這道菜。美食網站Foodie指出，炒麵是深受點外送者歡迎的中式料理，除了口感佳外，也不常被列在不健康菜餚的名單上。

而福爾里弗炒麵三明治的炒麵是由獨特、扁平狀的油炸炒麵組成，麵條沾滿褐色肉汁，像滿溢的稻草堆般放在肉餅的下方，取代了另一半的漢堡麵包；肉餅與炒蔬菜可放在炒麵上面。漢堡麵包下滿溢的食物，看來有些荒謬，因為想吃下它的唯一方法是用叉子。

不過，即使想爭論其吃法能否像其他三明治一樣，它的美味還是令人無法抗拒。肉汁讓麵條稍為軟化，但仍保留了一些酥脆的口感；麵包壓在多汁肉餅上，變得濕潤柔軟。這種三明治極富嚼勁，有些份量多得足以餵飽兩個人。

有些當地人不用刀叉，而是用蠟紙緊緊包住三明治；熱熱的麵條變軟後，口感有點像吃撈麵，肉汁則會將三明治粘在一起。紐約康尼島每年舉辦著名的吃熱狗大賽的Nathan's熱狗店，也有賣類似的產品。

★療癒食物 簡單美味

炒麵三明治於19世紀末出現於福爾里弗，是由在鐵路工作後來到鎮上的中國移民 所發明的。當時，許多人開起餐廳，並尋找一種菜餚，是可結合自身文化的國民美食，並吸引他們的主要客戶：勞工階級的歐洲移民。

於是，他們做出一道既美式、又能與傳統中菜結合的料理。餐廳老闆在漢堡裡夾上炒麵與肉汁，因為這兩者既便宜又容易製作，也簡單美味。就像貓王在演唱會後必吃的花生醬香蕉三明治一樣，炒麵三明治雖然看起來有些怪異，但實際上卻是經典的「療癒食物」：熱騰騰、豐富且容易滿足。

東方炒麵食品公司 (Oriental Chow Mein Company) 販賣的炒麵。(取材自亞馬遜網站)

出生於當地的名廚艾默利·拉加斯(Emeril Lagasse)可能是最知名的炒麵三明治愛好者。

不過，住在麻州東南部以外的地方，不表示無法品嘗這道美食。炒麵是較難製作的部分，但位於福爾里弗的東方炒麵食品公司(Oriental Chow Mein Company)樂於將產品銷往全美各地，就像任何褐色肉汁一樣。東方炒麵的產品名稱「Hoo Mee」，其音即是閩南語的「好味」。

東方炒麵食品公司販賣的炒麵「Hoo Mee」，閩南語意思即「好味」。(取材自亞馬遜網站)

至於肉餅的選擇十分多樣，雞肉、豬肉、蝦或牛絞肉都可以；尤其後者，能讓三明治最易入口。一般會再加上芹菜、洋蔥與豆芽等蔬菜，無論如何組合，炒麵三明治看起來都是滿滿一大盤，似乎有些難以下手，但吃起來卻絕不會讓人失望。

【小檔案】學校列為午餐

法國作家普魯斯特的作品《追憶似水年華》裡的瑪德+蓮蛋糕，扇貝型的模樣和綿密的口感，喚起人們的回憶。瑪德蓮是小說的一部分，炒麵三明治則是新英格蘭東南部歷史的一部分，且擁有一群狂熱的追隨者。加拿大籍的人類學家伊莫金·林(Imogene Lim)，專門研究飲食文化和種族，她曾在 「風味和財富」(flavor and fortune)網站寫道，對許多福爾里弗當地人來說，他們的青春歲月中，少不了炒麵三明治。1930年代，當時麥當勞、漢堡王和其他速食店都還未出現。少年們餓了，就去當地的中餐館 坐下來，吃一份炒麵三明治、一份炸薯條和一杯橙汁汽水。炒麵三明治甚至成為學校午餐菜單的一部分。許多老人回憶說，花一毛錢買一份炒麵三明治配一杯汽水，比站著吃冰淇淋配汽水更受歡迎。

【小檔案】樂團寫歌致敬

炒麵三明治，除了是福爾里弗的美食，它還一首歌名。1970年代，一支曾在China Royale中餐館駐唱的「Alika and the Happy Samoans」樂隊，曾創作一首歌來致敬炒麵三明治。也在福爾里弗開「面心餐館」賣炒麵三明治的老闆說，以今天的烹飪標準來看，這道三明治可能有些奇怪，但它在這座城市的歷史中卻占有特殊的地位。「面心餐館」經營數十年，在2024年底永遠打烊。

「你喜歡炒麵三明治，我也喜歡炒麵三明治，」樂團高興地唱著這首搖滾歌曲。

聽歌曲：https://www.youtube.com/watch?v=hI5qcpdfPqU。