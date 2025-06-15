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流行／「愈醜愈可愛」 南加蒙市華人副市長 為Labubu瘋狂

記者張宏
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楊安立給Labubu的Version1代和2代穿上不同風格衣服。(記者張宏╱攝影)
楊安立給Labubu的Version1代和2代穿上不同風格衣服。(記者張宏╱攝影)

南加華人聚集的蒙特利公園市，其副市長楊安立最近迷上Labubu，不僅在早上7時參與線上搶購盲盒，且無論是看棒球比賽還是和朋友聚會，都會帶上Labubu。她說，Labubu是大人的玩具，愈醜的娃娃愈可愛。

如果最近遇到楊安立會看到她的包包上掛著一個直立的尖耳朵、惡魔般大眼睛和九顆尖尖的小獠牙，臉上掛著頑皮微笑穿著黑色套裝的「醜娃娃」，這就是現在風靡亞歐美的Labubu。聊起Labubu，她會雙眼發光，面帶笑容的如數家珍。楊安立說，她有Labubu的Version1代和2代，店裡都賣光了，這都是朋友送的，她想自己買但是沒買到。最近推出Version3，她當天早上7時就準時蹲守在電腦前搶，但是不到五分鐘就被搶購一空，她一個都沒買到。Labubu單價沒有很貴，主要是難買，且採取盲盒式銷售，只有打開盒子才知道是什麼顏色款式。

楊安立日前去看道奇比賽帶著穿上道奇服飾的Hello Kitty和Labubu。(...
楊安立日前去看道奇比賽帶著穿上道奇服飾的Hello Kitty和Labubu。(楊安立提供)

楊安立說，最近出門常看到身邊女性朋友每個人包上都掛著一個Labubu，大家會分享各自的款式和顏色，還一起拍合影，感覺好像有點幼稚，這本該是女兒們玩的東西。但Labubu確實讓熟女瘋狂，反而她十幾歲的女兒和兒子對Labubu卻一點興趣都沒有。她覺得Labubu很像小時候的Trolls Doll（醜娃公仔）的第二次回歸，雖然不是傳統娃娃或可愛或美形，但是愈醜感覺愈可愛。她還買衣服給Labubu，有朋友送的Chanel風套裝，還有道奇主題裝等好幾套，有時Labubu的衣服還會呼應她身上的衣服。

她還有Labubu的毛絨包包和戒指，她說，這些都不貴，但是很可愛。 現在網上很多假的Labubu，要看Labubu有幾顆牙齒，九顆牙齒的才是真的，還要其縫線直不直等，感覺像鑑別名牌包包一樣。現在身邊朋友最想拿到的生日禮物大概就是Labubu，所以她囤了幾個Labubu，等朋友生日送給她們。她在網上看到南加PopMart店開張時大人們衝進店裡搶購，感覺玩偶不只是小孩子的專利，大人也會變得像小孩子一樣，為了心愛的玩具衝衝衝。

楊安立的Labubu毛絨包。(記者張宏╱攝影)
楊安立的Labubu毛絨包。(記者張宏╱攝影)

Labubu毛絨戒指。(記者張宏╱攝影)
Labubu毛絨戒指。(記者張宏╱攝影)

她說，大人也可以有自己的愛好和玩具，不必不好意思，如果想購買轉售玩偶，她建議選擇有鑑定機制的網站，比如stockx.com，避免買到假貨。

南加 蒙特利公園市 道奇

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