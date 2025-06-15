理財百科╱守住辛苦掙得財富 避免犯這4錯誤

收入高不表示不會犯與其他人相同的財務錯誤，尤其當「財富」被高負債與揮霍無度逐漸耗盡時。富比世 雜誌曾報導，決定一個人是否富有的因素很多，包括淨資產、家庭收入與居住地；在某些地區，擁有50萬元淨資產可能被視為富裕，而在其他地區，即使是100萬元也達不到標準。

金融服務公司Equitable最近一項調查將「富裕大眾」(mass affluent)定義為年收入在9萬元及以上的美國人。該調查發現，無論收入多寡，80%美國人對日常生活的負擔能力表示「擔憂」；近一半的人計畫在2025年改變財務習慣以緩解壓力，近70%的「富裕大眾」表示，計畫每月增加500元或更多的儲蓄。

以下是Equitable財務顧問娜夏·諾爾斯(Nasha Knowles)列舉富裕美國人常犯的四個錯誤及該如何避免。

1.低估所得稅：諾爾斯表示，許多「富裕大眾」並未意識到收入增加後對稅收的影響。她說，收入更高後，需要繳納更多稅，同時也會適用更高的納稅級距，但他們總是對目前需繳納的稅款金額感到驚訝。

2.未考慮相關成本的大額消費：諾爾斯說，一些富裕人士會想購買更昂貴的大件商品，如豪華汽車或房屋。她指出，問題在於這些商品還伴隨更高的支出，如更高的稅額與保險 費。每當客戶準備進行大額消費時，她會建議他們先與她討論以計算總體成本。

3.收入增加後未增加儲蓄與投資：加薪的好處之一是收入增加但支出不變，這代表有了先前沒有的額外收入；而最佳用途之一就是將它用在儲蓄或投資。不幸的是，許多富裕人士常犯的錯誤是收入增加後未增加儲蓄與投資。諾爾斯表示，這是個絕佳機會，可將部分新增收入用於儲蓄與投資，為未來累積財富。

4.常借錢給他人：富裕人士面臨的另一個常見問題是，感覺有義務借錢給他人。慷慨是種美德，但前提是不致讓自己財務吃緊。諾爾斯說，一些年收入六位數的人可能會成為他人借錢的目標，因而打亂自己的財務規畫。解決這個問題的方法是，只借負擔得起的金額，並設定界限，確知自己會借給誰、借多少以及對方借貸的理由。