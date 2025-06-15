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料理功夫／甜菠菜健康料理

西瓜湯
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最近在超市認識一個新朋友——甜菠菜。這種綠葉蔬菜與一般菠菜略有不同，葉片更加圓潤飽滿，口感清甜爽脆，少了傳統菠菜的澀味。甜菠菜（又稱圓葉菠菜或紐西蘭菠菜）富含維生素A、C、K和葉酸，鐵質含量也相當豐富，是補充營養的絕佳選擇。它可以生食也可烹調，適應性極強，無論是做沙拉、快炒或是湯品都十分適合。今天要分享兩種甜菠菜的簡單料理方式，讓這個營養密度高的綠色寶藏為餐桌增添健康與色彩。

●甜菠菜川燙淋胡麻醬

材料：甜菠菜300克、鹽適量、胡麻醬2大匙、日式醬油1大匙、薑末1/2小匙、白芝麻適量(裝飾用)

作法：

1. 甜菠菜摘洗乾淨，切去老梗，只留嫩葉和嫩莖部分。

2. 鍋中加入適量清水，水滾後加入鹽。

3. 將甜菠菜放入滾水中快速川燙約30秒，待葉色變亮即可撈起。

4. 立即將川燙好的甜菠菜放入冰水中降溫，保持脆度和鮮綠色。

5. 瀝乾水分，輕輕擠出多餘水分，整齊排盤。

6. 混合胡麻醬、醬油和薑末，攪拌均勻成醬汁。

7. 將醬汁淋在甜菠菜上，撒上白芝麻點綴即可上桌。

●甜菠菜炒胡蘿蔔梅花豬

甜菠菜200克、梅花豬肉片150克、胡蘿蔔1根、蒜末2瓣、薑末1小匙、醬油1大匙、料理米酒1大匙、食用油2大匙、鹽、胡椒粉適量

作法：

1. 甜菠菜洗淨切段，胡蘿蔔去皮切成薄片。

2. 梅花豬肉片與料理米酒、少許鹽和胡椒粉拌勻醃5分鐘。

3. 熱鍋倒入食用油，爆香蒜末和薑末。

4. 下入醃好的豬肉片，快速翻炒至變色。

5. 加入胡蘿蔔片炒至略軟，再加入甜菠菜拌炒約30秒。

6. 淋入醬油調味，快速翻炒均勻。

7. 起鍋前確認味道，視需要調整鹽和胡椒粉用量，盛盤即可享用。

小叮嚀：

甜菠菜烹調時間不宜過長，以保持其脆嫩口感和營養成分，川燙時間控制在30秒內，炒製時間也盡量縮短，這樣才能保留甜菠菜特有的鮮甜味和營養價值。

胡麻醬版本的甜菠菜可冷藏後食用，風味更佳。若家中有小朋友不喜歡吃蔬菜，甜菠菜因其自然甜味，或許能成為讓孩子接受綠色蔬菜的好選擇。

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