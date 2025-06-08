旅遊／遊西班牙 盡覽古典前衛風情

巴塞隆納主教堂。(圖為作者提供)

多年前在西歐多國度過了三周的長假遊覽，也一直想去位於南歐的西班牙旅遊，她緊鄰地中海和大西洋，風光明媚，是令人神往的旅遊聖地，每年遊客超過5500萬。

從波士頓搭機約六個半小時，飛抵西班牙首都馬德里(Madrid)的巴拉哈斯機場。機場時尚漂亮，往返於機場和市中心哥倫布廣場的地鐵 快捷方便，共有11條地鐵線路把全市緊密聯繫在一起。

西班牙皇宮 美輪美奐

在旅館附近找到了巴士站，登上預訂的觀光 巴士(Hop on Hop off)頂層，沿途風光一覽無遺。車內音響配置了十多國包括中文的語音導覽，戴上耳機，聽著播音員訴說著沿途周圍的建築、廣場、雕塑、紀念碑和噴泉等動人故事，眾多建於中世紀的建築風格各異、造型優美、 精雕細刻，其中不少是出自於名家之作，讓人目不暇接。

下車後首先漫步在西班牙廣場，中央是唐吉訶德和塞萬提斯的銅像，參觀了著名的西班牙皇宮(Royal palace)，宮外的列隊士官騎馬在周邊巡視，宮內的聽政殿、帝皇寢宮等光耀奪目，極其奢華，顯示出昔日帝國的威嚴輝煌。

附近有皇家歌劇院，走不遠處，可看到一頭狗熊正撲向一棵樹的塑像矗立在一個小廣場，這是馬德里的地標。沒有顯示出的小女孩被熊追趕後爬至樹頂，對著奔來的媽媽說：「媽媽快跑」，馬德里因此得名。

馬德里的地標。(圖為作者提供)

在廣場周邊有眾多的餐廳和酒吧，終於找到一家餐館，我們點了很出名的西班牙海鮮飯(La Paella)，這是有蝦、乾貝、蛤蜊、魚等海鮮加上糙米一起用單鍋煮熟的，味道鮮美可囗。在等候期間，我們品嘗了Tapas(西班牙小吃)，下酒菜是浸漬的橄欖、生火腿和新鮮啤酒暢飲，十分爽口。人們喜愛在陽光下邊吃和觀看周邊的熱鬧景觀，我們也入境隨俗，在陽光和歡愉的氣氛中，享受在西班牙的第一頓午餐。

在旅行途中看到公路兩旁種滿了橄欖樹，西班牙是全球生產和出口橄欖油最多的國家。

而他們食用的飲食就包括：「橄欖油、新鮮果蔬、魚蝦、瘦肉、全麥麵食、適量的紅酒以及堅果等稱之謂地中海食譜 。」

這是被全球公認的健康食譜。

酒吧檯人頭湧湧。(圖為作者提供)

警車護送 看歌舞表演

到了傍晚要去觀看著名的佛朗明哥的歌舞表演(Flamingo Dance show)，票早已訂好，到了附近卻找不到這個小劇場。正在恍惚之際，幾位警察用手機查了半天後說：「此處不遠但不易找，開場時間已到，還是搭我們的車送你去好了」。這把我嚇了一跳，這可是平生第一次坐上警車，還是在海外。

為避免誤會，他們還特地拉下了後座的窗位，我們只好隨車七轉八彎地，幾分鐘就到了目的地。我很欣賞和感謝這幾位警員對國際旅客的關心照顧，他們才是為人民服務的警察。

劇場雖小但裝飾十分溫馨，女演員身穿鮮豔奪目的舞裙，伴以響板和腳跟敲打的節奏，在吉他的伴奏下，隨著低沉、憂傷的主題曲舞動婀娜多姿的身軀。這是產生於19世紀的安達魯西亞地區的典型舞蹈，優美絕倫，令人讚嘆不止。期間還不時送上飲料和小吃，真是一場正宗的佛朗明哥歌舞藝術盛宴。

著名的佛朗明哥歌舞表演。(圖為作者提供)

第二天再次登上觀光車，遊覽哥倫布廣場。在著名的谷藍比亞大街兩側，矗立著不少代表巴洛克藝術風格的中世紀建築，在卡斯蒂利亞大道上(Plaza de castilla)，有造型各異的噴泉，最著名的是海神噴泉和女神噴泉，那優美的造型、動人的雕飾、鮮豔奪目，處處散發出濃郁的藝術芳香。

優美的海神噴泉。(圖為作者提供)

接著從馬德里的Atocha車站，搭上AVE高速列車，約兩個半小時抵達西班牙的第二大城巴塞隆納(Barcelona)的SANTS車站。這是個集高速鐵路、地鐵車站一起的多功能現代化車站。由於購買了全歐洲的通票(Europe Globe Pass)，所以只需再付12歐元的訂位費即可登車。

在車站內轉乘地鐵，到位於市中心的加泰隆尼亞廣場(Catalunya square)，走幾分鐘就到預訂的旅館，交通十分方便。觀光巴士的停車站也在附近。乘上巴士後，首先到達臨近海港的哥倫布紀念柱，這是國王和皇后在他發現新大陸返回西班牙時，歡迎他的地方。

車上的播音介紹，全市分為舊城(old town)、蒙特惠克(Montjuic)和擴建區(Eixample) 。到了位於舊城的哥德區，見到羅馬時代的城牆、石柱，以及建於15世紀的聖光曼廣場、市政廳，還有著名的巴塞隆納主教堂，其多個雕刻精細的尖頂、莊嚴的入口，令人嘆為觀止。

老城區再向前走，就可觀賞到瀕臨地中海的奧林匹克村(la vilaOlimpica)、巴塞羅內塔(LaBarceloneta)、奧林匹克港(PortOlimpic)，以及位於蒙米伊直山丘上的奧林匹克運動場和眾多的優質海灘，風光綺麗，是人們避暑休閒的好去處。

蘭布拉大道 風情萬種

蘭布拉大道(La Rambla)是有名的步行街，是巴塞隆納最熱鬧的一條街區。大道旁有濃密的樹蔭，小巷裡布滿許多時髦個性化的商店、餐飲酒吧和小廣場，優美的小噴泉、造型各異的街燈、廣場圍以馬蹄形的拱廊建築，拱廊下擺滿了餐位。夜晚來臨時都高朋滿座，伴隨著街頭藝人的演唱和雜耍等表演，真是賞心悅目。

西班牙人熱情爽朗，狂熱鬥牛表演，不論白天黑夜，大街小巷處處洋溢著熱鬧的氣氛。很多上班族下了班會去酒吧喝上杯開胃酒，這裡也是人們聚親會友之處，所以各處酒吧總是座無虛席，人們要在八、九時才用晚餐，怪不得西班牙的酒吧數量位居全球之首。

熱鬧非凡的市中心集市。(圖為作者提供)

朝聖畢卡索、高第作品

巴塞隆納有眾多博物館，最有名的是畢卡索博物館，珍藏他的幾千件作品，留下不朽的藝術瑰寶。

漫步在擴建區，可觀賞到充滿傳奇色彩的建築奇才高第(AntonioGaudi)的不少曠世之作，米拉之家(CasaMila)，這座由波浪形曲線設計，從裡到外無一直角的自然主義景觀，堪稱大自然的傑作，在1984年被聯合國列為世界文化遺產；還有著名的巴特約之家(casa Batilo)、奎爾公園(park Guell) 等。

其中最具代表性的要算是聖家堂了(sangrada Famillia Cathedral)，這座龐大的建築蔚為奇觀，自1883年高第著手建造以來，經歷了140個年頭，參觀時看到高聳的起重機仍在工作中。她那造型奇特的高聳尖頂、建築面曲線流暢、大廳內眾多美輪美奐的雕塑、鑲滿彩色繽紛的玻璃、大膽色彩和曲面的運用、充滿想像力和自然主義景觀。這是高第作品的特有風格，聖家堂是世上第一座尚未峻工，就被聯合國列為世界文化遺產的建築，使巴塞隆納成為前衛建築的殿堂。

西班牙首都馬德里，擁有現代化、多功能的Atocha車站，其AVE高速列車暢通歐盟各國，是歐洲首先成功運行高鐵的國家，她是南歐的中樞，一座多姿多釆的國際大都會。第二大城巴塞隆納是前衛建築的殿堂，城市瀕臨地中海風光明媚、婀娜多姿，是著名的度假聖地。遊覽這兩座城市，真是風情萬種、美不勝收。

西班牙在2019年度，被國際健康組織評定為世界最健康國家的第一名，這應該得益於該國的地中海食譜、冬暖夏涼的氣候以及豁然開朗的民族性格等因素。

這次還到了西班牙南部的藝術、文化和金融中心塞維利亞(Seville) ，但由於車程遲延，只停留了半天，我們期待下次專訪這座古蹟眾多的名城。