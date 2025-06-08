旅遊／康孟波神廟 尼羅河旁明珠

康孟波神廟。(圖為作者提供)

到埃及 若不坐一趟尼羅河郵輪 ，便會錯過許多美麗的風景。尼羅河從非洲中部發源，流經埃及的鄰國蘇丹，進入埃及南部的亞斯文省(此地亦稱上埃及)，之後貫穿埃及全境流入地中海。尼羅河從南到北，兩岸神廟無數，康孟波神廟便是尼羅河岸旁一顆閃亮的明珠。

在亞斯文省的省會亞斯文市搭乘尼羅河郵輪，上船用過午餐，遊船才緩緩往下游駛去。到達亞斯文以北50公里處的康孟波古城(Kom Ombo)時，雖已見日頭西斜，我們仍馬不停蹄地上岸去參觀神廟。

俯視山下尼羅河

康孟波在古埃及的原意為「黃金之山」，古時的法老王用來打造面具或飾品的黃金皆取自於此，由此可見康孟波在古埃及的重要性。顧名思義，康孟波神廟建在一座小山丘之上，它高高在上俯視著山下的尼羅河。

神廟的門樓高聳入雲，三柱雙門式，三根粗大的石柱撐起巨石橫楣雙牌樓，既高大又壯觀。仰頭望去，只覺氣勢驚人，非常震撼。

一條中軸線將神廟分成對稱的兩座神殿，兩個門分別通往不同的神殿。康孟波神廟祭祀兩位不同神祇，北半部的神殿上供奉成年的鷹神荷魯斯(Horus the Elder)，南半部供奉鱷魚神索貝克(Sobek) ，故稱康孟波雙神殿。

鷹神是天空之神，亦是法老王的守護神，代表王權；鱷魚神是尼羅河的守護神，象徵著滋養眾生與人類的繁衍再生，是水神與大地之神。尼羅河是埃及的母親河，埃及的豐收與繁榮全仰賴尼羅河，鱷魚神可以控制尼羅河的氾濫並保護人類免受尼羅河的威脅，所以古時的上埃及對鱷魚神非常崇拜，鱷魚是上埃及的圖騰，就像中國的龍圖騰一樣。

康孟波神廟始建於3500年前的古埃及第18王朝，在尼羅河畔被風吹水漫，1000多年後已被風化毀壞大半。到了托勒密王朝時代(約2300年前) ，只剩斷垣殘壁，托勒密六世在原址上做了大規模的重建與修復；直到托勒密八世仍繼續擴建，並加入希臘式的建築元素，因此神廟愈加雄偉龐大。

獨一無二雙神殿

托勒密王朝被羅馬帝國滅後，埃及進入羅馬時代，羅馬皇帝又繼續翻修，所以神廟某些部分亦有羅馬建築風格。神廟的大廳乃希臘多柱式，巨大的石柱分列兩旁，柱頂上頂著巨石橫楣，但屋頂多已不見。

按照古埃及的神話故事，他們的主要神祇皆源於同一個家族。傳說天神與地神結合生下兒子歐西里斯，歐西里斯娶了妹妹伊西斯，並生下兒子鷹神荷魯斯。歐西里斯被兄弟賽特所害，妻子伊西斯用魔法使其復活，重生後當了冥界之神。伊西斯是古埃及備受人們崇拜的女神；荷魯斯為父報仇，殺死了叔父賽特，自然而然成了代表正義的英雄人物。

在埃及，供奉歐西里斯一家三口的三神廟不在少數，荷魯斯有以孩童形象出現的，所以康孟波神殿裡特別強調供奉成年後的荷魯斯。而一座神廟設計成兩座對稱的神殿，並且供奉完全不相干的兩位神祇，在埃及僅此一座。

希臘羅馬時代重修後的神廟之廟牆、石柱均採用花崗岩建造，花崗岩堅硬不易風化，所以雖歷經2000多年，神廟仍保存相當完好。

鷹神(右)與上埃及法老(中)的浮雕壁畫。(圖為作者提供)

神廟的圓柱與牆壁上都刻有壁畫浮雕，有鷹首人身的荷魯斯及鱷魚頭人身的索貝克。兩位神明的神殿中各有人們捧著祭物與鮮花對神明獻祭的壁畫，亦有神明為古埃及法老或托勒密國王加冕的壁畫等。壁畫上的人物，無論神明、法老、百姓的神情與動作皆雕刻得栩栩如生，幅幅壁畫都訴說著古埃及人對神明的崇拜與敬仰。荷魯斯神殿中並有女神伊西斯產下荷魯斯，及哺乳的壁畫浮雕。

世上最早太陽曆

神殿中的一面牆上刻著古埃及的太陽曆，據說這是人類史上最早的日曆，而且日曆上還刻有祭祀活動的日程表。

太陽曆之局部。(圖為作者提供)

日曆上分三個季節，一季四個月，從尼羅河洪水季節、播種季到豐收季。一年12個月，一個月30天，另外的五天則是五大神明的節慶祭祀日，如此一年365天的不斷循環。日曆上的一豎代表一日，小拱門代表十。

依據豎畫，可以清楚地算出幾號，例如兩豎加一個小拱門就是12號。但豎畫只畫到八；九則是以圓形中間加一橫為代表，若加兩個拱門就是29。第十天，也不是以豎畫計算，而是以圖案代替，譬如豐收季結束時，那個月的第30天就畫一個稻禾圖案作為代表。

每一天的旁邊皆有兩幅象形圖案，可能像中國的農民曆一樣，表示那一天可以做什麼樣的事及該做的祭祀活動。雖然看不懂古埃及的象形文字，也不知標示著怎樣的祭祀活動，但依據豎畫及拱門等圖案，不難算出幾月幾號。

古埃及人就是根據這樣的石刻日曆，安排一年的作息活動。神廟乃是農耕社會子民的精神依靠，但願天神荷魯斯、水神索貝克，保佑大地風調雨順，年年豐收。石刻日曆已有3000年歷史，大部分仍保存相當完好，雖然上面還有很多圖案至今未能解讀，但能讓後代之人一窺古人曆法，已屬難能可貴了。

古埃及醫學傳奇

神廟後面的一面牆上刻著古埃及做外科手術的醫療器具，有解剖刀、鑷子、鋸子、鉤子、天秤、試管等，醫療器具完備的程度，展示著古埃及的醫療技術已發達到能做外科手術的地步。不可思議的是3000多年前的人做手術，用什麼樣的麻醉藥物，及如何做消毒？也不知那時做手術的成功率如何？但從這幅壁畫看來，無論如何古埃及人已有做手術的觀念與器材，這已很令人驚訝了。

手術用的醫療器具壁畫。(圖為作者提供)

據後人推測，古埃及神廟中的祭司很可能精通醫術，因此吸引了四面八方的群眾遠來求醫。為了記錄當時的醫療情形，於是留下這幅壁畫。信徒遠來神廟，即使不是來求醫，但乞求神明保佑身體健康或早生貴子的人民必不在少數。

當年的人絕對相信神廟是靈驗的 ，至於能不能做手術，可能也不是那麼重要。3000多年過去了，古埃及人的醫療技術到底如何，如今已不得驗證。

埃及歷史活化石

離開神廟時紅日已西沉，一抹殘霞浮在尼羅河西岸。居高臨下，遙看尼羅河上停滿了一艘艘的遊船，船上燈火輝煌，迎接著回船的遊客們。

回望神廟，居然也亮起了燈火，此時竟還有遊客前來夜遊神廟。天色很快轉暗，夜空下，神廟彷彿抹上了一層神祕的色彩，更顯巍峨壯麗。

康孟波神廟裡，處處皆是瑰麗的寶藏，不但讓後人目睹當年工匠的精細雕工，更為古埃及留下了曆法與醫學的證據，記錄了當時的文明。康孟波神廟匯集古埃及的科學、建築與藝術於一身，堪稱古埃及歷史的活化石。