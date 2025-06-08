美國現象／3成人愛算命 每年至少1次
丕優研究中心(Pew Research Center)最新的全美調查發現，2024年10月接受調查的9593名成人中，30%過去一年至少一次求教於占星術(Astrology)、塔羅牌(Tarot)或算命師(Fortune Tellers)；但是只有1%說，在做重大決定時，非常依賴「天命」。
占卜收入豐 年營收23億
整體來說，20%的美國人說，他們求卦問卜只是出於好奇心或好玩，並非為了獲得人生決策的見解或指導；10%則說他們是真的相信算命能給他們有用的建議。
不過，美聯社指出了另一個面向：占卜是個收入頗豐的行業。市調公司IBIS World指出，占星、掌紋、通靈、算命等等，2024年營收達23億美元，提供10萬5000個工作機會。
IBIS World指出，算命App的普及，質疑算命的勢頭近年已經弱化，愈來愈多的消費者會順手一算，特別是碰到難關卻舉棋不定的時候。
女性、LGBTQ+ 愛算命
丕優的調查發現，種族、年齡、性別、收入、教育、信仰形成的不同群體，對算命的信任度有明顯差別。
以年齡和性別來說，年輕人，特別是年輕女性，比其他年齡層更傾向占卜；18歲至49歲的女性，40%相信占星術，50歲以上的女性剩下30%，50歲以下的男性只有20%。
另一個喜歡占卜的群體，則是LGBTQ+成人。認為自己是女同性戀、男同性戀、雙性戀或變性者的美國人，尤其可能參考占星術或星座運勢和塔羅牌。
調查指出，半數受調者每年會算命一次，占比兩倍於美國成人的。同時，20%的LGBTQ+說他們面對生命重大決定時，至少會「有點」相信算命的結果，此一比率遠高於其他群體。
且LGBTQ+女性比LGBTQ+男性更有可能至少每年諮詢一次占星術，約63%對40%。且33%的LGBTQ+成年人表示他們會使用塔羅牌占卜，這一比率是美國成年人(11%)的三倍。
高收入保守派 不信這套
相對的則是65歲以上的人，特別是高收入、大學學位，與自認是政治保守派的人，相信占星術、塔羅牌、算命術的比率，低於其他成年人。
在教育上，沒有大學學位的美國成年人比大學畢業生更有可能相信占星術。
丕優的問題還有是否信教？70%說有信仰，有信仰中的30%也相信占星，與不信教、無神論，不可知論的比率相當。
另外，非裔新教徒、拉美天主教徒，與信仰有無沒差的成人，35%相信占星術；無神論、不可知、白人福音派基督徒，與猶太裔美國人相信算命的比率低於整體。
拉美天主教徒中，10%說，做重大決定時，他們至少會信一些算命的結果，占比高於其他所有群體。
丕優2024年底的調查發現，27%的人相信占星，與2017年的29%相去不遠。他們「相信占星術，相信星星和行星的位置會影響人們的生活。」
曾參與占星術、塔羅牌或算命師三種其中一種的美國成年人，不認為這些能給他們帶來有益的見解。
算命App方便 吸引年輕人
IBIS World指出，在新冠疫情開始後的五年內，占卜業的營收每年增加超過4%，因為「當萬業皆歇、疫病肆虐，親愛的人不斷消失，心靈寄託的需要也會增加」。
此外，占星與氣場學(aura reading)在數位平台愈來愈多之際，能觸及群體也愈來愈多。歸功於手機App的便利，量身打造的算命服務，與遠距的想算就算，對於年輕人來說吸引力更大。
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