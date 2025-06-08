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養生／大腦要健康 多挑戰新鮮事

編譯盧炯燊
一項研究指出，只要稍微改變一下，接觸一下新鮮事物，會讓大腦保持健康。(圖／123RF)
一項研究指出，只要稍微改變一下，接觸一下新鮮事物，會讓大腦保持健康。(圖／123RF)

人們的生活節奏往往是有規律及可預測，例如在固定的時間起床，按固定的路線上班，定時的下班……，即使間中有些微差異，但整體都是如此，這就是每天的例行，大腦往往也就此記憶下來。

但一項研究指出，只要稍微改變一下，接觸一下新鮮事物，會讓大腦保持健康。

加拿大休倫大學學院 (Huron University College)心理學教授米德 (Melissa E. Meade) 領導的研究團隊，在「自然：科學報告」(Nature: Scientific Reports) 期刊發表研究結果，指出只須在每天的生活裡融入一些新鮮事物，就會對大腦健康及情緒產生重大的好影響。

有關研究是在2020年新冠疫情封城期間做的，研究人員要求18名平均年齡71歲的健康參與者做了8個星期體驗。他們使用一個名為HippoCamera的應用程式，這是模擬負責學習及記憶的大腦海馬體，儲存記憶的方式，以追蹤及重演他們想要記住的事件。

研究發現，當參與者接受新的活動時，他們的記憶力會更好，無聊感變少，情緒更積極，並且感覺時間過得更快。

米德教授分析有關研究結果時指出，「接受新奇的體驗會鼓勵我們更加關注當下，這不僅能增強幸福感，還能提高對個人經歷的記憶」。她又說，融合日常的生活體驗，可以讓人更投入，更能適應隨著年齡增長而發生的認知變化。

加州卡普羅維登斯聖約翰健康中心(Providence Saint John’s Health Center) 的神經病學家塞吉爾 (Clifford Segil) 也表示，新奇而獨特的活動可能會激發大腦中的新通路。

也有專家從另一角度解釋接受新鮮事，有助大腦健康的原因，這在於大腦的神經網絡會因為挑戰新事物而增加，神經網絡不會隨著年齡減弱，其增加不受年齡限制。

神經網絡透過大量神經細胞連接，支撐著大腦各種活動，例如記憶、學習、運動，以及為了生存所需的各種知識。當接觸新事物時，神經細胞之間的連結就會建立起新網絡，即使是老年人也擁有這種能力。

若不嘗試新事物，就無法得到刺激，神經網絡也無法形成。

塞吉爾說，即使聽一首新歌或讀一本新書也有幫助。米德也說，關鍵在於要做一些獨特或不同於日常經歷的事情。

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