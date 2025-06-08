移民專頁／交PERM前180天內要完成招募步驟

李亞倫律師主答

讀者問：

我申請了EB-2(第二優先類別的職業移民綠卡申請)。辦理期間，PWD (Prevailing Wage Determination，雇主為了申請EB-2/3，需向勞工部 申請的現行薪資確定書，證明雇主能支付申請者的足夠薪資) 是2024年2月獲批，3月開始打廣告，目前還沒file PERM。我記得有180天要求，就趕緊催促他們。他們告訴我沒關係，deadline是2024年11月8日。我想既然律師說了，應該錯不了，結果突然被告知，由於雇主沒有按照律師要求在紙質媒介上打廣告，只進行了online posting，現在上報紙也來不及了。至今，他們所有努力全部作廢，要重新從PWD再走一遍。這相當於我過去的一年全部浪費了。更重要的是，我的H-1B 到2026年5月就六年了。要想之後能延期，必須在那之前等待PERM一年以上，也就是說2025年5月之前就要提交PERM。現在已經5月了。如果重新開始PWD，依照現在的處理時間，再加上打廣告，不一定來得及了。請教我該怎麼辦？真的像他們說的來不及file PERM，必須從頭來過嗎？PERM filing deadline到底是怎麼界定的？

答：

你說得對。180天規則要求在提交PERM申請之前的180天內完成招聘步驟。如果你的雇主沒有遵循律師的指示(例如跳過報紙廣告)，則招募工作無效，你必須重新啟動PWD和招募流程。鑑於你的H-1B簽證 將於2026年5月達到最高期限，你需要在2025年5月之前提交PERM申請，才有資格將H-1B簽證延長至六年。目前，PWD處理需要五個月，如果加上最快招募時間也需要三個月，全部需要八個月，而你只有七個月，(此問題於2024年10月提交)。如果律師了解或清楚現行工資水平，而雇主願意承擔在不確定工資數額的情況下開始招聘的風險，那麼招聘時間或許可以縮短，因為錯誤的工資標準導致需要重新招聘。