綠手指／5大節水園藝 今夏新潮流

多肉植物花園。(圖／123RF)

美麗的庭園與景觀設計，不僅能提升住宅的整體吸引力，還能讓人更親近自然，享受綠意生活。打理自家庭院不只是放鬆心情和進行輕度運動的好方式，也能讓你學習許多植物知識，包括哪些植物適合在當地環境中種植，哪些則不適合。

然而，隨著氣候變遷 與天氣型態的轉變，許多家庭園藝 愛好者也開始意識到，過去的景觀設計思維已不再完全適用於現今的環境條件。因此，根據裝潢網站Houzz的夏季趨勢報告，愈來愈多屋主轉而採用更加永續、且耗水量更低的園藝與景觀設計方式。

根據Real Simple報導，以下是今年夏天備受關注的五大節水園藝趨勢：

1.多肉植物花園

對於居住在陽光充足、氣候乾燥溫暖地區的民眾而言，多肉植物花園是打造低耗水景觀的理想選擇，且維護需求極低。根據當地降雨情況，多肉植物一旦建立穩固根系後，甚至可能完全無需澆水。Houzz報告指出，「多肉植物花園」的搜尋量年增達300%。

地中海式花園。(圖／123RF)

2.地中海式花園

地中海風格的花園與景觀日益受到歡迎，相關搜尋量年增近200%。這類花園以地中海地 區常見的抗旱植物為主，如龍舌蘭、鼠尾草、薰衣草和西洋蓍草等，不僅造型優雅，也兼具實用性與節水效益。

旱景式造園。(圖／123RF)

3.崩解花崗岩景觀

打造永續景觀的另一種方式，是使用「崩解花崗岩」(Decomposed Granite)這種天然、細碎且風化的花崗岩材料。根據 Houzz資料，「崩解花崗岩景觀」的搜尋量年增37%。此種材料可應用於步道、露台等硬景觀設施，也非常適合用於旱景造園(Xeriscaping)，這是一種利用極少水分即可維持植物生長的園藝方式。

節水型花園。(圖／123RF)

4.抗旱植物

抗旱植物已成為眾多屋主打造節水型花園的首選。Houzz在其2024年美國戶外趨勢報告中首次明確指出此趨勢，調查顯示，有45%的屋主在選擇植物、灌木或樹木時會優先考量其抗旱特性，這股趨勢至今仍持續穩定發展。

無草坪的庭園。(圖／123RF)

5.減少或移除草坪

隨著節水意識的提升，愈來愈多屋主重新審視傳統草坪的必要性。Houzz發現，有近四成的屋主已選擇減少草坪面積，甚至完全移除草坪。取而代之的，是像三葉草與匍匐百里香這類用水量低、易於維護且無需頻繁修剪的替代植物。