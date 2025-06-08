封面故事／華人粉絲包機朝聖股東會 感受股神氣度
南加華人組隊朝聖巴菲特股東大會。美國青島總商會會長劉銘，日前乘坐朋友包機去奧馬哈(Omaha)參加巴菲特股東大會。劉銘表示，見識了上午8時大排長龍的股東會場，打卡巴菲特的家；最重要是，切身感受股神務實的投資精髓，不虛此行。
現場圓夢 買股東紀念T
劉銘表示，雖然他購買巴菲特股票許久，但一直沒有參與過股東大會，這次終於和朋友一起，到現場圓夢見證歷史。奧馬哈簡直就是巴菲特的城市，隨處可見巴菲特的相關資訊。會議中心的第一層購物區，都是巴菲特有投資或相關聯的企業，現場股東們像買明星周邊產品一般，購買巴菲特的周邊，劉銘也給家人買了巴菲特股東紀念T恤。他還去巴菲特的家和工作過的奧馬哈大學打卡拍照，「巴菲特的家看起來和當地普通住宅無異，沒有特別保安設置」。
股東大會當天，劉銘8時就去排隊入場。他說，來自全球5萬人參加股東大會，史上最大規模，其中有不少華人面孔。現場有兩個高潮，一個是巴菲特出場，一個是他宣布辭去CEO職務，現場參與者起立鼓掌長達三、四分鐘。他很佩服巴菲特讓賢的心胸和豁達，這次所見所聞，感覺巴菲特是務實的人，很多人投資追求快進快出，感覺更像投機，但巴菲特是真正在投資，看長遠看未來。
投資過程 對人生的反思
劉銘返回加州後，又與美國國際文化藝術聯合總會(美文聯)舉辦「社會價值投資論壇」，現場數十名來自青島商會、各界僑團和商業代表參與。劉銘演講主題為「股神60年穿越牛熊的最新心得與人生思考」，劉銘表示，投資不只是財富管理的過程，更是對人生方向與價值觀的深刻反思。投資是一場馬拉松，而非短跑，投資是買企業，不是猜價格。現金流比資產負債表更重要，穩健企業的根基，在持續現金流，而非帳面數字，個人理財亦應關注收入的可持續性。回報最高的方式，是投資自己；教育、健康、人脈、認知和語言能力的提升，是移民家庭最值得投入的長期資產。另外，移民投資一味保守或盲目激進，都可能帶來風險，合理資產配置和風險管理是王道。
在圓桌互動環節，青島總商會副會長張明、秘書長菲比及商會財務顧問Fabio(華揚)分享各自在美投資經商的實戰經驗，並特別提醒新移民，在美國創業須遵守本地法律，尤其要重視知識產權與商標保護。
美華聯榮譽會長趙洪民、理事長江風年、監事長趙林、執行長林連連、常務理事長朱俊英、美國女企業家商會會長于忠霞、美國飛虎傳播協會會長虞清等出席論壇。
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