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星座／6月8日~14日 雙子座發現桃花 獅子座出門遇喜

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2025年6月8日至14日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

急躁的情緒將會扭曲你的判斷力。當遇到抉擇性的問題時，待平復情緒之後再做決定，否則很容易判斷失誤，使自己踏入充滿麻煩的荊棘。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

浮躁的情緒正侵襲靈魂，導致你無法用安定的心情去處理事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花；事業學業發展平順，有同事、同學向你求助就別吝嗇雙手；投資可得貴人提點，找到一條明路。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，收穫將比平時多很多。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：深海藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

本周會有陌生來電打破寧靜的生活，有驚喜但也要小心。切勿相信那些天上掉餡餅的中獎訊息，老同學的突然來電也不會只是敘敘舊這麼簡單。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

令你心動的對象將會出現，千萬別逃避自己的情感；工作上積極勤懇，敢挑重擔，成績斐然；求財之事宜多請教長者，盲目跟風則會吃虧。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

會有好運在你身邊打轉，讓你在短時間內能感受到驚喜與歡樂。更多的時候需要你去主動努力，才能在平淡無奇的生活中創造奇蹟。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周經歷上坡爬行的過程，愈往上走愈費勁。生活中的每一個方向都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠自己的力量。

幸運色彩：深海藍

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

如果讓忙碌剝奪你的時間、和對生活的關注，那你這一周只能在辛苦中度過。不妨把要做的事當成一個個遊戲任務來闖關，會很有成就感。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

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