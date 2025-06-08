料理功夫／高麗菜包肉

出鍋後。

為了消耗掉從好市多 （Costco）買的大包裝瘦絞肉，我根據冰箱裡現有的高麗菜、印度 小甜蝦仁，做了一道蒸高麗菜包肉。這道菜清爽可口，高麗菜甚至比肉還好吃，而且蒸高麗菜包肉的碗很乾淨，容易清洗。

材料：

瘦絞肉約350克、香菇數朵、冷凍玉米粒100克、小蝦仁100克、青蔥3支、雞蛋 1顆、食鹽1大匙、生抽（醬油）1大匙、五香粉1小匙、高麗菜葉2片。

做法：

1.將兩片高麗菜葉鋪在一個搪瓷碗中備用。

2.將瘦絞肉加入鹽、五香粉與生抽拌勻，略為醃製。

3.將泡軟的香菇與青蔥切碎，與玉米粒、蝦仁一同加入肉餡中。

4.在肉餡中打入一顆雞蛋的蛋白，充分攪拌均勻後，倒入鋪有高麗菜葉的碗中，再將中間放入蛋黃。

5.將搪瓷碗放入滾水鍋中，蒸約 20 分鐘。

6.起油鍋，將蔥花撒在菜包肉上，再淋上一大匙熱油，即可上桌。 材料。 入蒸鍋前。

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