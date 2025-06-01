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電影世界／坎城影展獲獎 「左撇子女孩」台導演醞釀20年

中央社
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電影「左撇子女孩」在坎城影展「影評人周」競賽單元獲「甘基金會發行獎」。甘基金會董事長霍夫讚賞「左撇子女孩」展現台灣不同世代女性的驚人能量，不惜衝擊傳統並打破種種禁忌。圖正中間黑衣長髮者為導演鄒時擎，最右者西恩貝克是共同編劇與剪接。(左撇子女孩電影製作提供／中央社)
電影「左撇子女孩」在坎城影展「影評人周」競賽單元獲「甘基金會發行獎」。甘基金會董事長霍夫讚賞「左撇子女孩」展現台灣不同世代女性的驚人能量，不惜衝擊傳統並打破種種禁忌。圖正中間黑衣長髮者為導演鄒時擎，最右者西恩貝克是共同編劇與剪接。(左撇子女孩電影製作提供／中央社)

台灣電影「左撇子女孩」於法國5月21日在與坎城影展官方平行單元「影評人周」競賽中獲獎。導演鄒時擎說，這個充滿台灣生活感的故事早在20年前便啟動。本片共同編劇為2024年坎城影展最佳導演西恩貝克(Sean Baker)。

「左撇子女孩」為旅美台人鄒時擎首部電影作品，獲得今年第64屆「影評人周」(Critic’s Week)競賽中的「甘基金會發行獎」(Gan Foundation Award for Distribution)，甘基金會將頒給「左撇子女孩」的法國發行商「Le Pacte」2萬歐元獎金(約2.2萬美元)。

「左撇子女孩」從1000部長片中脫穎而出，入選決選名單，最終在七部競賽作品中獲獎。「甘基金會發行獎」旨在支持新一代電影工作者，協助他們從劇本創作到戲院上映，皆能堅持並捍衛原創作品的品質。

台北單親媽 破傳統禁忌

「影評人周」向觀眾介紹「左撇子女孩」是發生在台灣首都的故事。關於一位單親媽媽帶著兩個女兒來到台北夜市擺攤，她們正在適應新生活，並努力守護這個家。

甘基金會董事長霍夫(Dominique Hoff)認為「左撇子女孩」的風格輕快靈巧，融合幽默與情感。「電影中的台灣女性來自不同的世代，為了追求獨立，不惜衝擊傳統並打破種種禁忌，在正在轉變的社會中展開驚人能量」。

鄒時擎在得獎時表示：「這部電影來自我在台灣成長的回憶，尤其是在傳統家庭裡的緊張關係、或在生活中常被忽視的無聲抗議。我花了很多年的時間去觀察、感受、沉澱。『左撇子女孩』對我而言，既是一種對回憶的行動，也是一種療癒過程。」

自1998年便獨自前往美國留學的鄒時擎，在2004年與同為拍片新鮮人的美國人西恩貝克(Sean Baker)，以僅兩人編制、3000美元低成本的方式，在紐約完成獨立電影「外賣」(Take out)，一鳴驚人。

攜手西恩貝克20年

往後20年至今，鄒時擎多以製作人或共同編劇的身分與導演西恩貝克合作，無論是2015年以iPhone拍攝的電影「夜晚正年輕」(Tangerine)、或2017年入選坎城影展「導演雙周」競賽單元的「歡迎光臨奇幻城堡」(The Florida Project)等作品，皆受到國際肯定。

鄒時擎透露，其實「左撇子女孩」原本可能是他們的第一部電影，因為這部片的劇本更早於「外賣」。

鄒時擎解釋，「左撇子女孩」的劇本早在2004年之前便開始醞釀，在當時，她與西恩貝克為了籌拍電影回到台灣，進行場勘，並先以照片製成短片開啟計畫。但因為「左撇子女孩」所需要的拍攝場景與人物很多，是一項大型拍攝計畫；和「台灣故事」對美國電影工業而言是一部「外語片」，在20年前較難吸引投資者，只好暫時放棄。

夜市田調 讓故事更豐富

鄒時擎說：「當時我們就從台灣回到紐約拍了『外賣』。直到2010年，當西恩貝克完成他的第三部電影作品百老匯小王子(Prince of Broadway)後，我們又決定再試一次，回到台灣，再繼續寫劇本，並到台北通化街夜市做田野調查，在那裡遇到一位五歲的小女孩，將這些細節加進電影，讓故事更豐富。」

雖然長年旅居美國，鄒時擎認為年年回到台灣過年、與家人團聚的自己，對台灣並不陌生，反而因為年歲成長，她對台灣女性的觀察，或對台灣日常生活的描寫有更成熟的感受。

等待20年，終於向世人見面的「左撇子女孩」在坎城開出好成績。鄒時擎說：「拍片時，我覺得自己好像重新發掘台灣的美。」

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電影「左撇子女孩」入選2025坎城影展「影評人周」單元，片中演員黃鐙輝(左起)、奧斯卡導演暨本片共同編劇西恩貝克(Sean Baker)、導演鄒時擎與演員張允曦合影留念。(左撇子女孩電影製作提供／中央社)

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