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理財百科／嬰兒潮世代 3件事退休前該知

編譯周靜芝
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理財網站Go Banking Rates報導，其中一位「重新就業」的嬰兒潮世代是電視製作人兼作家喬治．耶爾吉安(George Jerjian)，他在為全國廣播公司商業頻道(CNBC)網站專欄中曾敘述了自己的經歷。

耶爾吉安稱，他因健康問題被迫於2007年提前退休，當時年僅52歲；但康復後，他發現自己感到無聊、焦躁不安且陷入困境。他說，他的熱情與精力逐漸消退，心理健康也受到影響；正是那時，他決定加入「復出」行列。

耶爾吉安創立了一家「心態教練」(mindset coaching)公司，幫助人們實現充實的退休生活。作為工作的一部分，他調查了1萬5000多名60歲以上退休人士，請他們描述退休後面臨的最大挑戰。

退休擔憂 怕失去尊嚴

耶爾吉安指出，在他看來，退休後最大挑戰是找到人生目標，當然金錢確實是個問題。有人說，害怕貧困和失去尊嚴，也有人表示，擔心錢只出不進；但令人驚訝的是，財務憂慮並未進入前三名。

富達(Fidelity)投資員工南．艾芙斯(Nan Ives)在10年前以59歲接受提前退休方案後，也有類似經歷。她向「財星」(Fortune)雜誌透露，她的目標是旅行、在麻州鱈魚角(Cape Cod)度周末，並盡情打高爾夫球；但現在65歲的艾芙斯迫不及待想退休。

60歲退休、若活到90歲，那是一生的三分之一，「我要做什麼？」她說，不用工作、不用面對工作中一切挑戰，但人生的三分之一沒有規畫。

重回職場 退休族創業

艾芙斯也重新開始工作，並與前同事合作創立了「你的未來」(The Future of You)，幫助個人與雇主規畫與管理退休前的財務。

另一位退休的嬰兒潮世代是記者鮑勃．奈德特(Bob Neidt)。他雖未正式「重新工作」，但仍為多家媒體撰寫專欄。他在一篇為樂齡會(AARP)撰寫的文章中指出，希望自己在退休前就學到的一些教訓。以下是奈德特提到與金錢相關的三個教訓：

1. 不要從401(k)計畫中借款，因為即使有能力同時供款和償還貸款，也可能無法做到，因為有些計畫不允許在償還貸款前繼續供款。

2. 在退休前償還信用卡債務，因為退休後最不希望帶入的便是大筆負債。

3. 考慮開設健康儲蓄帳戶(HSA)，因隨著年齡增長，醫療保健愈發重要且費用高昂，擁有充足資金的HSA可成為強有力的支柱。

退休 貸款 麻州

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