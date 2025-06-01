旅遊／行走世界屋脊上的天路

高原晨曦。(圖為作者提供)

除了川藏公路、青藏公路外，新藏公路是進藏的第三條公路，它翻越舉世聞名的崑崙山和喀喇崑崙山，穿越岡底斯山和喜馬拉雅山 脈之間的山谷，平均海拔4500米以上，是世界上海拔最高的公路。全線絕大多數路段均為高寒缺氧的無人區，沿途橫臥著逾千公里的荒漠戈壁、永凍土層和常年積雪的崇山峻嶺。前年金秋10月，我與蘭姐、姜平駕車七天走了這條令人談虎色變的「天路」。

我們從219國道(新藏線)的拉孜縣查務鄉出發。從拉孜縣到昂仁縣均為牧區，沿途牛羊滿山跑。我們翻越了第一個埡口，是海拔4517米的昂拉山口。約一小時後到了昂仁縣桑桑鎮番巴村，看到一座金字塔形的大山，山頂與山腰各有一棟建築，非常險要，給人以高妙不可及、飄飄欲仙的美感。那是扎桑寺，早期寧瑪派的重要寺廟之一，佛教歷史上的名勝之地，有著六、七百年的歷史。

我們接連又翻越了海拔4517米幫拉山口和4728米嘎拉山口，到了平均海拔4560米的桑桑鎮，鎮域北部有多雄藏布河流過，屬農牧交換地段。藏語「桑桑」意為水質好、草質好的地方，寬闊的沼澤濕地，金黃的高原草甸流淌著千轉百折的碧流，遠山近水，風景秀麗。

岡底斯山 像蹲伏大象

次日早晨，天色還墨汁般黑時，我們出鎮，開上結拉山的盤山路，翻越4920米的山口。天上烏雲密布，我們一路向西，天空鋪滿了醬紫色雲層，漸漸化為絳紅色雲彩，密雲遮蔽旭日東昇。晨曦中，沿著美麗的多雄藏布河畔行駛，風景如畫。不久到了阿木錯湖，一片浩大的濕地，清澈的湖面倒映著滿天的彩雲和群峰眾巒。

接著連續翻越5040米的無名山口和5089米的愧拉山口，遇上雅魯藏布江上遊河，江邊有薩嘎縣城。這一路下來，平均海拔4600米以上，缺氧使我不停地打瞌睡、犯迷糊。

進入薩嘎縣城已是中午，我們加油並午餐後繼續西行。沿途右側漸漸出現岡底斯山脈，車輪下的公路穿梭在喜馬拉雅山和岡底斯山之間的寬闊高原山谷中。岡底斯山相對高度並不高，山勢圓潤，坡度緩慢，裸露的山體呈赭色，布滿褶皺，看上去像極了大象的皮膚，更奇妙的甚至能形象地辨別出象頭、象眼、象鼻、象腿等。較之喜馬拉雅山像站立的、奔騰著的巨象，岡底斯山類似蹲伏的大象。

下午我們又接連翻越了4797米的查藏拉山口、4920米的突擊拉山口和4760米的無名山口。經過仲巴縣城後，地貌也發生巨變，公路兩旁由高原草甸變成高山沙漠，一個沙丘接著一個沙丘，眾多沙丘連成一片，此起彼伏，彷彿沙的海洋。

晚上我們到達海拔4600米的仲巴縣帕羊鎮入住，又看到雄偉的喜馬拉雅山眾雪峰，山後即是尼泊爾。

翌日晨，車出帕羊鎮，天剛破曉，左遠方黛青色的喜馬拉雅山露出崢嶸的輪廓，晨曦中的景色壯麗聖潔。

阿里 世界屋脊的屋脊

旭日東昇，映紅了天邊的喜馬拉雅山雪峰。一字排開的眾冰山雪峰中有一座刺破青天的金字塔形的雪峰，即海拔6993米高的魚尾峰，峰頂狀如魚尾而得名，在尼泊爾被視為聖山。魚尾峰左側另有一座海拔8091米的安那普爾納峰，是世界上排名第十的最高山峰。碧藍的天空倒映在濕地水塘中，水面像明鏡，照出聖潔般的純粹的藍和金紅色的雄峰，美得不可方物。

不久，我們遇上阿里地區的岡底斯主峰的四大河流源頭之一，即雅魯藏布江的源頭馬泉河。河水波瀾不驚，靜靜流淌，在淡淡的朝陽中泛著冰塊流向下游。

11點多，我們開到公路上巨大的牌坊，上書「藏西秘境天上阿里歡迎您」，終於到達阿里地區。阿里是喜馬拉雅山脈、岡底斯山脈、喀喇崑崙山等峰巒相接之處，被稱為「萬山之祖」。青藏高原有世界屋脊之稱，阿里則是屋脊的屋脊，平均海拔4500米以上。

神山聖湖 四大宗教聖地

阿里的山水神奇異常，氣象萬千。多彩多色的山，山脈裡蘊藏著豐富的礦物質，因而五色斑斕，而且山勢奇特，鬼斧神工，遠遠望去，像大地上各類動物，如恐龍、大象、鱷魚等。湛藍碧綠的水，呈現出豐富多彩的色調，整個大地就像上帝的調色板，一幅以天地為背景的風光油畫。

中午12點，我們到了海拔5211米的馬攸木拉山埡口，是進入阿里地區的界山，馬攸木拉山北接岡底斯山，南連喜馬拉雅山。下山後我們看到左前方有一個湖泊，淺淺的湖面彷彿貼在山麓下，那是美麗的公珠錯，湛藍地像一枚藍寶石鑲嵌在大山腳下。再往前奔駛，我們看到藍天下的綿延雪峰線，隨著公路的盤旋向前，雪峰忽左忽右出現在天邊，並由遠而近、由線到面而漸漸高大起來，那就是聞名於世的納木那尼峰。雪峰一路伴隨著我們到達聖湖瑪旁雍錯。

遠遠望見碧藍的聖湖，在納木那尼雪峰的襯映下，聖潔神聖，讓人一見鍾情，終生難忘。繼續前行，遠方漸現出岡仁波齊神山，如同出浴的美人在雲霧繚繞中若隱若現。再往前，冰清玉潔的神山寶塔般巍然屹立於五彩斑斕的秋色中，景色之壯美、雄渾，嘆為觀止矣。

離開瑪旁雍錯繼續上山，我們看到了西面的鬼湖拉昂錯，而岡仁波齊神山矗立於湖面上方。時值深秋，拉昂錯波濤翻滾，呈現出七彩的深淺不一的藍綠，湖邊草原就像一面巨大的五色斑斕的調色板。我們圍繞著拉昂錯的公路開車，一直繞到湖南端的觀景台。下車到觀景台拍照，五色經幡在烈風中狂舞，呼嘯的狂風，幾乎吹倒我們。山下碧湖像一塵不染的鏡面，與遠方巍然不動的神山，構成了一幅壯美雄渾的畫卷。

從觀景台下來，原路返回途經瑪旁雍錯。漸漸黑幕降臨，我們繼續往前，摸黑進入大名鼎鼎的巴嘎鄉塔欽村，入住三峽賓館，此處海拔4660米，所以賓館內上下樓都要謹慎為好。

8點多離開塔欽村，天上雲霧繚繞，日出時，看到岡仁波齊神山東坡漸漸披上紅色的霞光，灑滿大地。我們又踏上了219國道繼續前進，神山一直目送我們幾十公里後消失於視線之外。

一路向前，中午時分到達交叉路口的巴爾兵站。我們開上兵站西南方向的左側公路去往劄達縣，迎面阿伊拉日居山擋路，此山是喜馬拉雅山脈西段的北支，也是噶爾縣進入劄達縣的界山。隨著盤山公路盤旋而上，我們很快就到山頂，鳥瞰山下兵站，如同火柴盒。

劄達土林世界 鬼斧神工

我們繼續往前一頭紮入群山萬壑，看到的是滿眼紅土山巒，方圓幾十公里是赭紅色的海洋，彷彿來到火星 世界。從盤山公路下來，開進一條深山幽谷，流水潺潺。接著再上盤山路，看到的卻是另一番景致，裸露的大山山體顏色豐富多彩，紅色基調中呈綠、黃、黑、絳等條狀形的五彩山體。

山勢綿延，層巒疊嶂，越來越高，從高山公路上能眺望到遠在天際的喜馬拉雅山雪峰。途中我們連續翻越了兩個海拔均5140米的無名埡口，下山來到方圓幾十公里的平地，公路蜿蜒前進十多公里後，紮入了另一道崇山峻嶺。

當我們盤山路到山頂的瞬間，忽然被眼前的景色所震撼，只見密密麻麻的土林裡三層、外三層、層層圍成半圓狀，像羅馬鬥獸場，原來我們終於來到劄達土林，竟是鋪天蓋地、方圓幾百公里的土林世界。再細看，土林山體呈豎狀切割，像一排排武士威武整齊地靜坐著；看土林山腳，又像是一排排獅腳虎爪。我們順著盤山路往下走，走進了一道山溝，沿途看到的土林天地，似一座座城堡、一群群碉樓、一層層宮殿，一排排坐佛、一群群獅虎，參差嵯峨，儀態萬千。

好不容易走出了約20公里長的茅刺溝土林，一道碧綠的河流擋住去路，河對岸高坡上有數十棟火柴盒般樓房，背靠一道土林山牆，那河是有名的象泉河，河上城鎮就是劄達縣城。我們沿著蜿蜒的公路上象泉河大橋，過橋進入縣城，抬頭仰望，巨大的土林山體高聳天際，全城為土林所環抱。

進城首先映入眼簾的是古樸典雅的佛塔，在藍天白雲下更顯莊嚴寶相，佛塔旁就是赫赫有名的托林寺，紅牆與土林相映生輝又別具一番壯麗。

晚上我們入住托林家庭賓館。

古格遺址 王朝的背影

翌日一早，我們就興沖沖地開車赴十幾公里遠的古格王朝遺址。

我們到達遺址前的象泉河時，陽光普照大地，給方圓幾十公里的土林世界塗滿金色的光。萬尊菩薩莊嚴踞坐在群山之中，彷彿十萬勇士威武肅立在天地之間，護衛古格王朝宮殿。站在河沿高地上俯瞰，清晨的象泉河水碧藍清澈，蜿蜒流淌於深秋大地上，河兩岸是婆娑依依的金黃色白楊；遠眺古格王宮，矗立於山頂之上，沐浴在金色的陽光中，而它身後屹立著眾多的巍峨山峰。古格王朝消失了，但遺址猶在，任人憑弔。

第六天早晨，我們走回頭路，又到五彩山和紅土山地區。兩天前，五彩山豔如桃李，紅土山呈現一片火星地貌，而如今卻銀裝素裹，滿山皆雪，下過一場大雪了。在這冰雪無聲世界，我們遇到奔跑著的幾頭藏野驢橫穿公路，絕塵而去。

翻越5140米埡口時，我略微感到有些胸悶壓迫感。下午2點許，我們翻越海拔4620米的雅切拉達阪，達阪就是埡口，那是帶有新疆 特色的稱呼。又開了近兩個小時，我們來到海拔4785米的獅泉河達阪，終於進入噶爾縣的地界，又飄起雪花。車繼續行駛，眼前重重埡口延伸到遠方天邊，天邊有一道橫亙的紅色大山擋住視線。待我們接近紅山時，看到山下是廣闊平原。隨著車沿著彎曲的公路行駛，一座城鎮忽現忽隱出現在我們的視線中。阿里首府獅泉河鎮已不遠了。

下山後我們沿著一條準高速公路開到獅泉河的大門牌坊，停車下來拍照留念，又沿著入城公路開了十公里才到來城區。獅泉河已發展為中等城市，街道縱橫交錯，樓房林立。

晚餐後我與蘭姐外出散步，登上城北小山坡上的觀景台，俯瞰整個獅泉河鎮。天上彤雲密布，天空下一排排樓房密密麻麻，鱗次櫛比。小城坐落在四周群山懷抱的盆地上，四周群山色彩層次豐富，夕陽下五彩山更加斑斕，景色壯麗。殘陽冉冉西下，晚霞漸漸褪色，我們興盡而歸。

藏北高原 野生動物天堂

第七天清晨，我們向多瑪鄉進發。阿里地區屬於藏北高寒地區，我們轉向正北方行駛，越走越往北。也許剛下過雪，大地閃著銀光般的雪亮，公路兩邊荒野有一層薄薄的積雪。極目處幾頭藏野驢正在悠閒覓食，在藏北無人區蒼茫大地上，牠們才是主人，而我們不過是來去匆匆的過客而已。

這裡已屬岡底斯山餘脈，山脈延伸到這裡超過千里，已呈強弩之末，高山漸變丘陵。9點半我們翻越了海拔5191米的拉梅拉達阪，進入了日土縣地界。

中午我們來到此行西藏最後的一個縣日土縣城，標誌物巨石上有一頭金色的犛牛雕塑，鐫刻著漢藏文「金絲野犛牛之鄉」。

班公錯湖 五彩斑斕

餐後我們離開縣城，往西北開車十幾公里，就看到了藏北高原明珠——海拔4240米的班公錯，藏語意為「長脖子天鵝」。班公錯為中國與印控喀什米爾的國際湖泊，呈東西走向的內陸湖。奇在它是一個由東向西水中含鹽量不同的湖泊，東部在中國境內的是淡水湖，中部為半鹹水湖，西部與喀什米爾交界處為鹹水湖。

班公錯周邊景色非常秀美，四周群山環繞，遠處雪山點點；湖水清澈通透，由於光照、深淺、亮度等因素，呈現出不同的藍綠色調。湖中有十多個大小不等的島嶼，島上有斑頭雁、棕頭鷗、魚鷗、鳳頭鴨、赤麻鴨等各種鳥類20多種，屬於世界上海拔最高的鳥島。

時值深秋，湖邊草甸呈現出草黃、嫩黃、褚紅等層次豐富的色彩，湖中泛著墨綠、淡綠、淺藍、深藍等水面，天上藍天飄浮著朵朵白雲，形成五色斑斕的大地畫卷。鳥兒在美麗的湖中戲水，不時有幾十隻鳥飛翔在藍天中。

沿著班公錯邊上的公路足足開了幾十公里，下午5點半到達多瑪鄉，是我們在西藏最後一個投宿地。多瑪鄉沿公路而建，兩旁有不少客棧和飯店。我們找了一家招待所，是我們一路走來居住最差的旅店，無自來水無網路不供暖，僅晚上供電兩小時。我帶了睡袋，但可恨的是身上仍被跳蚤咬了好多大包，奇癢無比了好多天。

次日8點多離開多瑪鄉，我們踏上了去新疆的征程。