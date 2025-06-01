旅遊／遊摩洛哥 不眠廣場夜未央

小攤販。(圖為作者提供)

去摩洛哥之前，對這個國家的了解僅限於電影「北非諜影」(Casablanca)中的卡薩布蘭卡和那座謎樣的「瑞克咖啡館」；到了現場以後才知道，電影中的咖啡館其實是好萊塢 攝影棚的產物，而眼前的咖啡館則是後人根據電影仿造的，虛實之間如同片中的愛情故事般難以捉摸。

身處摩洛哥這個古今交錯的國度，常有時空錯亂的感覺，但在馬拉喀什的「不眠廣場」充滿生機與活力，超過我之前對摩洛哥的想像。

不眠廣場 日夜人潮不斷

馬拉喀什曾為摩洛哥四大皇城之一，不眠廣場即位於馬拉喀什老城麥地那的心臟地帶。廣場名為「德吉瑪-艾爾-法納廣場」(Jemaa el-Fnaa)，有多種解釋，有人說它意為「沒落的清真寺」，有人認為這裡曾是古時處決犯人的地方。

這座廣場自11世紀穆瓦希德王朝建立以來，一直是當地人及往來客旅的聚集地，見證無數歷史與文化的變遷。如今，它不僅是北非最大的露天市集，更被聯合國 文教組織列為世界物質和非物質文化遺產，且因日夜人潮不斷，而被當地人稱作「不眠廣場」。

黃昏時分，參觀完馬城地標庫圖比亞清真寺後，我隨著人潮湧向不眠廣場。遠遠望去，廣場上排列著整齊的綠篷小販拖車，小吃攤、地攤和席地而坐的小販零星散布；街頭藝人們則穿著鮮豔的傳統服飾，耍猴、彈唱、雜耍、變魔術……，各種表演讓人目不暇給，彷彿置身於一個盛大的露天劇場。

盡管燈火尚未通明，廣場上已充滿了異樣的氛圍。不同的膚色、語言和文字交織在一起，讓我想起了戲劇小說中的北京天橋，雖多是市井把式，卻也是臥虎藏龍。然而，這裡的街頭藝人並不像表面上看起來那麼友善，拍照務必謹慎，因為一旦按下快門，他們便會要求收費，金額全憑他們的心情而定。還得慎防猴子突然跳上肩頭，或是踩到地上的眼鏡蛇，更別提身邊那些防不勝防的扒手。

廣場一側連接老城露天集市(Marrakesh souk)，另一側則是酒店、花園和咖啡館。集市裡販賣的商品五花八門，從燈飾、皮件、絲巾、堅果、香料到顏料，應有盡有。小吃攤上充斥著塔吉鍋、烤肉串、羊頭、蝸牛湯等特色美食，空氣中混合著各種食材和香料的氣味，給人一種大雜燴般的混亂感。

我本想找一家頂樓露天咖啡館，點一杯咖啡或薄荷茶，靜靜俯瞰這熱鬧滾滾的廣場，等待日落宣禮塔，坐看炊煙升起，目迎萬家燈火。然而，受參團旅遊的限制，不能隨心所欲，只能緊跟隊伍，匆匆感受這片刻的喧囂。

繽紛水果攤 規畫整齊

在廣場上，最吸引我目光的是那一排排色彩繽紛的水果攤，與我童年記憶中傳統市場裡各自為政的水果攤不同，這裡的水果攤經過精心規畫，大小規格一致，攤位編號清楚，攤位兩兩背立，成排相連，所有水果以立體方式排列，甚至用不同顏色的水果拚出幾何圖案，遠遠望去宛如一幅幅鮮豔的畫作。

馬拉喀什水源豐富，盛產水果，11月底，石榴和甜柿正值當季，前者赭紅飽滿，後者金紅誘人。盡管看不懂價目表，我還是被這些水果的色澤吸引，決定買一杯果汁解渴。在團友的推薦下，我選擇了石榴汁，一杯十迪拉姆。

文化差異 交貨再交錢

攤位小哥熱情洋溢地吆喝著，先生指了指石榴，然後用英語點了兩杯石榴汁，再遞上兩張十迪拉姆鈔票，並比畫了個兩杯的手勢。按照美國習慣，我們站在攤前等待，卻發現後來的人紛紛拿到果汁，而我們卻被晾在一旁。直到導遊開始催促，先生才拎起一個石榴，詢問我們的果汁是否準備好了？小哥接過石榴，卻依舊忙著招呼其他客人，最後只遞給我們一杯果汁。顯然，我們犯了「先交錢後交貨」的錯誤，這在當地是不明智的做法。

盡管如此，那杯紅灩灩的石榴汁依舊誘人，果汁濃郁香甜，顯然是用熟透的石榴現搾而成，沒有摻水或添加糖精。一口喝下，彷彿將馬拉喀什的陽光與熱情一飲而盡。

事後與團友聊起，才知道在摩洛哥，討價還價是常態，且一定要「先交貨後交錢」。這種交易方式與美國的「不二價」文化截然不同，也讓我深刻體會到旅行的意義——不僅是看見不同的風景，更是學習與接納不同的生活方式。