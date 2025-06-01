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醫藥／膀胱過動 季節交替好發

賴昀岫
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頻尿、急尿或夜尿會影響生活品質，如果病因未改善可能會損害身體機能，應盡早就醫；示意圖。（圖／123RF）
頻尿、急尿或夜尿會影響生活品質，如果病因未改善可能會損害身體機能，應盡早就醫；示意圖。（圖／123RF）

71歲李先生有攝護腺肥大，為了改善排尿無力、餘尿不盡，服藥治療數年，最近1至2個月，發現尿意來的又急又猛，好幾次到廁所都險些漏出尿來，原來是攝護腺肥大合併膀胱過動症作祟。

膀胱過動症在季節交替時加劇，若出現以下四症狀就要特別注意，都是膀胱過動症常見症狀：

1.經常有急尿感

2.出現急迫性尿失禁

3.白天排尿超過8次

4.晚上起床排尿超過2次

台灣書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，膀胱過動是指膀胱內尿液尚未儲存到生理正常容量時，就開始傳遞神經訊號，使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常收縮的症狀。

忽冷忽熱 交感神經難穩定

張雲筑指出，季節交替時，天氣變化使膀胱過動症的症狀加劇，忽冷忽熱會造成交感神經與副交感神經較難以穩定運作，無論是血管或是膀胱、骨盆底肌肉收縮，都可能會加重頻尿或急尿等膀胱過動的症狀。

張雲筑說，膀胱過動症這類膀胱神經肌肉功能疾病須藉由病史、症狀、尿液、影像、膀胱功能檢查等逐一分析，可能是單獨存在的下泌尿道刺激性症狀，但也常合併出現於有尿路感染、攝護腺肥大、尿路結石、糖尿病、間質性膀胱炎、神經病變等患者身上。

調整作息 減少刺激性飲食

治療方面，張雲筑提到，生活習慣調整相當重要，建議膀胱過動症患者，減少刺激性飲食如咖啡、茶、辛辣食物，戒菸、適量攝取水分等；正規治療則包含藥物，物理治療或手術治療，須經由泌尿科醫師的評估，及良好的醫病溝通選擇合宜的治療方式。

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