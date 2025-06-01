城鎮傳真／達那角 南加海岸浪漫小城

岩壁上宅邸一字排開，居高臨下享受180度浩瀚壯麗海景。(作者提供)

在美國，與文學經典有直接相關聯的地名並不多見，沿著太平洋海岸，坐落於洛杉磯與聖地牙哥之間的濱海城鎮「達那角」(Dana Point) 便是其中之一。

峭壁海岸 出現文學書頁

這座小城最早出現於《與桅杆為伍的兩年》(Two Years Before the Mast)這部航海紀實文學作品中， 作者為理查‧達那二世(Richard Henry Dana Jr.)，書中詳細記述了他於1834年至1836年身為水手的精彩航海經歷。這是一本具有旅遊紀實、社會觀察等特色的半自傳文體創作，內容詳實文筆流暢、觀察入微，結合文學性與歷史價值，提供了19世紀加州 沿岸城鎮生活風貌的寶貴資料。在他的筆下，達那角是一處擁有美麗峭壁海岸之地，「是海岸線唯一浪漫的地方」，這座依山傍海、擁有壯麗海岬陡壁的寧靜小城在書頁裡首度於世人眼光中登場。

後來當地人為了紀念這段歷史，便以作者姓氏「Dana」為城市之名，並在港口一隅設有面向海岸的紀念碑，象徵這段波瀾壯闊航海途中被發現的一顆耀眼明珠。

鹽溪公園翠綠的草坪，一望無際的湛藍大海與雲霧繚繞的藍天。(作者提供)

鹽溪海灘公園 衝浪勝地

車子駛進小城街道，便感受到輕鬆悠閒的氛圍。晴空下，海鳥踱步於草地上覓食，不時可聽見海浪拍打岸壁的聲音。深藍海洋映入眼簾，煙波浩渺，這是太平洋公路邊的「鹽溪海灘公園」(Salt Creek Beach Park)，步道可通往海灘，能眺望綺麗海景與懸崖風光。這裡海灘沙質細緻潔白，離岸礁石形成的特殊浪潮，吸引眾多衝浪愛好者來此一展身手，是南加 州最受歡迎的衝浪景點之一。

海灘南側的礁石區，靠近岩石與礁岩分布的區域，退潮時會露出大片礁石平台與潮汐池，擁有豐富的潮間帶生物，是一處充滿自然奇觀的生態寶庫，對於海洋生物與地質地貌有興趣的遊客或自然攝影愛好者具有莫大的吸引力。這裡可以看見鮮豔橘紅或紫色海星吸附在崎嶇岩石上，或藏於陰暗處，還有附著於潮汐池內的羅貝、海膽與海葵，及數量眾多的寄居蟹、小魚和蝦類等海洋生物，組成了海洋與陸地間風貌多樣的潮間生態系。由於岩石表面常有苔癬與貝殼，建議穿上防滑鞋，避免赤腳行走，以免發生滑倒意外。

靠近海灘不遠處，往斜坡順勢走上去，有一家可愛的小店Young’s Beach Shack餐館，戶外空間放眼望去，便是無邊無際的蔚藍海洋，視野明淨遼闊。供應的餐點品項不多但美味可口。我們點了酪梨三明治、墨西哥捲餅、炸魚片和薯條，及熱騰騰香濃的拿鐵咖啡。用完餐後，可以沿著斜坡走下海灘戲水，或是漫步於海濱步道，天光雲影共徘徊，度過美好休閒時光。

獨木舟上的旅人與小狗徜徉在翡翠般碧綠海洋中。(作者提供)

Young’s Beach Shack 是「海洋友好餐廳」，選用經過認證的永續漁獲，店內所使用的餐具都是可回收再利用的材質，在選材、烹調及環保措施上，遵循對海洋友善的原則，減少對海洋資源的破壞，推動永續飲食文化。

離開「鹽溪海灘公園」，從加州1號濱海公路往南行駛，不到10分鐘車程便來到「達那角港口」(Dana Point Harbor)。這裡的海水有著如翡翠般的碧綠顏色，港灣內停靠各式遊艇、小帆船，沙灘上人潮三三兩兩沐浴於暖陽下。水波蕩漾漁帆點點，旅人與小狗划著獨木舟隨波輕盪於碧海中，波光如畫氣氛寧靜和諧。沙灘不遠處的岩壁上頭面海宅邸一字排開，擁有180度壯觀海景的絕佳視野。這裡曾經是捕鯨和貿易重要港口，隨著時間推移，逐漸發展為旅遊勝地。每年5月至10月是觀賞藍鯨的時節，12月至4月則是觀賞灰鯨的最佳時機，港口內有幾艘賞鯨船，提供遊客近距離觀賞各種鯨魚、海豚等大型海洋哺乳動物的蹤影。除了賞鯨船，還可參加半天或全天的海釣活動，並有專業漁船與設備提供租用。

喜歡衝浪的朋友則可以到不遠處的「度海尼州立海灘」(Doheny State Beach)，這裡是南加州衝浪運動發源地之一，擁有悠久衝浪文化。其浪形平穩寬闊，適合初學者與中等程度的衝浪者。此地並有衝浪體驗課程，也有衝浪板與防寒衣租借。

港口附近有條「懸崖頂步道」(Bluff Top Trail)，能夠俯瞰整個港灣與海岸線，享受大自然壯麗景致。步道平坦，懸崖邊有涼亭與觀景平台，是網美照與風景攝影的理想地點。步道雖然不長，然風景秀麗，天氣好時還能遠眺「卡特琳娜島」(Catalina Island )，海上帆影斑斕碧波萬頃美不勝收。不遠處的海岬盡頭是地形優美的「達那角岬地保護區」(Dana Point Headlands)，沿著步道映入眼簾的是一望無際的汪洋與陡峭的海崖，原生低矮灌木叢與野生植被，點綴著五顏六色季節性野花，景色繽紛多彩。

站在觀景台上，清晰聽見海浪拍岸濤聲，海面閃耀著粼粼波光，雲霧縹緲海天共一色，如仙境般夢幻脫塵。如果到訪的時間是傍晚，還能欣賞絕美的日落，天邊暈染金橙霞彩，如彩畫般華美動人。

「達那角港口」結合自然景觀、海洋活動與休閒旅遊，有壯觀的懸崖海景和美麗寧靜的沙灘，港灣內規劃完善，無論是散步、賞景、釣魚、賞鯨、划船、健行、親子活動……，都能跳脫平淡日常享受歡樂放鬆的一日。

殖民歷史與原住民文化交融的美麗幽靜傳道院。(作者提供)

加州歷史最久傳道院

距離達那角僅10分鐘車程有一處歷史悠久的景點很值得前往參觀，那就是「聖胡安‧卡皮斯特拉諾傳道院」(Mission San Juan Capistrano)，它是加州最著名、歷史最悠久的傳道院之一，於18世紀由西班牙方濟會所創建，擁有豐富的宗教、人文與建築藝術價值，每年都吸引無數遊客來此造訪。

藍天白雲下，橙色屋瓦、古典拱廊、翠綠草坪與萬紫千紅的花朵樹木，構成了一幅色彩鮮麗的優美風光。這裡的建築風格具有濃厚西班牙殖民時期色彩，有恢弘的石砌教堂、古老的鐘樓、色彩繽紛的中庭花園。每年春天，數以千計的燕子從阿根廷飛來此地築巢，秋天時節又返回南美，蔚為一大自然奇觀。這裡的建築保存完善，每個房間陳設的鍋碗器具、櫥櫃桌椅、倉庫酒窖、廚房爐灶瓢盆、宗教器物及室外的農耕庭園……，還有宗教藝術品、手工製品等等珍貴歷史文物，栩栩如生呈現當年傳教士起居坐臥日常及印地安原住民 文化，讓人得以一窺18世紀的生活樣貌。

樸拙的木製桌椅瓢碗與器具忠實呈現當年居民農耕生活。(作者提供)

傳道院裡最醒目的建築當屬融合西班牙殖民風格及巴洛克式建築元素的「石砌大教堂」(The Great Stone Church)，使用厚重的石灰岩、砂岩與磚塊，由當地工匠與原住民共同建造完成，被認為是當時加州傳教系統中最宏偉壯觀的建築，有「美洲西部最壯麗教堂」美譽。原教堂內部裝飾華麗，設有雕花精緻祭壇、絢麗彩繪玻璃與精雕細琢壁畫，但這些都於1812年的一場大地震中倒塌毀損，如今的遺址雖只餘斷垣殘壁，但其高牆與雕刻石柱仍約略可見當年莊嚴雄偉的風光。夜晚時分當燈光照亮整座教堂遺跡，更增添幾分神聖肅穆的氣息。

除了「石砌大教堂」，傳道院裡還有一座規模較小的「賽拉教堂」(Serra Chapel)，據說是全加州唯一仍持續舉行彌撒的18世紀傳教教堂。內部陳設有細緻繁複的金箔祭壇與西班牙殖民風格藝術作品，靜謐恢弘。祭壇上方是聖母瑪利亞與天主教聖人雕像，壁面與拱頂保留18世紀手繪裝飾，展現殖民時代的宗教藝術風情，雖然歷經歲月侵蝕，但許多原始繪圖仍清晰可見。

整個傳道院中庭是座美麗的大庭園，栽種玫瑰、無花果、葡萄藤……等原生植物及殖民時期引進的物種，曾是修士與居民日常活動的場所。靠近園區入口處有一座小池塘，池水清澈映照著天光，可見青綠荷葉與白色睡蓮漂浮於水面，錦鯉於池中自在悠游，吸引許多遊客駐足觀賞。

「聖胡安‧卡皮斯特拉諾傳道院」不僅是一座走過數百年滄桑的歷史建築，也是加州多元文化交融的象徵，承載著西班牙殖民歷史、美洲原住民故事及加州的發展變遷，對於喜歡歷史文化、藝術文物者絕對是值得探訪流連之處。

達那角雖然只有三萬多人口，因得天獨厚依山傍海的地理位置、四季如春氣候溫暖的明媚風光，以及豐富的人文歷史，是一個令人驚豔的旅遊小鎮。不管是渴望徜徉海濱享受度假風情，還是踩著浪花體驗刺激的海上探險，抑或在數百年的建築文物遺蹟中，感受時光迴旋之旅，都可來此。我們下榻的飯店離海岸不遠，從庭園中遠眺夕陽餘暉映照於天際與海平面，大地暈染一片綺麗橙紅光芒，令人屏息的黃昏日落景觀盡收眼底，這是1989年才擁有市名的達那角另一迷人之處，是南加一顆低調卻閃亮耀眼的寶石。