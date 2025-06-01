封面故事／費城哈佛2建築 非裔阿貝爾的傑作

朱利安·阿貝爾設計的費城美術館。(美聯社)

在歷史中，有無數非裔 的獨創性與文化影響力未被充分認知，或被刻意掩蓋，但朱利安·阿貝爾(Julian Francis Abele)卻是個有意隱藏的人物。

賓大建築系首位非裔畢業生

安邸(AD)雜誌報導，1950年，這位來自費城 的非裔建築師68歲辭世；他是賓州大學建築系第一位非裔畢業生，最後成為知名建築師赫拉斯·特倫博爾(Horace Trumbauer)公司的共同負責人。許多人都知道阿貝爾相對害羞、嚴肅，且對鎂光燈不感興趣，但卻運用他的建築天賦，在歷史上占有一席之地。

傑出的美國黑人建築師朱利安·阿貝爾，是賓州大學建築系第一位非裔畢業生。(wikipedia公有領域/ Unidentified photographer)

阿貝爾的外曾孫、華盛頓HGA設計總監彼得·庫克 (Peter D. Cook)說，阿貝爾非常滿足於身居幕後，當他得知外曾祖父對費城這個偉大城市所產生的影響至今仍被感念、敬佩時，不禁對他肅然起敬。

在美國鍍金時代鼎盛時期，特倫博爾公司以為東海岸地區的傑出商業巨亨設計豪華住宅莊園而聞名。該公司的重要作品還包括教堂、酒店、圖書館和博物館等公共項目，這些建築目的在激發人們的好奇心與敬畏之心。

深受「美術學院派」建築影響

在20世紀之交，建築設計通常由整個公司出面，因此包括阿貝爾在內的多數建築師都未在公司的設計圖上掛名。儘管如此，庫克表示，阿貝爾當時的薪資很高，顯然是個頗受器重的員工；他也讚賞特倫博爾身為白人，在當時卻能信任一位非裔，讓他為最具影響力的客戶設計最重要的作品。

1915年，朱利安·阿貝爾設計的哈佛大學懷德納圖書館落成。哈佛19世紀一位著名教授曾說「你可以摧毀哈佛大學的所有其他建築，但只要懷德納學院還屹立不倒，哈佛大學就依然存在。」(路透)

霍華德大學建築史副教授德瑞克·威爾森(Dreck Spurlock Wilson)說，阿貝爾一直對18世紀的法國建築很感興趣，認為自己是個「親法分子」。據報導，阿貝爾曾就讀賓州博物館工業藝術學校，該校對他的「親法」有強力的影響；而當他開始在賓大就讀時，該校已是美國四、五所真正實踐並傳授「美術學院派」(Beaux Arts)理念的學校之一。

阿貝爾於1902年從賓大畢業後 (在1906年加入特倫博爾公司前)，他前往華盛頓州斯波坎 (Spokane) 拜訪姊姊及其家人。在這次旅行中，他設計了他們的家；去年斯波坎地標委員會全票通過，正式將這座房子列為歷史遺產。這棟建於1905年的住宅，仍保留著阿貝爾的「法式折衷」風格的痕跡。

特倫博爾公司 首席設計師

威爾森說，當阿貝爾回到費城，開始為特倫博爾工作時，只有約四位非裔建築師獲得執照並開業；他晉升相當迅速，在1909年便成為首席設計師。

阿貝爾的職業生涯正逢20世紀初興起的「城市美化運動」，這項社會改革是上層階級的關注重點，而特倫博爾公司與上層階級的關係密切，因此他們的客戶也是這場運動所產生的工程主要贊助者也就不足為奇。他們受託設計了費城美術館與中央圖書館分館。

費城美術館策展人大衛·巴奎斯特(David Barquist)指出，費城美術館具有極佳的紀念性，人們不再建造這樣的建築了；當走進大門時，它會創造出一種戲劇感，讓人覺得自己身處特別的地方，即將獲得特別的體驗。

阿貝爾的作品遍布杜克大學園約40座建築，包括小教堂、室內體育館、主要行政大樓以及主廣場上的所有建築。(路透)

哈佛、杜克 也有他的作品

除了公共建築之外，阿貝爾的設計也裝飾了費城以外的大學校園：1901年，他的學生競賽獲獎設計的美術學院派步道現身哈弗福德學院(Haverford College)校園；1915年，他設計的哈佛大學懷德納(Widener)圖書館落成；1920年代，特倫博爾公司受託重新設計杜克大學的東、西校區，阿貝爾的作品遍布約40座建築。

阿貝爾的外曾孫庫克是非裔美國人歷史文化國家博物館的三位首席設計師之一，他說，多年前祖父曾對他說：「當你去看醫生時，是因為身體有些疼痛；當你去看律師時，可能是有些問題正在糾結，但當你去看建築師時，是帶著夢想而去的」。庫克說，這就是他踏入建築界的原因。