封面故事／跨行當建築導覽 退休大挑戰

舊金山亞洲藝術博物館外觀設計，配合市政府廣場整體設計。(作者提供)

曾經參加許多不同的公益活動，但是多年前在舊金山 亞洲藝術博物館擔任建築導覽(Architectural Guide)義工，是一次令我非常難忘的人生經驗。

建築導覽顧名思義就是介紹建築物的設計風格和特色。由於對歷史文化的熱愛，退休 來到舊金山後，立即報名了亞洲藝術博物館的藝術導覽員(Docent)訓練，期望未來能夠在館內擔任義工。該館亞洲古物收藏豐富，義工訓練課程完善認真，如能成真應是圓了退休的夢。

藝術導覽課程需修三年，修完通過考試才能上任；不巧的是當時新班剛開始上課，下一班要等這班畢業才會開始；換句話說，起碼三年後我才能開始上課，六年後才有可能念完課程，退休人最怕等，正好該館整修完成後新開了建築導覽班，我就一腳踏入了這個陌生而神秘的新領域。

博物館進口保持原布雜設計古色古香，有寬大樓梯直上二樓高頂拱型禮堂。(作者提供)

訓練半年 筆記一頁頁

即使只是介紹建築特色的導覽訓練，課程也長達半年，經過實地演練測試才能過關。訓練課程範圍很廣，不只介紹博物館本身的設計特色，也著重於舊金山的歷史演變及市中心區的建築形成。課程第一章由舊金山金門公園構畫開始、之後介紹淘金時代到1906大地震 後的重建城市計畫，同時對博物館的設計理念及特色等也都講解的非常詳盡。老師們大多是義工，他們了解舊金山的歷史發展，還充滿熱情，講課内容豐富精采，甚至談到舊金山的擴張、遷移及人口結構等問題，連原先城中墓園為何遷往Coma、日落區住宅填沙規畫，及如何處理海邊甚多漂浮墓碑等細節都有提到，對新來舊金山的我不但長了知識、有趣也耐人尋味。

我對建築一無所知也從無接觸，訓練期間接受大量新資料，筆記一頁又一頁，參考書及字典更是不可少的重要工具；加上後來的筆試及現場演練，彷彿回到剛抵美國時的留學生時代，只是時光荏苒一幌，已經相隔好幾十年。

二樓展覽走廊，新舊建築交替，典雅且具現代感。(作者提供)

亞洲藝博館 被迫重建

1906年舊金山大地震後，城市全毀需要全面重建，市中心新建築的設計多採用當時流行的歐式經典布雜藝術(Beaux Arts)。是一種混合型建築形式，深受古羅馬希臘及文藝復興的影響，強調建築的宏偉、對稱和秩序性，外觀的壁柱雕像拱形大窗均非常引人注目，入口大廳氣派宏偉，有寬敞樓梯直通拱形高頂的二樓禮堂。這類建築常被用做法院或政府辦公大樓，比如巴黎歌劇院及舊金山市政府等。亞洲藝術博物館的建築設計保留了部分圖書館原有的布雜設計更融入了現代設計概念，由當時著名的義大利建築師奧南提(Gae Aulenti) 獲選主導設計工作。

生於1927年的奧南提，是位傑出的女性建築師。她著重於照明和室內設計、工業、及舞台設計等，其不朽作品包括巴黎的奧塞博物館(Museum D’Orsay)。她成功的將一個老舊傳統的火車站改建成博物館，該館專門展示法國印象派等畫作，是巴黎著名景點之一。我曾特別前往參觀，館外保持原狀，但館內設計明亮寬敞煥然一新引人注目。展覽以1848至1914年法國藝術品為主，包括世界上最多的印象派和後印象派作品。該館設計除維護20世紀初古老車站的設計風格，同時注入新生命改建成博物館。其歷史的外觀加上室內現代化的開放空間，賦予車站新的生命得以永續經營。同樣的理念也成就了舊金山亞洲藝術博物館，新舊合一自然融合是建築界精典的代表。

舊金山亞洲藝術博物館改建前一直擠身於de Young博物館內，70年代就已不敷使用，尋找新址一直是該館的首要工作，直到位於市中心的舊金山圖書館遷讓才解決窘境。但老圖書館是1917建成的，內部老舊陰暗完全不堪使用，市政府才決定於1996 年進行重建工作，全部工程歷時多年终於2003年完工對外開放。

屋頂設計，將加州陽光帶入原本陰暗的館內。(作者提供)

外觀宏偉 陽光引入館

奧南提在設計亞洲藝術博物館時特別保留了宏偉的外觀設計，以配合市政府廣場四周設計的一貫性。室內設計基本上以順暢動線為主，她將閉塞空間打開加上燈光，並將加州陽光引人館內增加了現代感。她還加置了電梯及直通三樓展覽廳的手扶電梯；館內有展覽室、教室、精緻可口的cafe及禮品店等。工作期間，我經常到Cafe午餐，品嘗美食包括美味的牛肉麵。另外身為義大利人的奧南提，特別在一樓加入了義式小廣場(piazza)，這項創新提供了休息及小型活動的場所。

館內維持原貌的部分包括一樓古色古香的進口大廳，及直上二樓高頂拱型禮堂(Samsung Hall)的寬大樓梯。二樓禮堂曾是圖書館借書處，基本上沒有大變動，但修補工作因爲儘量使用原材料，因此費時費工也所費不貲。禮堂高有42英尺寛65英尺，古色古香壁柱及各類銘文(inscription)，均很壯觀；不但常用為特殊展覽場地也是活動中心，每年感謝義工茶會都在這裡舉行，另外也出租供市民舉辦私人活動如婚宴等。

原汁原味的日本茶室。(作者提供)

二樓茶室 日原汁原味

博物館室內顏色以米蘭綠為主，典雅中透出一股清新氣息。奧南提建築師考慮灣區地震，特別設計「地基獨立防震系統」，使用最先技術，雖昂貴但地震時可使收藏品損傷率減至1%以下。二樓的日本茶室，則在日本設計並用當地材質製作後拆裝運回舊金山，再由原設計師Seto親自來美完成組裝，非常原汁原味。V，是奧南提的設計簽名，細心觀察在天花板等處很容易找到。

我們的導覽工作通常始於一樓大廳，先向報名來賓介紹流程，隨即帶大家由一樓進口開始解說，總共停留八個地方直到三樓結束，全程走遍約一小時，邊說邊講也算是個辛苦活，解說重點強調設計理念及新舊不同風格比較；最後QA時間是最大挑戰，幸好訓練教材非常紥實，大部分來賓的問題都在其中幫助甚多。

除上述導覽建築外，如臨時缺人，我們也常被問是否可以到禮品店或衣帽間幫忙？ 這是另一種有趣的體驗，其實在禮品店打收銀機收錢過程並不如想像容易，衣帽間處理背包大衣也需好體力，就這樣我整整忙碌了兩年多，生活過得忙碌充實。後來因為家中添孫，不得不辭去博物館義工工作，開始另一個開心喜悅的新挑戰。這段經歷套句現在用語也算是「走出同溫層，體驗新人生」，真可謂是「活到老學到老，知無涯生有涯」了。