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醫藥新訊／抑制睪固酮療法 可延長攝護腺癌患壽命

編譯盧思綸、記者廖靜清
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82歲的前總統拜登確診攝護腺癌。(路透資料照片)
82歲的前總統拜登確診攝護腺癌。(路透資料照片)

攝護腺癌的癌細胞一旦轉移至骨骼即無法根治，不過透過抑制睪固酮的療法可延長壽命，患者存活五到十年以上並非罕見。

杜克大學的攝護腺癌專家穆爾(Judd Moul)表示，癌症已轉移的患者仍可能存活五年、七年，甚至十年以上。穆爾補充，他經常診治與拜登同齡、病情相似的患者，「過去十年間，這類病患的存活率幾乎翻了三倍。」

台灣的林口長庚泌尿科教授馮思中說，攝護腺癌是男性最常見的癌症之一，早期症狀並不明顯，多數人只覺「排尿怪怪的」，以致未能第一時間就醫，三分之一病例是在晚期才被發現。癌細胞一旦轉移至遠端，治療相當棘手。

馮思中還說，攝護腺癌為美國男性癌症死亡第二大病因，但因大多數個案仍在早期發現，診斷中位年齡為67歲，較有機會達到「治癒」效果與目標。美國前總統拜登確診已高齡82歲。

馮思中表示，早期攝護腺癌很難察覺，初期症狀類似攝護腺肥大。攝護腺在膀胱出口處，隨著年齡增加而變大，組織增生造成膀胱出口阻塞，進而影響排尿功能，若長出腫瘤，也會出現類似症狀，確實容易混淆。年紀愈大，攝護腺癌機率愈高，有家族史者發生機率為一般人十倍以上。若拖到出現血尿、尿失禁等症狀，代表腫瘤侵犯尿道、膀胱，恐已錯失黃金治療期。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，研究顯示，年齡、生活習慣、環境汙染、荷爾蒙變化、基因排列等，都是潛在風險來源。

張家銘指出，如果基因無法改變，飲食與生活方式就是手中最強的改變權。富含植物性植化素的飲食與癌症風險呈現明顯負相關，特別是十字花科蔬菜如花椰菜、芥藍、豆類與大蒜。維生素A、D、E、C與B群也在免疫調節、抗氧化與細胞修復中扮演重要角色，對攝護腺健康具有潛在保護作用。

張家銘表示，攝護腺癌早期沒有症狀，卻有高達九成以上在早期可以治癒。只要每年一次 PSA(攝護腺特異抗原)檢測，加上數位肛門指診(DRE)或攝護腺超音波，就能早一步發現異常。男性到50歲後，應定期抽血測量攝護腺特定抗原，有家族史者的檢查年齡應下修至45歲。

癌症 拜登 癌細胞

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