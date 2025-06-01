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醫藥新訊／洛杉磯加大MRI技術找癌 有利攝護腺癌輕症

編譯陳盈霖
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研究表明，使用先進的MRI影像技術及精準的定向治療，可幫助中低風險攝護腺癌症患者避免侵入性治療。圖為洛杉磯加大醫院。(美聯社)
研究表明，使用先進的MRI影像技術及精準的定向治療，可幫助中低風險攝護腺癌症患者避免侵入性治療。圖為洛杉磯加大醫院。(美聯社)

前總統拜登日前證實罹患惡性攝護腺癌，引廣泛關注。近期發表於「泌尿學期刊」(Journal of Urology)網路版，由洛杉磯加大(UCLA)領導的研究表明，使用先進MRI影像技術及精準的定向治療，可幫助有中低風險攝護腺癌男性，安全地長期進行主動監測，有助避免後續切片檢查，延遲甚至避免手術或放射療法等侵入性治療。

洛杉磯加大新聞稿指出，研究顯示，過去被認為不可少的定期切片檢查，在多數情況下可被MRI取代。此外，對癌症稍具侵略性的男性，接受定向治療比未接受治療的患者，更可能避免手術或放療。接受定向治療的男性中，84%避免手術或放療，未接受治療的男性中，此數據僅46%。

該研究資深作者，UCLA格芬醫學院泌尿外科教授馬克思(Leonard Marks)表示，「此研究象徵攝護腺管理方式一大進步。透過結合MRI引導診斷和選擇性定向治療，可替患者提供更加個性化的方案。此策略不僅能避免不必要的程序，還能精準預測哪些患者可延長監測時間，進一步提升生活品質，減少副作用且不降低安全性。」

攝護腺癌是美國男性最常見癌症之一，每八名男性中，約有一人會在一生中被診斷出此疾病。許多這類癌症屬低風險且生長緩慢，甚至終其一生不會發病。然而，盡管主動監測接受度愈來愈高，許多男性擔心風險仍選擇手術或放療，從而導致嚴重的長期副作用，如失禁或性功能障礙。

為幫助提高主動監測的信心，減少過度治療不確定性，洛杉磯加大研究小組研究是否將MRI引導切片和及定向治療整合到監測計畫中，讓監測更安全、有效。

MRI和MRI引導切片替醫師提供更清晰的影像，更準確追蹤病情變化。過去此工具尚未廣泛運用，醫師依賴傳統超音波引導切片。然超音波有時會漏掉重要腫瘤，或對生長緩慢腫瘤進行過度治療。定向治療是一種針對腫瘤而非整個攝護腺的微創療法，這項技術利用MRI等影像引導精確定位。

該研究分析2010年至2022年參與洛杉磯加大主動監測計畫的869名患者數據，這是針對攝護腺進行MRI和MRI引導切片的最大型長期研究之一。參與者在研究開始時接受MRI引導切片，結果顯示他們的攝護腺癌屬低至中等風險，並在計畫中停留至少一年。自2016年起，部分患者因癌症風險稍高或病情有惡化跡象而接受定向治療。符合條件的393名病患中，約四分之一(99人)選擇接受此治療。

研究發現，MRI在辨別穩定癌症方面準確度很高，可正確預測90%至95%低風險和70%中風險癌症男性病情不會進展，醫師可更精確地評估癌症。也因此，團隊發現重複切片的需求大幅減少，進一步降低接受手術或放療機會。

此外，患者因焦慮而退出主動監測計畫的比率也有所下降。研究人員認為，這可能與MRI為基礎監測方法及監測計畫安全性增加有關。「盡管定向治療組的樣本數較少，且追蹤的時間較短，但在避免手術或放療方面，定向治療的短期優勢顯而易見」馬克思說，這項研究提供迄今最有利的證據，證明以現代影像及微創治療為基礎的主動監測策略能嘉惠更多患者。然研究人員也指出，此研究是在專業的醫療中心進行，可能會限制研究結果在其他環境中的適用性。

洛杉磯加大 癌症 腫瘤

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