移民專頁／申請U簽證 H-1B身分仍有效

讀者問：

目前，我是H-1B工作簽證 ，並符合U簽標準。我想申請這個簽證，但律師跟我說，只要去申請U簽，H-1B立刻終止。請問，有這回事嗎？

答：

U簽證是為在美國受到嚴重犯罪侵害並願意協助執法調查的非公民設立的。它屬於非移民 簽證，最終可以轉綠卡。目前等待時間較長，因為每年只有1萬個名額。

你的律師的說法不正確。處於非移民身分，可以申請轉換為另一種非移民身分。但一旦轉換身分被批准，申請人不能同時保留兩種非移民身分。因此，你單純遞交U簽證申請，並不會導致你的H-1B身分自動終止。但一旦你U簽證獲得批准並變更身分(Change of Status)為U身分，你的H-1B身分就會終止。

這裡的核心問題是遞交申請和身分變更的關係。你可以僅遞交I-918來申請U簽證，只要你不提交I-539(變更身分)，你就不會立即轉換身分，H-1B仍然有效。如果你一起提交了I-918和I-539，那一旦移民局批准變更身分，你就不再是H-1B身分了，而是U身分。但這個過程是審批後才發生的。

要繼續合法留在美國並保留H-1B，你必須繼續為原雇主工作，薪資條件等都符合H-1B要求。

U簽申請審批通常要幾年(排期等待中)的時間，一旦U簽獲批(有配額)，你可以再決定是否提交I-539改變身分。