我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教育／她大二懷孕 博士畢典上3娃為母親感到驕傲

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

美國現象／遇敲詐、勒索…假結婚拿綠卡恐「人財兩失」

記者邵敏
聽新聞
test
0:00 /0:00

通過虛假婚姻申請綠卡，不僅發生在普通民眾身上，包括很多華人留學生也是這個黑市的消費群體。為了用最快的途徑合法留在美國，他們鋌而走險觸犯法律，最後不僅損失錢財、還遭遇人身安全威脅、被逼與「假配偶」發生性關係、甚至陷入終身移民禁令的深淵。

不願具名的洛杉磯華人留學生接受採訪時指出，今年馬上就要畢業，如何合法留在美國，成為自己和身邊同學最大的心事。他表示，不排除通過假結婚申請綠卡的方式，「很多畢業的師兄、師姊都選擇走這條路，雖然有風險，但聽說成功率也很高。」

看似快捷 常見勒索

事實上，假結婚移民看似可以「快捷」獲取綠卡，實則暗藏無數風險與陷阱。

律師劉龍珠指出，在假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態，婚綠黑市價格最近更是飆漲至15萬美元。過往不少案例顯示，申請者即便已支付5萬美元定金，仍可能遭遇對方臨時加價，敲詐更多錢財。

有一些「假配偶」甚至以不配合面試來威脅，強迫申請者接受額外條件，比如要求發生性關係、同居等。

劉龍珠提到，曾有華人女性申請者因拒絕對方非分要求，遭到男方威脅毀約，導致前期投入的時間與金錢血本無歸。「對方要求發生性關係，但女方不同意，因為最初沒有這些條件。男方因此威脅，如果不同意就不配合面試，男方認為到了關鍵時刻，不靠他不行。」

也有一些婚姻關係雖然真實，但當事人最初以申請綠卡為目的，草率決定結婚對象，從而引發諸多悲劇。

倉促結婚 後患無窮

不少留學生為獲得綠卡倉促結婚，婚後因性格不合、價值觀衝突難以維繫關係。

某些女性申請者甚至遭遇家暴，卻因綠卡尚未到手不敢輕易離婚；也有華人與其他族裔以綠卡為目的結婚，生活中矛盾重重，最終遭對方報復收場。

專業人士提醒，在移民政策日趨嚴峻的當下，唯有通過合法途徑申請身分，才能避免陷入無法挽回的境地。

綠卡 華人 移民

上一則

人物／軟實力之父 辭世前慨談川普

下一則

美國現象／假結婚拿綠卡 黑市價格飆至15萬元

延伸閱讀

哥大代理校長畢典演說遭群嘲 群眾喊釋被捕綠卡學生

哥大代理校長畢典演說遭群嘲 群眾喊釋被捕綠卡學生
華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產
持綠卡30年 菲裔男返鄉回美被捕 疑年輕時非暴力犯罪定罪前科有關

持綠卡30年 菲裔男返鄉回美被捕 疑年輕時非暴力犯罪定罪前科有關
律師：真實婚姻 有時也難獲綠卡

律師：真實婚姻 有時也難獲綠卡

熱門新聞

性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)

封面故事／無欲？無性？原因多 川普被扯上

2025-05-11 02:28
小安(化名)的女兒在經歷干預治療和繪畫、跆拳道等興趣班的階段性社會化後，雖仍有些自閉症特徵，但已逐漸能融入社會，參與集體活動。(照片由小安提供)

亞裔傳統月／特殊群體…女兒自閉症 母尋自立路

2025-05-18 13:21

理財百科／財務也須「春季大掃除」3招讓錢歸位

2025-05-18 02:14
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。(路透)

大仁說財經／美國將會賺大錢，是嗎？

2025-05-18 13:04
好不容易安排上的腹痛看診，卻在就診日前一天接到診所通知取消，讓林娟一臉茫然。(林娟提供)

亞裔傳統月／斷了醫路…白卡看病 首遇醫生拒收

2025-05-18 02:22
共和黨在眾院預算法案裡對使用白卡(Medicaid)祭出工作要求。(路透)

亞裔傳統月／誰用白卡…亞太裔 有450萬人享綜合白卡

2025-05-18 14:20

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收