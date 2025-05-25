亞裔故事／中醫界迎契機 為何沉默？

傳統中醫針灸長期以來在神經系統疾病治療方面累積了豐富的經驗，在部分國家已廣泛應用於復健治療。（圖/123RF）

2025年2月13日，華盛頓D.C.伴隨參院批准小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)出任衛生與公共服務部部長，這不僅是美國醫療政策的一大變革，也是美國中醫針灸界的一次歷史性考驗。然而，面對這場可能重新定義傳統中醫學在美國地位的機會，美國中醫界卻陷入了沉默。

衛生部長罕病 針灸有解

小羅勃‧甘迺迪患有一種罕見的神經系統疾病--痙攣性發聲障礙(Spasmodic Dysphonia)，導致其聲音長期嘶啞和顫抖。此病在西醫學界至今無根治方案，現有療法包括肉毒桿菌注射、語音治療及手術。

然而，傳統中醫針灸長期以來在神經系統疾病治療方面累積了豐富的經驗，甚至在部分國家已廣泛應用於類似疾病的復健治療。

因此，這本應是美國中醫針灸師們展現專業能力的絕佳契機。然而，面對這個機會，美國針灸界卻無人站出承擔這項挑戰。

曾經高舉「推動聯邦針灸立法，爭取醫療保險承認中醫針灸地位」大旗的各大針灸公會和行業領袖們，在這場考驗面前卻集體沉默。真正能決定行業未來的，並不是國會和各州議會辦公室裡的遊說，而是中醫針灸臨床上的療效。

爭取納入醫保 靠硬實力

在過去幾十年裡，美國針灸師們一直希望聯邦政府 承認並接納中醫針灸治療，以便獲得聯邦醫療保險 (Medicare)的報銷支持。然而，真正的產業突破，往往需要一次「硬實力」的展示，而非僅靠政治遊說。小羅勃‧甘迺迪公開承認自己對另類醫學持開放態度，甚至在競選期間就曾表達對傳統治療方式的興趣。

如果此刻，美國中醫界能夠提供有效的治療方案，並贏得他本人的認可，那麼不僅有助於改善其健康狀況，也可能促成聯邦政府對針灸療法的更廣泛認可。

但現實卻是，面對這次前所未有的機會，美國針灸界的領袖和針灸名家竟無人敢於承擔這一挑戰。這種沉默，或將使美國中醫錯失進入聯邦醫療體系的最佳機會。

業界裹足不前 四大原因

為何無人挺身而出？有業內人士分析，主要原因包括：

1.針灸技術信心不足：儘管中醫理論認為針灸對神經系統疾病有療效，但在缺乏大規模科學研究和成功案例的情況下，許多針灸師仍對自己是否能治癒小羅勃‧甘迺迪缺乏信心。

2.政治和法律顧慮：由於小羅勃‧甘迺迪是美國高層官員，任何治療的失敗都會引起巨大關注，並可能影響針灸的行業聲譽。一旦治療無效或出現負面影響，相關針灸師甚至可能面臨法律風險。

3.缺乏行業組織的支持：美國針灸師們大多是個體執業，缺乏一個有力的行業組織來協調行動、提供背書和法律保障。

4.沒有針灸行業權威：經過幾十年的內鬥，檯面上美國針灸頭面人物，都早已在相互攻擊裡將中醫針灸權威外衣扒的蕩然無存，無人肯站出來為這次美國針灸行業轉機爭取權益。

未來何去何從 把握機會

此次事件，不僅是一次個案治療的挑戰，更是美國中醫界整體實力的一次檢驗。

中醫進入美國已有半個世紀之久，對全世界第二大中醫群體，如今正站在一個十字路口：是繼續在邊緣化的狀態下生存，還是趁勢打破桎梏，在醫療體系中贏得正式席位？許多業內人士認為，美國中醫界需要抓住小羅勃‧甘迺迪上任後的四年時間，積極推動中醫針灸進入主流醫學體系。而要做到這一點，必須有醫生站出來，以實戰證明中醫針灸的價值，而不是僅限於理論上的推廣。

勇者挺身而出 斬將奪旗

歷史不會等待猶豫者。面對機遇，行動才是最好的語言。美國中醫界此刻需要的，不是空談政策，而是敢於「斬將奪旗、先登陷陣」的勇氣和實力。非華裔 和講英文的針灸師寄希望於美國華裔針灸師，本土培養的華裔針灸師眼睜睜的瞅著他們的頭牌領袖。

小羅勃‧甘迺迪的病症是美國針灸師的試金石，而這次考試，他們似乎集體缺考了。

千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。誰有歷史自覺？美國中醫歷史又選擇了誰？未來四年，這場沉默會成為美國中醫的遺憾，還是會有勇者站出破局？我們拭目以待。

(作者為加州執照針灸師)