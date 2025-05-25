亞裔故事／黃海倫 選美小姐變身法官

黃海倫(中)宣誓就任洛杉磯郡高等法院法官，由加州最高法院法官劉弘威(左)監誓，丈夫楊振威(後)與一對兒女見證。(記者張庭瑜╱攝影)

台美律師黃海倫(Helen Yang)5月16日在洛杉磯 市法院宣誓就任洛杉磯郡高等法院法官，成為南加州極少數亞裔 女性法官之一。

就職典禮由加州最高法院華裔法官劉弘威(Goodwin Liu)監誓，逾百法界人士與政要到場觀禮，場面莊嚴熱烈。

美國首對 台裔法官夫妻

黃海倫與夫婿楊振威(Jerry Yang)同為南加地區高院法官，也是美國首對台裔法官夫妻。楊振威在典禮上致詞，回顧夫妻從法學院相識到攜手投入司法的歷程，並幽默表示，妻子獲任法官後打理家務更加主動，連車輛清潔都親自動手，令現場笑聲不斷。

黃海倫(左)與丈夫楊振威於就職典禮後合影，兩人為美國史上首對台裔高院法官夫妻檔。(記者張庭瑜╱攝影)

黃海倫特別以流利台語向在場父母致謝，能有今日成就，全靠父母的支持與犧牲。她強調，身為台美人，能站上司法崗位，不僅是一項榮耀，更肩負回饋社區與傳承文化的責任。

她也指出，許多新移民對美國法院系統仍感陌生，若能在法庭上看到一位能講台語、擁有相似背景的法官，可能會比較安心，也更信任法治。她表示，希望未來能成為年輕一代的榜樣，證明亞裔尤其台裔子弟，同樣可以在主流社會中擔任關鍵角色。

她強調，未來將以謙遜、誠信與耐心履行司法職責，確保每位民眾在她面前都能獲得應有的尊重與公平對待。法官職位的榮耀不僅屬於她個人，更代表所有努力不懈、信仰正義的族群與個體。

劉弘威在致詞中表示，黃海倫的任命，恰逢亞太裔傳統月(Asian Pacific American Heritage Month)別具象徵意義。在現今社會對法治信心動搖的情勢下，更需要如黃海倫這般兼具專業與信念的法律人進入體制，守護公平正義。

移民社群深耕 社會楷模

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，黃海倫與楊振威成為美國高院台裔法官夫婦，為台美人社群帶來莫大鼓舞，並展現移民社群深耕美國社會的成果。前加州財務長江俊輝亦表示，黃海倫長年在法律領域表現出色，並深具同理心與正直品格，堪為社會楷模。

典禮當中，黃海倫的女兒Hailey也上台致詞，表達對母親的欽佩與支持，童聲引起現場笑聲與掌聲。多位親屬亦分享她成長經歷，包括2000年當選首屆台美小姐(Miss Taiwanese American)，當年已立志要成為法官。

現場觀禮嘉賓還有日本駐洛杉磯總領事曽根健孝(Kenko Sone)和夫人、墨西哥駐洛總領事古提瑞茲(Carlos Gonzalo Gutierrez)、哈仙達岡-拉朋地聯合學區總監吉梅內茲博士(Dr. Alfonso Jimenez)、多位加州與洛杉磯縣法院法官，及來自全美多地的法界人士與社區領袖。

劉弘威 推動法律界多元化

劉弘威(Goodwin Hon Liu)今年55歲，是加州最高法院華裔法官，具有台灣移民背景，是司法界極具影響力的亞裔法律人物之一。他畢業於史丹福大學，於耶魯大學取得法學博士學位。2011年起，劉弘威由加州州長任命，成為加州最高法院大法官，至今已超過十年。他在憲法學、教育政策、民權等領域有豐富著作與研究，並積極推動法律界的多元化。劉弘威積極參與亞裔社群活動，鼓勵年輕亞裔參與法律與公共事務，提升亞裔在美國主流社會的能見度。

楊振威 用專業發揮影響力