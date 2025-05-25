亞裔故事／黃海倫 選美小姐變身法官
台美律師黃海倫(Helen Yang)5月16日在洛杉磯市法院宣誓就任洛杉磯郡高等法院法官，成為南加州極少數亞裔女性法官之一。
就職典禮由加州最高法院華裔法官劉弘威(Goodwin Liu)監誓，逾百法界人士與政要到場觀禮，場面莊嚴熱烈。
美國首對 台裔法官夫妻
黃海倫與夫婿楊振威(Jerry Yang)同為南加地區高院法官，也是美國首對台裔法官夫妻。楊振威在典禮上致詞，回顧夫妻從法學院相識到攜手投入司法的歷程，並幽默表示，妻子獲任法官後打理家務更加主動，連車輛清潔都親自動手，令現場笑聲不斷。
黃海倫特別以流利台語向在場父母致謝，能有今日成就，全靠父母的支持與犧牲。她強調，身為台美人，能站上司法崗位，不僅是一項榮耀，更肩負回饋社區與傳承文化的責任。
她也指出，許多新移民對美國法院系統仍感陌生，若能在法庭上看到一位能講台語、擁有相似背景的法官，可能會比較安心，也更信任法治。她表示，希望未來能成為年輕一代的榜樣，證明亞裔尤其台裔子弟，同樣可以在主流社會中擔任關鍵角色。
她強調，未來將以謙遜、誠信與耐心履行司法職責，確保每位民眾在她面前都能獲得應有的尊重與公平對待。法官職位的榮耀不僅屬於她個人，更代表所有努力不懈、信仰正義的族群與個體。
劉弘威在致詞中表示，黃海倫的任命，恰逢亞太裔傳統月(Asian Pacific American Heritage Month)別具象徵意義。在現今社會對法治信心動搖的情勢下，更需要如黃海倫這般兼具專業與信念的法律人進入體制，守護公平正義。
移民社群深耕 社會楷模
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，黃海倫與楊振威成為美國高院台裔法官夫婦，為台美人社群帶來莫大鼓舞，並展現移民社群深耕美國社會的成果。前加州財務長江俊輝亦表示，黃海倫長年在法律領域表現出色，並深具同理心與正直品格，堪為社會楷模。
典禮當中，黃海倫的女兒Hailey也上台致詞，表達對母親的欽佩與支持，童聲引起現場笑聲與掌聲。多位親屬亦分享她成長經歷，包括2000年當選首屆台美小姐(Miss Taiwanese American)，當年已立志要成為法官。
現場觀禮嘉賓還有日本駐洛杉磯總領事曽根健孝(Kenko Sone)和夫人、墨西哥駐洛總領事古提瑞茲(Carlos Gonzalo Gutierrez)、哈仙達岡-拉朋地聯合學區總監吉梅內茲博士(Dr. Alfonso Jimenez)、多位加州與洛杉磯縣法院法官，及來自全美多地的法界人士與社區領袖。
劉弘威 推動法律界多元化
劉弘威(Goodwin Hon Liu)今年55歲，是加州最高法院華裔法官，具有台灣移民背景，是司法界極具影響力的亞裔法律人物之一。他畢業於史丹福大學，於耶魯大學取得法學博士學位。2011年起，劉弘威由加州州長任命，成為加州最高法院大法官，至今已超過十年。他在憲法學、教育政策、民權等領域有豐富著作與研究，並積極推動法律界的多元化。劉弘威積極參與亞裔社群活動，鼓勵年輕亞裔參與法律與公共事務，提升亞裔在美國主流社會的能見度。
楊振威 用專業發揮影響力
楊振威(Jerry C. Yang)是加州南加地區現任華裔高等法院法官，具台灣移民背景，現服務於河濱郡高等法院(Riverside County Superior Court)，也是司法界華裔代表性人物之一。他在洛杉磯加州大學(UCLA)取得法學博士學位。楊振威與妻子黃海倫兩人成為全美首對台裔法官夫妻，受到華人社區高度關注。他與妻子的經歷證明亞裔透過專業努力可以在美國主流社會發揮重要影響力，並激勵年輕一代投身法律與公共服務領域。
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