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綠手指／茴香阻生長 別與蔬菜共伴

編譯周靜芝
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茴香根部會釋放出抑制蔬菜生長的化合物，同樣也影響許多香草植物。(圖／123RF)
茴香根部會釋放出抑制蔬菜生長的化合物，同樣也影響許多香草植物。(圖／123RF)

營養豐富、料理常用的茴香(Fennel)，素以對傳播花粉者的吸引力以及與許多蔬菜不相容而聞名；例如應避免與黃瓜鄰近種植，也是高麗菜糟糕的共伴植物。家居生活網站House Digest報導，這是因為茴香根部會釋放出抑制這些蔬菜生長的化合物，同樣問題也影響許多香草植物。

其中一個受害者是洋甘菊(chamomile)，茴香除了阻礙這些芳香植物的生長外，還可能引來危害它們的害蟲與疾病，例如會吸引啃食洋甘菊莖、枝葉的蚜蟲。另一方面，園藝專家稱，洋甘菊也會使茴香更難種植，並阻礙其結籽。

此外，茴香生長極具侵略性，很可能擠壓洋甘菊的空間，並在「占領」大片土地後使本土植物無法生存；這種特性是茴香在俄勒岡州華盛頓州西維吉尼亞州被列為入侵物種的原因之一。

House Digest指出，只要瞭解風險，可以在其他地方種植茴香；但如果它開始在自家庭院外生長，便需拔除，以免它擴散到附近的土地。由於這種植物具有粗壯的主根，一旦它在某個地方扎根，就很難徹底清除。

為洋甘菊尋找夥伴很容易，例如它與羅勒一起種植效果頗佳，因為洋甘菊能提升羅勒的風味；而豆類、大蒜與黃瓜也是適合洋甘菊的共伴植物。

要為茴香找鄰居則困難許多，但有人發現將薄荷種在茴香旁效果不錯，由於薄荷也是生長茂盛的植物，因此當茴香分泌抑制生長的物質或試圖佔領空間時，較不易遭受威脅；此外，薄荷還能驅逐困擾茴香的蝸牛。這兩種植物都能在多種環境中生長，包括鹼性或黏土含量高的土壤；茴香適合種植在農業部植物耐寒分區表的4至9區，而薄荷除了能適應這個區域，還加上2、3和10區。由於它們蔓延迅速，建議以容器花園(container gardening)模式種植。

西維吉尼亞州 華盛頓州 俄勒岡州

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