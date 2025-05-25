綠手指／茴香阻生長 別與蔬菜共伴

茴香根部會釋放出抑制蔬菜生長的化合物，同樣也影響許多香草植物。(圖／123RF)

營養豐富、料理常用的茴香(Fennel)，素以對傳播花粉者的吸引力以及與許多蔬菜不相容而聞名；例如應避免與黃瓜鄰近種植，也是高麗菜糟糕的共伴植物。家居生活網站House Digest報導，這是因為茴香根部會釋放出抑制這些蔬菜生長的化合物，同樣問題也影響許多香草植物。

其中一個受害者是洋甘菊(chamomile)，茴香除了阻礙這些芳香植物的生長外，還可能引來危害它們的害蟲與疾病，例如會吸引啃食洋甘菊莖、枝葉的蚜蟲。另一方面，園藝專家稱，洋甘菊也會使茴香更難種植，並阻礙其結籽。

此外，茴香生長極具侵略性，很可能擠壓洋甘菊的空間，並在「占領」大片土地後使本土植物無法生存；這種特性是茴香在俄勒岡州 、華盛頓州 與西維吉尼亞州 被列為入侵物種的原因之一。

House Digest指出，只要瞭解風險，可以在其他地方種植茴香；但如果它開始在自家庭院外生長，便需拔除，以免它擴散到附近的土地。由於這種植物具有粗壯的主根，一旦它在某個地方扎根，就很難徹底清除。

為洋甘菊尋找夥伴很容易，例如它與羅勒一起種植效果頗佳，因為洋甘菊能提升羅勒的風味；而豆類、大蒜與黃瓜也是適合洋甘菊的共伴植物。

要為茴香找鄰居則困難許多，但有人發現將薄荷種在茴香旁效果不錯，由於薄荷也是生長茂盛的植物，因此當茴香分泌抑制生長的物質或試圖佔領空間時，較不易遭受威脅；此外，薄荷還能驅逐困擾茴香的蝸牛。這兩種植物都能在多種環境中生長，包括鹼性或黏土含量高的土壤；茴香適合種植在農業部植物耐寒分區表的4至9區，而薄荷除了能適應這個區域，還加上2、3和10區。由於它們蔓延迅速，建議以容器花園(container gardening)模式種植。