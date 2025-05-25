旅遊／南美水域之旅 感受自然震撼

伊瓜蘇之水天上來。（圖為作者提供）

南美洲第二大河巴拉那河(Paraná River)長約4880公里，它源自巴西 東南部的巴西高原(Brazilian Plateau)，由北往南流經巴拉圭東南部與巴西、阿根廷 的國界後，流入阿根廷，與烏拉圭河匯入拉布拉他河(La Plata River)。巴拉那河與其眾多支流形成的水域廣達260多萬平方公里(台灣的72倍多)，沖積成的拉布拉他平原(Río de la Plata Basin)廣達150多萬平方公里(台灣的41倍多)。拉布拉他河實為世界上最寬的出海口，這「白銀之河」長逾290公里，最寬處約290公里，與大西洋的相交處寬約220公里，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)位在其西北岸，烏拉圭首都蒙特維德爾(Montevideo)位其東南岸；1519年麥哲倫誤以為航進穿越美洲的海峽，一周後見淡水才折返沿海岸續航，終經南美洲南端的海峽(今名「麥哲倫海峽」)抵太平洋。

伊瓜蘇瀑布72公尺懸崖

巴拉那河貫通南北，卻阻斷東西。伊瓜蘇河(Iguazú River)沿巴西高原南緣由東往西奔流，在巴西、阿根廷、巴拉圭交界處與巴拉那河垂直滙合，在滙合處前約23公里的U字型轉彎處泥沙堆積，經年累月形成高約72公尺的懸崖。伊瓜蘇河由此懸崖傾瀉而形成寬逾2700公尺的275座伊瓜蘇瀑布(Iguazú Falls)，這世界上最寬的瀑布，80%與20%各在阿根廷與巴西境內，稍遠的巴拉圭只能乾瞪眼。

從阿根廷與巴西的邊界遠眺巴拉圭。（圖為作者提供）

2022年10月預訂2024年1月附加伊瓜蘇瀑布的南極旅遊，旅遊前讀南極資訊，驚知長約300公里、寬約900公里的德雷克通道(Drake Passage)是以多風暴著名的惡海，愈讀愈恐慌，幾乎取消旅遊。讀百條資訊不如無資訊，睡前便關手機，靜坐閉眼，冥想那美麗的275幅水濂，決定勇往直前，先苦後甘，迎接挑戰！

2024年2月1日20時從東福克蘭(East Falkland)首府史坦利(Stanley)啟航，往西橫渡大西洋，完成「南極之旅」後，開啟「水域之旅」。2月4日8時抵蒙特維德爾，18世紀初西班牙在拉布拉他平原南端建立抵抗葡萄牙入侵的軍事據點，屠殺世居此平原逾4000年的查魯牙人(Charrúa)，查魯牙人19世紀初幾乎滅絕後，歐洲移民 陸續定居此平原，在西班牙、葡萄牙、阿根廷、巴西互相爭奪的夾縫中，建立以蒙特維德爾為首都的烏拉圭。

蒙特維德爾長約660公里的海岸線景觀壯麗、氣候溫和、生活品質高居南美洲首位，是南美洲一體化協會與共同市場的總部所在地，扮演「南美洲布魯塞爾(Brussels)」的角色。只見舊城區獨立廣場周圍與7月18日大道兩旁眾多西班牙風格的歷史地標，未見任何當地風格的建築，也許得赴博物館才能探索原住民的遺蹟。

瀑布傾瀉如萬馬奔騰

4日20時起往西北航進拉布拉他河，5日5時抵布宜諾斯艾利斯，它距出海口約290公里，巨型郵輪仍能停泊，氣勢何其磅礴！午後搭機抵阿根廷伊瓜蘇港(Puerto Iguazú)。

6日暢遊阿根廷伊瓜蘇瀑布國家公園；先走「上步道」，從約攝氏零下20度的南極到攝氏逾35度的伊瓜蘇瀑布國家公園，深刻地感受大自然的震撼力。

遊艇正駛近伊瓜蘇瀑布。（圖為作者提供）

穿越水氣瀰漫的熱帶雨林，雨靴、雨套、雨衣、雨帽全出動。雨衣濕黏地貼在身上，燠熱濕悶，難熬至極，既然玩水就要親水，為何怕水而全副武裝？盡聽過來人言不如不聽。橋下河水由平緩變湍急，遇懸崖後滾滾傾瀉而成萬馬奔騰的瀑布，水花四溢，撲面襲身。後走「下步道」，謹慎前行，深怕踩到或立或匍匐的南美浣熊，撞到停歇或飛舞的蝴蝶，漸走進瀰漫的水氣裡，眼前出現三座瀑布，更遠處還有成排的瀑布。

午餐後搭火車至河岸後坐遊艇，沿岸瀑布羅列、波浪漸高，飛濺撲面的水花漸多，眼前漸模糊，突然天上大水漫灌全身，全副武裝有何用？欲盡情盡性地玩水，一件游泳褲就夠了，反正回程酷陽一曬就乾了。不過手機倒需防水套，不然鏡頭一沾水滴就模糊了。

惡魔咽喉 隱身水濂後

7日暢遊巴西伊瓜蘇瀑布國家公園；往北跨越伊瓜蘇河後進入巴西，景觀凸顯氣派，其國土寬濶、水源豐沛（豐沛到影響世界氣候），物產富饒，無世界各大國常有的冰原、沙漠、荒山，是優勢明顯的水澤之國。

河水遇懸崖後滾滾傾瀉而成萬馬奔騰的瀑布。（圖為作者提供）

走到平台，身旁竟是轟轟巨響的瀑布，快速的水流稀釋大量的泥沙而形成乳白或淺棕的龎大水濂；登上觀景塔，滾滾伊瓜蘇河由西南轉往西北奔流，眼前是南岸羅列的阿根廷瀑布，腳下是北岸壯觀的巴西瀑布。走進河流中央的觀景台，仰望周圍挺立的瀑布，它們似咆哮的巨人般俯瞰遊客，其首領「惡魔咽喉(Garganta del Diablo)」隱身在最遠的白茫茫水濂後。沿北岸山壁往上爬，南岸的瀑布，多絹細流長，不再雄偉，卻另展風韻。

回程往南又跨越伊瓜蘇河時，從這阿根廷與巴西的邊界遠眺屏障巴拉圭東南部的巴拉那河，縱使此河對伊瓜蘇瀑布的形成居功厥偉，巴拉圭人卻只能失落地遙望正在爭吵的阿根廷人與巴西人。阿根廷人堅持自己所見的瀑布最美，殊不知所見的是巴西的；巴西人堅持自己所見的瀑布更美，殊不知所見的是阿根廷的。看不到自己但看到對方，堅持己見卻無意間讚揚對方是巧妙的心態；若兩岸、國際、人際間也保持如此巧妙的心態，這世界便和平且美好了。

絹細流長的伊瓜蘇瀑布。（圖為作者提供）

8日晨搭機抵布宜諾斯艾利斯；19世紀中葉布宜諾斯艾利斯邦擊敗西班牙統治的邦聯政府，與周圍八邦建立以布宜諾斯艾利斯為首都的阿根廷，爾後絡繹不絕的歐洲移民潮延伸歐洲城市文化至此邦，將「大農村」轉型為「南美洲巴黎(Paris)」，現今歐洲裔人口占約95%，餘為以皮昆切人(Picunche)為主的原住民。

午前沿著寛約110公尺的七月九日大道漫步，觀賞這世界最寬大道的中央與兩旁的廣場、紀念碑、教堂、博物館、畫廊、劇院等；午後先環繞五月廣場，觀賞玫瑰宮、市政廳、主教座堂等歷史地標，後觀賞馬德羅港三號碼頭的女人橋，這斜拉橋的兩座尖頂側截面似一對跳探戈的情侶，非常悅目；傍晚觀賞拉博卡(La Boca)區鮮艷的綠、黃、紅、紫色的民屋或商店；晚上在這探戈發源地的古雅餐館裡邊享美食邊觀賞探戈。

18世紀的木枙帆船停泊在馬德羅港三號碼頭的女人橋旁。（圖為作者提供）

虎鎮 三角洲門戶

9日晨搭車赴布宜諾斯艾利斯都會區北端的虎鎮(Tigre)，它位在巴拉那河三角洲(Delta del Paraná)南端的一座河道圍繞的島嶼上。搭遊艇從這三角洲的門戶啟航，沿縱橫交錯的河道觀覽河畔的碼頭、豪宅、賽艇俱樂部、博物館等，上岸後閒逛水果市場，工藝品、骨董店、餐廳、公園等，這19世紀初建立的古鎮處處洋溢當年奢華生活的歐風。

這趟「水域之旅」讓我對南美洲豐沛的水文驚歎不已，但對歐化的人文感覺失落，本來旅遊就應親炙當地原居者的文化。不禁比較「大航海時代」後獨立的眾多國家，遷徙到南美、北美、澳洲的歐洲移民抗拒母國的統治，戰勝後建立新興的國家，這些「歐化國家」都以歐洲母國語言為官方語言，傳承歐洲的文化。亞洲與非洲諸國抗拒歐洲諸國的殖民，戰勝後中興自己的國家，這些「本土國家」都以本國語言為官方或通用語言，傳承本土的文化。