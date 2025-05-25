旅遊／南美水域之旅 感受自然震撼
南美洲第二大河巴拉那河(Paraná River)長約4880公里，它源自巴西東南部的巴西高原(Brazilian Plateau)，由北往南流經巴拉圭東南部與巴西、阿根廷的國界後，流入阿根廷，與烏拉圭河匯入拉布拉他河(La Plata River)。巴拉那河與其眾多支流形成的水域廣達260多萬平方公里(台灣的72倍多)，沖積成的拉布拉他平原(Río de la Plata Basin)廣達150多萬平方公里(台灣的41倍多)。拉布拉他河實為世界上最寬的出海口，這「白銀之河」長逾290公里，最寬處約290公里，與大西洋的相交處寬約220公里，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)位在其西北岸，烏拉圭首都蒙特維德爾(Montevideo)位其東南岸；1519年麥哲倫誤以為航進穿越美洲的海峽，一周後見淡水才折返沿海岸續航，終經南美洲南端的海峽(今名「麥哲倫海峽」)抵太平洋。
伊瓜蘇瀑布72公尺懸崖
巴拉那河貫通南北，卻阻斷東西。伊瓜蘇河(Iguazú River)沿巴西高原南緣由東往西奔流，在巴西、阿根廷、巴拉圭交界處與巴拉那河垂直滙合，在滙合處前約23公里的U字型轉彎處泥沙堆積，經年累月形成高約72公尺的懸崖。伊瓜蘇河由此懸崖傾瀉而形成寬逾2700公尺的275座伊瓜蘇瀑布(Iguazú Falls)，這世界上最寬的瀑布，80%與20%各在阿根廷與巴西境內，稍遠的巴拉圭只能乾瞪眼。
2022年10月預訂2024年1月附加伊瓜蘇瀑布的南極旅遊，旅遊前讀南極資訊，驚知長約300公里、寬約900公里的德雷克通道(Drake Passage)是以多風暴著名的惡海，愈讀愈恐慌，幾乎取消旅遊。讀百條資訊不如無資訊，睡前便關手機，靜坐閉眼，冥想那美麗的275幅水濂，決定勇往直前，先苦後甘，迎接挑戰！
2024年2月1日20時從東福克蘭(East Falkland)首府史坦利(Stanley)啟航，往西橫渡大西洋，完成「南極之旅」後，開啟「水域之旅」。2月4日8時抵蒙特維德爾，18世紀初西班牙在拉布拉他平原南端建立抵抗葡萄牙入侵的軍事據點，屠殺世居此平原逾4000年的查魯牙人(Charrúa)，查魯牙人19世紀初幾乎滅絕後，歐洲移民陸續定居此平原，在西班牙、葡萄牙、阿根廷、巴西互相爭奪的夾縫中，建立以蒙特維德爾為首都的烏拉圭。
蒙特維德爾長約660公里的海岸線景觀壯麗、氣候溫和、生活品質高居南美洲首位，是南美洲一體化協會與共同市場的總部所在地，扮演「南美洲布魯塞爾(Brussels)」的角色。只見舊城區獨立廣場周圍與7月18日大道兩旁眾多西班牙風格的歷史地標，未見任何當地風格的建築，也許得赴博物館才能探索原住民的遺蹟。
瀑布傾瀉如萬馬奔騰
4日20時起往西北航進拉布拉他河，5日5時抵布宜諾斯艾利斯，它距出海口約290公里，巨型郵輪仍能停泊，氣勢何其磅礴！午後搭機抵阿根廷伊瓜蘇港(Puerto Iguazú)。
6日暢遊阿根廷伊瓜蘇瀑布國家公園；先走「上步道」，從約攝氏零下20度的南極到攝氏逾35度的伊瓜蘇瀑布國家公園，深刻地感受大自然的震撼力。
穿越水氣瀰漫的熱帶雨林，雨靴、雨套、雨衣、雨帽全出動。雨衣濕黏地貼在身上，燠熱濕悶，難熬至極，既然玩水就要親水，為何怕水而全副武裝？盡聽過來人言不如不聽。橋下河水由平緩變湍急，遇懸崖後滾滾傾瀉而成萬馬奔騰的瀑布，水花四溢，撲面襲身。後走「下步道」，謹慎前行，深怕踩到或立或匍匐的南美浣熊，撞到停歇或飛舞的蝴蝶，漸走進瀰漫的水氣裡，眼前出現三座瀑布，更遠處還有成排的瀑布。
午餐後搭火車至河岸後坐遊艇，沿岸瀑布羅列、波浪漸高，飛濺撲面的水花漸多，眼前漸模糊，突然天上大水漫灌全身，全副武裝有何用？欲盡情盡性地玩水，一件游泳褲就夠了，反正回程酷陽一曬就乾了。不過手機倒需防水套，不然鏡頭一沾水滴就模糊了。
惡魔咽喉 隱身水濂後
7日暢遊巴西伊瓜蘇瀑布國家公園；往北跨越伊瓜蘇河後進入巴西，景觀凸顯氣派，其國土寬濶、水源豐沛（豐沛到影響世界氣候），物產富饒，無世界各大國常有的冰原、沙漠、荒山，是優勢明顯的水澤之國。
走到平台，身旁竟是轟轟巨響的瀑布，快速的水流稀釋大量的泥沙而形成乳白或淺棕的龎大水濂；登上觀景塔，滾滾伊瓜蘇河由西南轉往西北奔流，眼前是南岸羅列的阿根廷瀑布，腳下是北岸壯觀的巴西瀑布。走進河流中央的觀景台，仰望周圍挺立的瀑布，它們似咆哮的巨人般俯瞰遊客，其首領「惡魔咽喉(Garganta del Diablo)」隱身在最遠的白茫茫水濂後。沿北岸山壁往上爬，南岸的瀑布，多絹細流長，不再雄偉，卻另展風韻。
回程往南又跨越伊瓜蘇河時，從這阿根廷與巴西的邊界遠眺屏障巴拉圭東南部的巴拉那河，縱使此河對伊瓜蘇瀑布的形成居功厥偉，巴拉圭人卻只能失落地遙望正在爭吵的阿根廷人與巴西人。阿根廷人堅持自己所見的瀑布最美，殊不知所見的是巴西的；巴西人堅持自己所見的瀑布更美，殊不知所見的是阿根廷的。看不到自己但看到對方，堅持己見卻無意間讚揚對方是巧妙的心態；若兩岸、國際、人際間也保持如此巧妙的心態，這世界便和平且美好了。
8日晨搭機抵布宜諾斯艾利斯；19世紀中葉布宜諾斯艾利斯邦擊敗西班牙統治的邦聯政府，與周圍八邦建立以布宜諾斯艾利斯為首都的阿根廷，爾後絡繹不絕的歐洲移民潮延伸歐洲城市文化至此邦，將「大農村」轉型為「南美洲巴黎(Paris)」，現今歐洲裔人口占約95%，餘為以皮昆切人(Picunche)為主的原住民。
午前沿著寛約110公尺的七月九日大道漫步，觀賞這世界最寬大道的中央與兩旁的廣場、紀念碑、教堂、博物館、畫廊、劇院等；午後先環繞五月廣場，觀賞玫瑰宮、市政廳、主教座堂等歷史地標，後觀賞馬德羅港三號碼頭的女人橋，這斜拉橋的兩座尖頂側截面似一對跳探戈的情侶，非常悅目；傍晚觀賞拉博卡(La Boca)區鮮艷的綠、黃、紅、紫色的民屋或商店；晚上在這探戈發源地的古雅餐館裡邊享美食邊觀賞探戈。
虎鎮 三角洲門戶
9日晨搭車赴布宜諾斯艾利斯都會區北端的虎鎮(Tigre)，它位在巴拉那河三角洲(Delta del Paraná)南端的一座河道圍繞的島嶼上。搭遊艇從這三角洲的門戶啟航，沿縱橫交錯的河道觀覽河畔的碼頭、豪宅、賽艇俱樂部、博物館等，上岸後閒逛水果市場，工藝品、骨董店、餐廳、公園等，這19世紀初建立的古鎮處處洋溢當年奢華生活的歐風。
這趟「水域之旅」讓我對南美洲豐沛的水文驚歎不已，但對歐化的人文感覺失落，本來旅遊就應親炙當地原居者的文化。不禁比較「大航海時代」後獨立的眾多國家，遷徙到南美、北美、澳洲的歐洲移民抗拒母國的統治，戰勝後建立新興的國家，這些「歐化國家」都以歐洲母國語言為官方語言，傳承歐洲的文化。亞洲與非洲諸國抗拒歐洲諸國的殖民，戰勝後中興自己的國家，這些「本土國家」都以本國語言為官方或通用語言，傳承本土的文化。
也許該安排另一趟「水域之旅」，探索南美洲第一大河亞馬遜河(Amazon River)與其眾多支流形成的水域，不過，哪敢深入歐洲移民不敢冒險的水域？還是窩在家裡，觀賞探險隊攝影的神祕雨林裡的原始部落或考古隊偵測的地下史前巨石遺蹟吧。
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