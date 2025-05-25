移民專頁／配偶申綠卡 勿用旅遊簽入境

讀者問：

我是2021年拿到的綠卡 。我與妻子今年在中國國內結婚了。之前，她只辦了旅遊簽證 ，現在我想幫她辦綠卡。請教一下，我現在了解到比較好的流程是：1、讓她在國內遞交，這樣她的旅遊簽證自動作廢，且旅遊簽證作廢之後我們有很長一段時間不能團聚了。這個基本上不考慮了。2.在美國遞交，用旅遊簽證過來，但是現在綠卡配偶移民 ，F2-A的表B一直不動，極有可能半年之內不能遞交表A換身分，這樣就違反了旅遊簽證單次能待的六個月上限，並且以後旅遊簽證也自動作廢，因為有移民傾向了。3.等我變公民之後再為她申請，還要等兩年，而我們兩年內是想要小孩的。這段期間她在美國懷孕的話，靜養的時間肯定也遠遠超過旅遊簽的六個月。我該怎麼辦呢？

答：

你問的問題，涉及在家庭團聚、移民身分的穩定性以及未來的家庭計畫之間找到平衡。第一種選擇是你先用綠卡身分為你妻子遞交I-130，但你已決定不考慮。第二種情況確實如你所說，用旅遊簽證入境，極有可能半年之內因排期沒排到，不能遞交 I-485申請，而且還涉及旅遊簽入境時的移民傾向問題。

那麼，你只剩下第三個選擇。如果她在美國懷孕，B2身分快過期時你仍未宣誓入籍，I-485不能及時提交，那麼可能需要她回國待產，等移民簽證批下來再赴美。