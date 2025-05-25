養生／練好「肌」本功 重訓不傷膝蓋

增肌是長期工程，需漸進增加重量，不能停留在原地；把動作學正確，就不會傷膝蓋。（圖/123RF）

「肌少症」顧名思義就是肌肉量太少，要預防肌「少」就要把肌肉練「多」，做什麼運動才能增肌？

萬人追蹤臉書粉專「大夫訓練」創辦人、骨科 醫師吳肇基表示，除非是原本就很虛弱的人，才有可能光做有氧運動就提升肌肉力量，一般人若想增肌，還是得靠漸進增加負荷的阻力訓練。他建議先找專業教練，學會幾種基本動作的正確做法，之後無論在家或上健身房，就能活用各種器材，為自己存好「肌」本。

阻力訓練 刺激肌肉骨骼

吳肇基說，試想在日常生活中，如果需要拿一疊有點重的東西，通常都會分次拿，或用工具輔助，都不會給自己加更重吧？人的身體可以看作是一個節省能量的系統，具有「用進廢退」的特性，如果肌肉很少出力、沒有受到刺激，就會逐漸萎縮。這個現象隨著老化會更加明顯，年紀愈大愈沒有力氣，愈沒有力氣就愈不動，形成惡性循環，加速肌力流失。

吳肇基表示，有氧運動主要是訓練心肺功能，呼吸心跳會明顯加快；阻力訓練主要是刺激肌肉骨骼系統，因為肌肉不得不用力，受到刺激的肌肉，就有機會成長。阻力訓練的原理，就是透過比較大的重量或外來阻力去刺激身體用力，讓身體感受到有維持大量肌肉的需要，進而促進肌肉的生長。

漸進重量 不要原地踏步

要注意的是，增肌所需的刺激是相對的，與每個人身體原本的條件有關。舉例來說，如果一個人本來身體就非常虛弱，做一點快走之類的有氧運動，對他來說就蠻費力了，那這項運動對他來說就有增肌的效果。如果一個人長期過著久坐、少走、少動的靜態生活，當他開始多走路、騎車，也會發覺雙腿變壯了，等於打破「愈不動愈動不了」的惡性循環，開啟「愈動愈有力」的正向循環。

不過，如果這時候停留在繼續走路、騎車，身體適應之後，又會開始發揮節能的本事，導致增肌之路暫停。

正確姿勢 再加重量強度

吳肇基表示，肌力慢慢進步後，最明顯的感覺就是「力氣變大」，原本覺得有點吃力的重量，感覺沒有那麼重、訓練變輕鬆，這時候就可以增加重量，或是加入一些變化，來增加原本動作的強度，例如單側訓練、暫停動作、放慢動作等。

該怎麼增加重量或強度，這其實是一門專業的學問，吳肇基建議，對於一般人來說，最重要的一個基本功，是先學會正確的動作模式，其實練來練去，基本動作就是那些。上肢部分，可分為推和拉，比如肩推、胸推或伏地挺身、划船，如果動作正確，可以訓練到肩、胸、背的肌群。

下肢部分，常見動作像是深蹲、硬舉、弓步蹲，動作正確可訓練臀部肌群、大腿前後側肌群，核心肌群。

「從不加重量開始，把動作學正確，就不會傷膝蓋。」吳肇基說，很多人有「阻力訓練傷膝蓋的迷思」，其實膝蓋軟骨需要適度受壓力，才能促進良性代謝和關節 健康。

許多醫學研究證實，適度的運動可減少發炎反應，進而緩解疼痛，肌肉力量改善後，微觀來看，有助關節穩定、改善關節滑動軌跡、減少不必要的摩擦；巨觀來看，整個人儀態變好、走路步態更正常，爬山雙腿有力不易累，更重要是「心情愉快。」

找好目標 運動正向循環

吳肇基門診病人有一位60多歲的阿姨，很喜歡跟朋友去爬山，但因走路跟不上人家、上廁所蹲不下去，漸漸就不好意思跟朋友出門，待在家裡又很鬱卒。後來經過一段時間的肌力訓練，每次跟朋友去爬山，她都能健步如飛走完全程，很有面子，如廁也不用特別找坐式馬桶，整個人都變開朗了。

吳肇基觀察，很多老人家都喜歡跟兒孫玩，卻發現自己抱不動、追不上，氣喘吁吁，很挫折，這個想陪兒孫玩的動機，正是一個開始運動的好目標。

吳肇基建議先找教練學會正確動作模式、養成規律運動的習慣，之後不論想去健身房用固定式器材或自由重量，或是在家裡用不同阻力的彈力帶、壺鈴、啞鈴，都可以繼續存「肌」本。如此一來，就算哪天因病暫時臥床，平時就為自己儲備肌肉本錢的人，也會恢復得比別人更快。

能站就別坐 能走盡量走

增肌是長期工程，即使一時因為開刀、生病等原因而行動受限，也不要灰心。吳肇基提醒，只要把握「能動的地方就盡早動起來」這個原則，就能減少活動量下降帶來的衝擊。

例如，可以坐起身時，就別整天躺著；可以站起來時，就別整天坐著；可以走路時，就盡量多走走路；這隻手骨折固定，另一隻手和雙腿都可以運動。把握這些原則，就不會因為一個地方暫時受傷，就把全身的體能都賠上了。