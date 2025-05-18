亞裔傳統月／境外停留逾半年恐遭盤問 海關警告：拿綠卡要住滿

如今川普執政，收緊移民政策，綠卡持有者出境後再次入境，不能保證順利。(本報檔案照)

川普總統一系列移民 新規，讓不少社區人士擔憂，華人Barry在美西入境，有深刻的體驗。

Barry兩周前帶領獲得綠卡 、移民簽證的父母首次從舊金山入境，就在機場海關處被盤問，工作人員還提醒說，「持有綠卡者，要求每年在美國居住至少180天。你知道如今(川普)移民的政策收緊，如果離開美國，再次入境美國就會有麻煩」。

觀察風向 再看是否返中

Barry說，移民官員明顯是在暗示他，如今川普當政，收緊移民政策，再次入境不能保證順利，「我打算讓父母至少住一年，觀察一下風向，再決定是否要回中國」。

川普上任，簽署多項行政令，緊縮移民政策，甚至揚言取消出生公民權。300多名國際學生的簽證一度被撤銷，有的甚至沒有警告或上訴管道。達特茅斯學院的26歲中國籍博士生劉曉天(Xiaotian Liu)就是其中之一。

美國移民局還宣布將審查社交媒體帳戶，並拒絕向發布反猶太內容的個人發放簽證或綠卡。

被定義為反猶太主義的社媒帖子，包括支持被美國列為恐怖分子的組織的社交媒體活動，包括哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、黎巴嫩真主黨和葉門青年運動(又譯胡塞)武裝組織。

舊金山入境 被問話了

Barry說，因為最近風聲鶴唳，政策變動極大，父母於3月拿到移民簽證後，他就立即回國，接父母來美，以免夜長夢多、發生變數。從廣州出境、舊金山進入海關，一路頗為順利，且排隊人數並不是很多。因為父母是首次入境，所以先要攜帶資料，進入邊境 辦公室核對。在辦公室等待時，看到最近的新聞，「川普的關稅政策，也經常針對中國，會不會邊境官員接到指示，會特別對待中國移民，我還是有些忐忑不安」。

Barry在辦公室等待期間，聽到邊境官員質疑一名日裔的簽證問題，更加重了他的擔憂。過了五分鐘，邊境官員叫Barry先過去，確認他的父母是否同住在灣區，隨後又叫他父母一起過來，並強調說，「你知道持有綠卡的要求吧？要在美國有永久居住的傾向，每年至少居住180天時間，否則再次入境可能有麻煩」。

Barry連忙點頭稱是。他表示，這是邊境官員明顯的提醒，輕易不要出去，比如回中國，否則會有麻煩。

「本來準備讓父母住半年，回國探親。現在看來，政策不明朗，還是至少住一年，觀望一下」。

境外留逾半年 恐遭盤問

根據規定，綠卡持有者可以在美國境外停留最多180天而不會受處罰。具體來說，綠卡持有人必須移居美國並永久居住，否則綠卡可能會被吊銷。

在美國境外連續停留少於六個月(180天)通常不會有問題，但若綠卡持有者在國外連續停留超過六個月但少於一年，則在他們再次入境美國時可能會遇到麻煩。

在這種情況下，美國海關和邊境保護局官員通常會盤問，並要求提供證明其持續在美國永久居住意願的文件。

若綠卡持有者在美國境外停留超過一年，通常需要申請特殊的「回美證」(Re-entry Permit)。

該證件只有在滿足特定要求的情況下才會簽發—其中最重要的一點是，需要提供清晰的證據，證明其持續且不間斷地維持美國居留的意圖。

「持綠卡者，如果在美國以外的地方停留超過六個月，再次入境時如有問題，綠卡可能只能由移民法官撤銷。此外，只要離開超過六個月將重新啟動五年的時間要求，才能夠申請公民身分」。