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移民專頁／在美申請調整身分 CSPA年齡可依B表計算

鄭毅律師
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為子女申請移民，要注意年紀；示意圖。(圖/123RF)
為子女申請移民，要注意年紀；示意圖。(圖/123RF)

讀者問：

本人是綠卡居民，2023年12月為香港出生的21歲的兒子，提交了I-130申請，屬於親屬移民F2A類別。他現在21歲，未婚，在2022年入境美國，以F-1簽證在美讀書。請問，在他的1-130 pending情況下，現在可否遞交I-485呢？遞交 I-130時他是20歲，請問現在是否還算是F2A呢？兒童保護法能為他鎖定年齡嗎？

答：

1. 根據你提供的情況，你兒子應該符合兒童身分保護法(Child Status Protection Act，簡稱CSPA) 的保護，以便提交 I-485 (調整身分申請)。

2. 計算受益人是否受兒童身分保護法保護，是根據排期排到時的自然年齡(age at time of visa availability)，減去移民局審理 I-130的時間，如若低於21歲則年齡被凍結，受兒童身分保護法保護，仍可移民。

3. 在過去，有簽證名額時的自然年齡，是指實際排期排到時(final action date，即Visa Bulletin上的A表)的自然年齡，以此來計算CSPA年齡。從2023年2月14日起，移民局更新了其政策手冊，新增了有關如何計算即將年滿21歲的子女「兒童身分保護法」年齡的規定。根據移民局新的指南， 在美國國內申請調整身分，計算CSPA年齡時，也可以根據Dates for Filing Chart (即B表)來計算。如經計算後CSPA年齡低於21歲，移民局可受理I-485申請。

4. 因你遞交I-130的時候，你兒子未滿21歲，根據你提供的情況，I-130還在pending。根據簽證看板，2024年8月的時候，B表排期已排到，這時候你兒子的CSPA年齡肯定低於21歲，可以遞交I-485了。

5. 請注意，最晚可以遞交I-485的時間，是排期排到同時I-130也批准的一年內，否則年齡不會凍結，不受兒童身分保護法的保護。

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