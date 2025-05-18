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移民專頁／I-140裁決 取決於公司狀況

李亞倫律師
員工離職會影響I-140辦理嗎？示意圖。（圖/123RF）
員工離職會影響I-140辦理嗎？示意圖。（圖/123RF）

讀者問：

本人在創業公司做教育諮詢管理，PERM(勞工紙)遞交日是2023年9月，至今還沒收到消息。我焦急等待中，無奈被公司裁員了。公司願意讓我在薪資名冊上留一小段時間，但不會太久，並將幫我把 I-140外籍勞工移民申請辦完。公司目前不景氣，可能幾年以後又好了，所以可能幾年以後幫我遞交I-485。EB-2開始辦到現在三年了，最後關頭的優先日期(PD)一定想保留下來，否則之前都白辦了。

我的問題是：我現在該怎麼辦？如果我現在離職，I-140辦的時候會有問題嗎？之前公司因為勞工局的薪資定的比較高，因為公司的獲利不夠，所以公司幫我加了到了勞工部提出的標準。我在I-140遞交前離職，會影響I-140的批准機率嗎？這樣薪水會斷，如果三、四年後排到了，公司還願意幫我辦完I-485，我怎麼做？我聽說，拿到綠卡之後還需要為雇主工作半年以上才行？公司勉強願意幫我遞交I-485或境外辦理移民簽證，但不一定願意再雇用我半年。這種情況該怎麼辦？

答：

根據法律規定，如果公司在永久居留申請獲得批准時無意雇用某人作為永久雇員，則公司不應為其擔保申請I-140。話雖如此，I-140申請的裁決更取決於公司的財務狀況以及受益人是否符合PERM勞工認證的資格。現在，有關離開公司的問題在申請調整身分或海外移民簽證辦理時變得更加重要。屆時，可能會出現有關你離開公司以及贊助的真實性的問題。對於你的另一個問題，因勞工申請成功的移民申請人應該在公司待六個月是一個好想法。然而，美國移民法並不是束縛奴役的憑證，因此，如果有短期就業的充分理由，員工在公司停留的時間可能會縮短。

移民 簽證 勞工部

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