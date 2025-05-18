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醫藥／雞湯不能治感冒 但能緩解症狀

編譯周芳苑／綜合報導
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雞湯並不能真正治癒感冒，但可短期緩解症狀。（ 圖/123RF）
雞湯並不能真正治癒感冒，但可短期緩解症狀。（ 圖/123RF）

醫學不斷進步、各式藥品推陳出新，即便如此，人們如今仍奉行吃雞湯治感冒的祖傳祕方。究竟雞湯是不是真能治感冒？或者只是百年迷思？各路專家試著揭開神祕面紗，出現各種論述。

早在12世紀，猶太學者便宣揚雞湯可治療普通感冒在內的多種疾病。

通常，雞湯由高湯與多種蔬菜一起烹煮。為了製作高湯，必須熬煮雞骨頭好幾個小時，有足夠時間讓鋅、鈣、磷和鎂等礦物質滲入液體，再加上摻入多種蔬菜如芹菜、洋蔥、胡蘿蔔、韭菜、歐洲防風草或蕪菁，這些蔬菜的所有礦物質也滲入湯汁。

有關雞湯預防感冒的論述非常多。 1970年代末期發表的一項研究稱，喝熱雞湯有助於緩解鼻塞，但研究發現，這樣的效果只持續幾分鐘，而且並不會比單純喝熱水更有效。

一些科學研究顯示，鋅有助於縮短感冒持續時間，但必須在出現第一個症狀的24小時內開始加量服用才有效，只可惜許多研究使用錠劑或鋅補充劑進行，很難推論雞湯是否含有足夠的鋅治感冒。

另有理論聲稱雞湯有助於保持水分並緩解喉嚨痛； 內布拉斯加大學(University of Nebraska)研究更發現，雞湯可能含有抗發炎物質，有助於緩解感冒。

根據2022年出版的「綜合醫學」(Integrative Medicine)第五版，雞湯並不能真正治癒感冒，但可短期緩解症狀，主要是因為湯裡的蒸氣有助於暫時緩解鼻塞和喉嚨痛，而湯汁有助於稀釋黏液並防止脫水。

美國國家癌症研究基金會(National Foundation for Cancer Research)解釋，雞湯某些成分對普通感冒等呼吸道感染疾病有幫助，例如，大蒜中的活性成分大蒜素有助於減少發炎反應，而胡蘿蔔、芹菜和洋蔥含有多種抗氧化劑和礦物質，有助於維持整體健康、早日康復，此外，湯中的蛋白質為人體免疫系統產生抵抗呼吸道感染所需抗體奠定基礎。

此外，喝溫熱雞湯對情緒和心理反應的微妙效果更不容忽視。

總之，幾個世紀以來，雞湯一直是治療感冒的首選食物，盡管證據不充分，但大量研究表明，雞湯可能有助於治感冒，湯中成分可緩解症狀。無論如何，對許多人來說，雞湯確實是令人愉悅的舒適佳餚。

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