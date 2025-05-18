亞裔傳統月／無畏反對…康州檢察長湯偉麟 為何捍衛出生公民權

華裔康州檢察長湯偉麟表示，如果川普禁止出生公民權，他將會第一個提告。(本報資料照)

康乃狄克州華裔州檢察長湯偉麟(William Tong)在2月7日親自現身波士頓聯邦法庭，對川普 總統取消出生公民權(birthright citizenship)的行政命令，提出質疑。

川普限縮出生公民權行政命令，拒絕給予父母都不是美國公民 或合法永久居民的新生兒公民身分。研究估計，美國每年有超過15萬名新生兒屬於此類。湯偉麟是認為川普命令違反了憲法第14修正案的多位檢察長之一。

民主黨籍的湯偉麟，現年51歲，父母分別是從中國和台灣來到美國的移民，並自2019年開始擔任康州的最高法律官員。他是家族中第一個在美國本土出生的人，也是康州第一位亞裔議員。

華府等各大城市的民主黨支持者5日同步舉行名為「把手拿開」(Hands Off)的反川普和馬斯克示威抗議活動，反對川普政府的政策以及馬斯克主導大規模解雇聯邦人員行動。(美聯社)

湯偉麟表示：「第14修正案的措辭非常明確，這就是為什麼100年來都沒有對此進行過嚴肅的辯論。」湯偉麟說，反抗川普行政命令，對他個人來說意義重大：他是家中第一個取得美國公民身分的人。

走出廚房 改變人生

湯偉麟是家中第一個取得美國公民身分的人，他說反抗川普行政命令，對他個人來說意義重大，「並不是因為我從父母那裡獲得了公民身分，而是因為我出生在美國土地上。如果我的父母當時不知道我會成為公民，他們會怎麼做？我來告訴你他們不會怎麼做，他們不會把所有的一切都傾注在我和我的妹妹身上；但因為我生來就是這個國家的公民，他們知道他們可以簽租約，可以買房，可以做生意，開一家中餐館。 」

「我從小就和父母一起在中餐館工作，而在20、30年內，我就從那中餐館的廚房走出來，成為康州檢察長」湯偉麟在接受本報採訪時說到，「這只會發生在世界上唯一一個地方，那就是美國。」

湯偉麟表示，從小就知道自己與來餐廳吃飯的人不同，但很感激這些人，因為他們支付了他的學費，給了他在這國家的機會，但他知道自己與他們之間的差別，所以想要走出廚房，真正的成為這社區的一部分，並在桌上占有一席之地。

父輩移民 經歷曲折

湯偉麟在2024年9月於紐約大學法學院的演講中指出，他父親在他出生前所經歷的移民苦難，對他更是影響深遠。湯偉麟父親在1949年中國革命後逃離大陸，持旅遊簽證來到美國；一名移民官在1972年來到他們家的餐廳，告訴他父親，說他簽證過期了，必須離開。

湯偉麟父親隨後寫了一封長達六頁的信給尼克森總統，懇求讓他留在美國，並在最後收到回信，允許他留在美國，申請綠卡。

華裔康州檢察長湯偉麟(左)表示，如果川普禁止出生公民權，他將會第一個提告。圖為湯偉麟與妻女在2012年一起出席一場記者會。(美聯社)

湯偉麟指出：「因為尼克森總統非凡的慈悲憐憫，我生下來成家中第一個美國人。如果這發生在今天，你們知道，大家都會說我父親是非法移民 ，對吧？而我大概會被稱為『定錨嬰兒』(anchor babies)，但我很自豪，也很幸運。因為我出生、成長在一個重視移民且尊重我們貢獻的國家。」

台裔法官 也抗新規

另外，川普第一任執政期間任命的聯邦第五巡迴上訴法院法官何俊宇(James Chiun-Yue Ho)，被看好如果最高法院出現空缺，可望在川普再度執政時獲得任命為大法官。1973年出生於台灣，幼年隨父母移民美國的何俊宇，2006年曾於「綠袋子」(The Green Bag)法律期刊撰文，駁斥無證移民兒女不應取得美國公民資格的說詞。

何俊宇在文中寫道，出生公民權受到第14修正案保障，無證移民兒女受到出生公民權的保護，跟搭乘五月花號(Mayflower)抵達美國乘客的後代是一樣的。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)也準備對川普取消出生公民權等措施提告。美國民權聯盟法律主任王德棻(Cecillia Wang)說，把移民描述為侵略(invasion)反映白人民族主義者的觀點，提出的說詞並沒有事實基礎。她說，以侵略做為取消出生公民權的理由，在法院站不住腳。