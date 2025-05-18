亞裔傳統月／故事源頭…黃金德曾孫 也走維權路

黃金德的曾孫、現年74歲的黃諾曼表示，他是偶然走上維護出生公民權的路，冥冥之中在這場爭取權益的戰鬥裡繼承曾祖父的衣缽。(美聯社)

聯邦最高法院1898年的「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)百餘年來一直保證在美國出生的任何人都能獲得公民身分，這是一起美國聯邦最高法院判決所有美國境內出生者都是美國公民 的里程碑式案例，也成為此類案件的判例基石。黃金德的曾孫、現年74歲的黃諾曼(Norman Wong)表示，他是偶然走上維護出生公民權的路，冥冥之中在這場爭取權益的戰鬥裡繼承曾祖父的衣缽。

川普總統1月21日也就是上任第二天，立刻簽署行政命令限縮出生公民權，聲稱該權利形同鼓勵他國人民非法入境，然後讓子女在美國出生以取得公民身分。

黃諾曼住在加州布倫塢，他稱川普新頒布的命令「令人不安」。他說自己「不是家族歷史的專家」，因為黃金德實際上對他來說真的像是陌生人，不僅從來沒有見過，也是到成年後、子女都長大成人了他才知道有這號人物。

而黃諾曼站出來發聲，並不是想紀念曾祖父或是想讓大家一直談論這個議題。「我認為川普上任後，這個問題達到頂峰，在某種意義上已經成為一個國家問題。人們開始聯繫我，我願意與他們交談，這就是我的角色，不是我為自己創造的使命，而是人們問我能做些什麼來提供幫助，像是提供我的經驗和一點我的家族歷史。」

終止出生公民權可能導致災難性的社會、政治和經濟後果，並加劇美國民眾的仇外心理。黃諾曼表示這不是最近才發生的事情，只是有時情況尚可、有時情況惡化。

「幾十年來出生公民權從不是問題，現在卻變成了頭號問題。現在雖然針對亞洲人以外的有色人種，但我毫不懷疑，遲早會落到中國人身上，然後是日本人、然後是韓國人。」他說他不能代表所有人發言，只能說選擇自己想成為的人，不要受標籤侷限。「我不知道這是否會帶給我們勝利或安全，但我知道我們不能變得像那些恨我們的人一樣壞心，我們最終必須團結起來、不能分裂。」

洛杉磯日報報導，華裔 女作家、社會活動家謝漢蘭（Helen Zia）表示，「在我們亞太裔社區，至少有70%的人是在美國以外出生，然如今我們看到你可能被取消入籍資格，甚至失去公民身分」。「我們現在生活在一個可說是法治崩壞的社會...試想今天的美國，許多人因出生公民權成為公民，但這項權利如今正受到挑戰。」

黃諾曼說他不會居功不是他做的事，華人權益促進會(Chinese for Affirmative Action，CAA)和其他組織正積極處理此問題，確保受出生公民權保障的人不會被剝奪權利，如禁止獲得美國護照、社會安全卡、健保，午餐計畫、學生援助等。

21歲的黃金德向美國最高法院提出訴訟獲勝，這就是歷史上著名的「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)，也是「美國公民出生地原則」的由來。(取自維基公有領域)

對抗排華法案 黃金德爭得公民權條款

黃金德(Wong Kim Ark)約於1873年出生於舊金山 ，他的父母都是華人。

舊金山紀事報表示，黃金德出生在舊金山Sacramento Street 751號其父親開設的雜貨店樓上。根據紀錄，黃金德的可能是1870年或1873年出生。

專門研究「美國訴黃金德案」的維吉尼亞大學移民法教授大學佛斯特(Amanda Frost)在2021年發表的一篇論文中稱，可能是受到愛爾蘭裔暴徒搶劫華裔開設的洗衣店，並縱火焚燒華埠建築物、造成四名華裔死亡的影響，黃金德與雙親於1877年返回中國。

黃金德十歲時在叔叔的照顧下回到美國，後來成為華埠的一名廚師。1890年，黃金德到中國娶妻，再以公民身分重新進入美國。1894年，他再次前往中國探望妻子和他們的第一個孩子。在出發前，他獲得一份經過公證的聲明，證明他是在美國出生，而擁有返回美國的權利。但當黃金德於1895年搭船回到美國時，他卻因為1882年通過的「排華法案」（Chinese Exclusion Act）被禁止入境。他被迫待在停泊在舊金山灣中的一艘船上四個月。

1898年「美國訴黃金德案」協助所有在美國境內出生的移民之子確立出生公民權。圖為黃金德1894年的離境聲明。（路透）

21歲的黃金德在舊金山中華會館(Chinese Consolidated Benevolent Association)律師的協助下，向美國最高法院提出訴訟獲勝，這就是歷史上著名的「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)，也是「美國公民出生地原則」（Birthright citizenship in the United States）的由來。

最高法院以六比二裁決其為美國公民，因他在美國出生，中國移民的父母並非「受中國皇帝指派擔任外交或官方職務」。該裁決也確立憲法第14修正案中的公民條款應「按照普通法」解釋，認定根據第14修正案，每一位在美國出生的人都是美國公民，即使他父母是外國人亦不例外，並且這樣的特權即使有聯邦國會通過的法律也不能剝奪。