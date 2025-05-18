亞裔傳統月／故事源頭…黃金德曾孫 也走維權路
聯邦最高法院1898年的「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)百餘年來一直保證在美國出生的任何人都能獲得公民身分，這是一起美國聯邦最高法院判決所有美國境內出生者都是美國公民的里程碑式案例，也成為此類案件的判例基石。黃金德的曾孫、現年74歲的黃諾曼(Norman Wong)表示，他是偶然走上維護出生公民權的路，冥冥之中在這場爭取權益的戰鬥裡繼承曾祖父的衣缽。
川普總統1月21日也就是上任第二天，立刻簽署行政命令限縮出生公民權，聲稱該權利形同鼓勵他國人民非法入境，然後讓子女在美國出生以取得公民身分。
黃諾曼住在加州布倫塢，他稱川普新頒布的命令「令人不安」。他說自己「不是家族歷史的專家」，因為黃金德實際上對他來說真的像是陌生人，不僅從來沒有見過，也是到成年後、子女都長大成人了他才知道有這號人物。
而黃諾曼站出來發聲，並不是想紀念曾祖父或是想讓大家一直談論這個議題。「我認為川普上任後，這個問題達到頂峰，在某種意義上已經成為一個國家問題。人們開始聯繫我，我願意與他們交談，這就是我的角色，不是我為自己創造的使命，而是人們問我能做些什麼來提供幫助，像是提供我的經驗和一點我的家族歷史。」
終止出生公民權可能導致災難性的社會、政治和經濟後果，並加劇美國民眾的仇外心理。黃諾曼表示這不是最近才發生的事情，只是有時情況尚可、有時情況惡化。
「幾十年來出生公民權從不是問題，現在卻變成了頭號問題。現在雖然針對亞洲人以外的有色人種，但我毫不懷疑，遲早會落到中國人身上，然後是日本人、然後是韓國人。」他說他不能代表所有人發言，只能說選擇自己想成為的人，不要受標籤侷限。「我不知道這是否會帶給我們勝利或安全，但我知道我們不能變得像那些恨我們的人一樣壞心，我們最終必須團結起來、不能分裂。」
洛杉磯日報報導，華裔女作家、社會活動家謝漢蘭（Helen Zia）表示，「在我們亞太裔社區，至少有70%的人是在美國以外出生，然如今我們看到你可能被取消入籍資格，甚至失去公民身分」。「我們現在生活在一個可說是法治崩壞的社會...試想今天的美國，許多人因出生公民權成為公民，但這項權利如今正受到挑戰。」
黃諾曼說他不會居功不是他做的事，華人權益促進會(Chinese for Affirmative Action，CAA)和其他組織正積極處理此問題，確保受出生公民權保障的人不會被剝奪權利，如禁止獲得美國護照、社會安全卡、健保，午餐計畫、學生援助等。
對抗排華法案 黃金德爭得公民權條款
黃金德(Wong Kim Ark)約於1873年出生於舊金山，他的父母都是華人。
舊金山紀事報表示，黃金德出生在舊金山Sacramento Street 751號其父親開設的雜貨店樓上。根據紀錄，黃金德的可能是1870年或1873年出生。
專門研究「美國訴黃金德案」的維吉尼亞大學移民法教授大學佛斯特(Amanda Frost)在2021年發表的一篇論文中稱，可能是受到愛爾蘭裔暴徒搶劫華裔開設的洗衣店，並縱火焚燒華埠建築物、造成四名華裔死亡的影響，黃金德與雙親於1877年返回中國。
黃金德十歲時在叔叔的照顧下回到美國，後來成為華埠的一名廚師。1890年，黃金德到中國娶妻，再以公民身分重新進入美國。1894年，他再次前往中國探望妻子和他們的第一個孩子。在出發前，他獲得一份經過公證的聲明，證明他是在美國出生，而擁有返回美國的權利。但當黃金德於1895年搭船回到美國時，他卻因為1882年通過的「排華法案」（Chinese Exclusion Act）被禁止入境。他被迫待在停泊在舊金山灣中的一艘船上四個月。
21歲的黃金德在舊金山中華會館(Chinese Consolidated Benevolent Association)律師的協助下，向美國最高法院提出訴訟獲勝，這就是歷史上著名的「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)，也是「美國公民出生地原則」（Birthright citizenship in the United States）的由來。
最高法院以六比二裁決其為美國公民，因他在美國出生，中國移民的父母並非「受中國皇帝指派擔任外交或官方職務」。該裁決也確立憲法第14修正案中的公民條款應「按照普通法」解釋，認定根據第14修正案，每一位在美國出生的人都是美國公民，即使他父母是外國人亦不例外，並且這樣的特權即使有聯邦國會通過的法律也不能剝奪。
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