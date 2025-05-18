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理財百科／蛋價、房貸利率…5個指標影響你荷包

編譯尤寶琪
美國禽流感疫情延燒，蛋價飆至歷史新高。(歐新社)
美國禽流感疫情延燒，蛋價飆至歷史新高。(歐新社)

川普上任已逾100天，美國人的財政狀況又如何？儘管消費者價格沒有大幅上漲，但卻有跡象警告，消費者財務狀況下降，信心減弱，因為像是拖欠率逐年上升和儲蓄率上升等跡象，都意味著消費者開始削減開支。

信評機構穆迪分析(Moody’s Analytics)經濟學家詹迪(Mark Zandi)告訴MarketWatch：「總統還能扭轉局面；如果他找到一條出路，能夠削減或撤銷這些關稅，我們就能避免經濟衰退。」

以下是幾項備受關注的消費者家庭支出和借貸成本指標的變動情況。

●蛋價仍高，但禽流感受控，價格開始回落：川普在競選期間曾承諾降低食品雜貨價格；在他上任的最初幾周，雞蛋價格因禽流感持續肆虐而持續上漲，但隨著疫情獲得控制，雞蛋價格也在過去的兩個月內持續下降。

●天然氣比2024年便宜：川普曾多次承諾要祭出「盡情鑽探」(drill, baby, drill)政策，好增加石油產量並降低能源成本；根據油價追蹤網站GasBuddy最近期的報告：「對於大多數美國人來說，2025年的加油情況到目前為止仍相對平靜。」

有鑒於4月油價因為經濟不確定性而年減了約14%，該報告指出：「跟2024年同期相比，美國人目前每天的汽油支出少了2億多元。」

●汽車價仍高，且將會變更貴：汽車市場調查機構Cox Automotive報告指出，因為消費者搶在川普的關稅實施前入手，3月份汽車銷量「飆升」至近四年來的最高月度銷量；川普關稅預計會讓汽車價格，再上漲個數千元。

Cox Automotive分析師基廷(Erin Keating)在聲明中指出，隨著『關稅前』的庫存被搶購一空，價格預計會在夏天上漲。

●房貸利率仍過高：川普上任的頭幾周內，利率因為金融市場預期新政府將更加重視商業而出現下降；但在這之後，利率卻大幅飆升。

根據房屋金融巨頭房利美(Freddie Mac)數據，30年期固定利率房貸截至4月底，平均利率為6.81%，這數字除了幾次因聯準會降息而大幅下降外，2024年多數時間都排回在這個水平。

●住房仍讓人難以負擔：儘管房價漲幅在近幾個月因為房地產業趨緩而放緩。但政府的關稅政策給金融市場帶來了不確定性，其聯邦裁員政策更導致許多聯邦雇員失業，皆導致買家需求下降。

3月房屋銷售量較2024年同期下降了近6%；根據全美房產經紀協會(National Association of Realtors)數據，3月房屋中位數仍創下40萬3700元的歷史新高。

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