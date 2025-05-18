娛樂／沒有逆襲 不談姐弟戀 孫儷「蠻好的人生」打破套路笑看困境

孫儷主演的電視劇「蠻好的人生」海報。（取材自豆瓣電影）

中國都市劇「蠻好的人生」由孫儷 、董子健主演，導演汪俊將鏡頭對準上海弄堂走出的金牌保險 員「胡曼黎」，以海派文化為底色，講述了一場關於「跌倒後如何爬起來」的人生寓言。

「海派文化」：從地標到角色靈魂

「蠻好的人生」以保險行業為切口，重點不在職場博弈，而是透過一張張保單串聯起獨居老人 的醫療困境、單親媽媽的教育焦慮、中年夫妻的理財危機，最終落點於「人與人之間的羈絆」。

這種創作轉向與汪俊的「以小見大」理念不謀而合。「蠻好的人生」中，胡曼黎的保險銷售身分成為觀察社會的萬花筒：她穿梭於摩天大樓與石庫門弄堂之間，用滬語俚語拉近與客戶的距離，既展現上海「海納百川」的城市特質，也透過保單背後的故事折射當代社會的集體思考。

「蠻好的人生」是一部典型「海派文化」作品，劇中充斥著上海東方明珠、外灘、和平飯店等標誌性城市符號，不少演員都使用滬語台詞呈現煙火氣。

導演汪俊表示，這種「城市影像」的創作野心，超越了簡單的背景堆砌——透過方言運用、生活細節與人物性格的三重互文，讓上海成為「無形的主角」。例如，胡曼黎的滬語台詞設計極具匠心：面對老客戶時，她用俚語展現「活絡腦子」；情緒爆發時，方言成為情感宣洩的天然載體。這種語言策略不僅強化角色真實感，更隱喻著上海的文化基因。

輕喜劇：複雜人性用溫暖化解

此外，與傳統職場劇的「開掛式逆襲」不同，「蠻好的人生」選擇了一條更貼近普通人的成長路徑。胡曼黎的困境極具普世性：39歲的她遭遇丈夫背叛、職場構陷，然而編劇並未讓她以「手撕渣男」的爽劇邏輯重生，而是透過與董子健飾演的「薛曉舟」相互碰撞，完成對自我局限的反思。

孫儷（右）與董子健（右）在電視劇「蠻好的人生」關係亦敵亦友。（取材自豆瓣電影）

有別於過往對中女形象的刻畫，該劇「不談姐弟戀」成為最大創新。編劇費慧君表示，胡曼黎就是從上海打拚走出來的，是一名充滿市井氣的職場女性，她與薛曉舟是一組好玩的人物結構，看的是兩個天差地別的人如何相互救贖。

而薛曉舟作為「落魄富二代」的設定同樣打破套路，這個28歲的保險新人並非傳統意義上的拯救者，他的學院派思維與胡曼黎的市井智慧形成互補：前者教會她規則的重要性，後者則為其注入生存的韌性。兩人的關係從敵對到共生，最終收穫了各自「蠻好的人生」。

汪俊作品中一以貫之的輕喜劇風格，在「蠻好的人生」中達到新高度。即便在展現人生至暗時刻時，導演仍以溫暖筆觸調劑沉重，劇中，胡曼黎崩潰大哭時，鏡頭並未過度渲染悲情，而是透過窗外漸亮的晨光暗示希望。這種「哀而不傷」的敘事策略，源自汪俊對現實題材的獨特理解，以生活流呈現人性的複雜與溫暖。

（取材自新京報）