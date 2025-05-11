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城鎮傳真／走進薩凡納 如走進歷史畫卷

趙橋
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沃姆斯洛歷史種植園的綠色隧道。(作者提供)
沃姆斯洛歷史種植園的綠色隧道。(作者提供)

去年夏天，當我來到擁有290年歷史的薩凡納 (Savannah)，彷彿走進一幅流動的歷史畫卷；這裡見證了殖民時期的興盛，美國內戰的烽火，以及時代更迭的滄桑變遷。

在美國南方眾多迷人的城市中，喬治亞州的薩凡納憑藉其精緻的歷史建築，獨特的文化遺產和濃厚的南方風情脫穎而出。綠蔭環繞的廣場，低垂的橡樹與隨風飄舞的西班牙苔蘚，彷彿聽到每一處景致都低聲吟誦著南方的故事。這座城市的魅力不僅來自於它的歷史，更在於它獨特的氛圍，悠閒而典雅，我沉醉其中，也成為我的美國城鎮旅遊中最難忘的一章。

保存完好的薩凡納古蹟建築。(作者提供)
保存完好的薩凡納古蹟建築。(作者提供)

奴隸交易港 不光采歷史

踏著鵝卵石街道，我們跟隨在當地成長的老嚮導，沉浸在她低沉而緩慢的敘述中。她的話語如同時光細流，帶我們穿越數百年歷史。我抬頭望向四周，每座古宅，每片斑駁的磚牆，似乎都在低聲訴說過往滄桑。我親手觸摸一面老牆，粗糙的表面讓我想像昔日風雨的侵蝕。

薩凡納建於1733年，由英國將軍James Oglethorpe率領移民建立，作為喬治亞殖民地首府；因地理位置優越，迅速發展為南方重要商業港口。

然而，薩凡納的發展歷程並不平坦。作為繁忙港口，它曾遭戰爭摧殘，也歷經多次瘟疫與大火。1820年以來，該市十次瘟疫，其中三次黃熱病疫情奪走無數生命。此外，薩凡納曾是美國南部最大奴隸港之一，在大西洋奴隸貿易中留下不光彩紀錄。當我步入薩凡納第一非洲浸信會教堂，想到過去無數黑奴曾在此聚集，內心不禁沉重。這座北美最古老的黑人教堂，如今仍靜靜矗立，見證歷史真相。

沃姆斯洛歷史種植園黑人奴隸住屋。(作者提供)
沃姆斯洛歷史種植園黑人奴隸住屋。(作者提供)

1864年，美國內戰接近尾聲，聯邦將軍薛曼（William Tecumseh Sherman）發動「向海進軍」，焚毀喬治亞州多座城鎮，摧毀鐵路與物資，以削弱南方抵抗。然而，當他的軍隊抵達薩凡納時，這座城市卻奇蹟般倖免於難。據說薛曼為其美麗所折服，決定不予焚毀，而將其作為聖誕禮物獻給林肯總統。漫步歷史街區，看著保存完整的老建築，我深感這份幸運。薩凡納的歷史在磚瓦間低語，讓人流連忘返。

棋盤式街道 24座綠廣場

獨立戰爭期間，薩凡納是英美雙方爭奪的戰略要地，獨立後成為喬治亞州首府，也是美國第一個有都市規畫的城市。棋盤式街道與24座綠樹成蔭的廣場，營造出獨特又優雅的風格，散發著南方的悠閒與寧靜。這裡擁有美國南方最豐富的歷史建築群，漫步其間，18至19世紀的經典建築隨處可見，從氣派的莊園到精緻宅邸，每座建築都承載著過去的故事。

保存完好的薩凡納古蹟建築。(作者提供)
保存完好的薩凡納古蹟建築。(作者提供)

我參觀了索倫維宅邸(Sorrel-Weed House)與歐湯瑪之家(Owens-Thomas House)，站在典雅的客廳中，彷彿能感受到昔日貴族的生活氣息。而河濱街(River Street)則見證了貿易的繁榮，如今這裡充滿商店與餐廳，古老的磗石街道與碼頭並存，讓我感受到舊日與現代的交融。

奇波瓦廣場(Chippewa Square)因電影《阿甘正傳》而聞名，廣場中央的歐格索普將軍銅像面朝南方，象徵守護薩凡納免受西班牙入侵的決心。我站在這裡，腦海中浮現湯姆漢克斯扮演的阿甘，坐在長椅上講述人生的畫面，難怪來此打卡的影迷絡繹不絕。正如電影台詞：「人生就像一盒巧克力，你永遠無法知道將會吃到哪一顆。」薩凡納也以獨特的歷史與文化，帶給每位訪客意想不到的驚喜。

福賽斯公園 城市大客廳

走進福賽斯公園(Forsyth Park)，我立刻被滿眼的綠意吸引。這是薩凡納市內最大的公園，被當地人視為城市的「大客廳」。高聳的橡樹綿延成蔭，垂掛的西班牙苔蘚(Spanish Moss)隨風搖曳，為城市增添詩意。四周遍植花卉，春天時，杜鵑花綻放，色彩繽紛。

公園中央的白色雕塑噴泉成為焦點，吸引無數遊客拍照留念。我悠閒地漫步，晨跑的人擦肩而過，樹蔭下的人專心閱讀，這座優美的綠地讓城市瀰漫古典浪漫的氛圍。若紐約的中央公園是曼哈頓的肺，那麼福賽斯公園就是薩凡納的靈魂。

福賽斯公園的典雅雕塑噴泉。(作者提供)
福賽斯公園的典雅雕塑噴泉。(作者提供)

橡樹隧道 19世紀遺跡

離開市中心，我們驅車來到沃姆斯洛歷史種植園(Wormsloe Historic Site)，眼前豁然開朗，一條令人屏息的「橡樹隧道」映入眼簾。這條1.6英里的綠色長廊，由400多棵橡樹交錯排列，枝椏間苔蘚垂落，宛如穿越時光隧道。這片壯觀景象源於19世紀Wymberley Jones De Renne的種植計畫，如今仍有部分領地屬於其後代，而其餘區域成為國家歷史遺跡。

穿過泥土鋪就的小徑，我感受到歷史的厚重，空氣中彷彿殘留昔日莊園生活的氣息。園區內展示了當年黑奴的居所與勞動工具，據說最多時曾有1500名黑奴在此耕作，這段沉痛歷史與眼前的綠意形成強烈對比。我們繼續深入園區，看到大片沼澤，水草叢生，泥濘的濕地據說潛伏著鱷魚，令人不敢輕易涉足。踏在歷史痕跡之上，我不禁想起描寫種植園奴隸生活的小說《班比的覺醒》(Jubilee)，好像聽見昔日馬蹄聲響起，讓我對美國南方那段充滿矛盾的過去有了更深的感觸。

月河之歌 輝映海盜幽影

走進一家典雅的餐廳，悠揚的鋼琴旋律輕輕流瀉，那是奧黛麗·赫本主演的電影《蒂凡內早餐》的主題曲《Moon River》。這首動人旋律出自薩凡納詞曲家Johnny Mercer之手，他以童年時光為靈感，寫下這首經典作品。當旋律在耳邊縈繞，我望向窗外，想像著Mercer曾經漫步於這座城市的街頭，感受那份詩意的悠然。因這首歌的名氣，薩凡納的一片濕地被命名為「Moon River District」，紀念這位才華洋溢的音樂家。

然而，薩凡納的歷史有詩意浪漫，也有陰暗的篇章。在老城區的「海盜之家」(The Pirate House)，過去曾是海盜橫行的聚集地。18世紀，這裡的酒吧內暗藏陷阱，醉倒的水手會在無意間被販賣為勞工，醒來時已身在遠洋航行的海盜船上，別無選擇只能為賊徒效力。傳說英國作家Robert Louis Stevenson來到薩凡納後，受這裡的故事啟發，在小說《金銀島》中，讓邪惡的弗林特船長在「海盜之家」嚥下最後一口氣。傳奇與歷史交織，使這座古城更添神祕色彩，每一條街巷、每一座建築，都藏著耐人尋味的故事。

薩凡納不僅擁有豐富的歷史，還是美食愛好者的天堂。漫步在老城區的河濱街，不少人在一家店門口排隊，原來是當地最具代表性的冰淇淋店Leopold's，好不容易買到了這家百年老店的招牌口味Savannah Socialite，選用喬治亞州本地堅果與巧克力，讓人一口便愛上。來到這裡，品嘗南方經典料理更是必不可少，buttermilk炸雞、玉米麵包、秋葵燉菜，還有濃郁的蝦仁玉米糊(shrimp and grits)，每一道菜都是美國南方獨特的「靈魂美食」(soul food)。這些菜肴雖然做法簡單，但是卻非常可口。由於薩凡納臨海，這裡的「低地地區」(Lowcountry)料理也十分講究，新鮮捕獲的海鮮，如母蟹濃湯(she-crab soup)與海鮮煮(seafood boil)，展現了沿海城市的獨特風味，也能深刻感受到南方的熱情與款待。

馬歇爾之家 鬼影幢幢

夜幕低垂，薩凡納的另一面悄然浮現。這座城市素有「全美最鬧鬼之地」之稱，無數歷史建築背後隱藏著詭異故事。我們參加了一場夜間尋鬼之旅，導遊裝扮陰森，帶領我們這群「怕鬼又想見鬼」的訪客探索傳說中的靈異地點。歷史悠久的「基歐之家」(The Kehoe House)建於1892年，曾是富商宅邸，後來改為殯儀館，據說住客時常聽見孩童的笑聲，甚至看到小鬼影穿梭走廊。而「17Hundred90 客棧」則流傳著一名女子因情自盡後幽魂不散，最常出沒在204號房，許多房客曾發現物品被莫名移動。

薩凡納最著名的靈異酒店「馬歇爾之家」。(作者提供)
薩凡納最著名的靈異酒店「馬歇爾之家」。(作者提供)

最駭人的當屬「馬歇爾之家」(The Marshall House)，這座著名靈異酒店在內戰期間曾作為軍醫院，翻修時竟發現地板下藏有截肢屍骨。據說四樓最為陰森，夜晚走廊內傳來詭異聲響，甚至有客人目睹男女老少的幽魂，還有一隻黑貓遊蕩其中。而414號房的房客則時常聞到腐肉氣味，令人不寒而慄。這些靈異傳說早已成為薩凡納文化的一部分，吸引無數尋求刺激與歷史的旅人。我們走在昏黃燈光下的街道，聆聽著導遊低沉的敘述，夜風輕拂，讓人不禁毛骨悚然。這座城市的魅力，正是在於它交織著滄桑歷史與靈異故事，讓每一次造訪都如同穿越時空，感受一場奇幻旅程。

喬治亞果仁糖。(作者提供)
喬治亞果仁糖。(作者提供)

喬治亞州 薛曼 疫情

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