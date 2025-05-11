移民專頁／嫁綠卡夫 最好仍保持F-1等身分

讀者問：

我是綠卡 持有人，還有三年才能申請公民。我女朋友還有一年OPT (Optional Practical Training，選擇性實習訓練 )就要到期了。現在結婚，申請F2A的話來得嗎？如果一年後OPT過期，但女朋友中間拿到工卡，她還需要OPT或H-1B嗎？

答：

1. 如果你和你女朋友現在結婚，你以綠卡的身分申請她，第一步是先遞交I-130，然後等排期，排期排到後才可以遞交I-485。

2. 在美國國內申請親屬移民 ，通常移民局允許根據簽證 看板B表的日期遞交I-485申請，假如I-130的排期是在B表公布的Date for Filing日期之前。

3. 根據公布的4月簽證看板B表，F2A的排程是2024年10月15日。但簽證看板的排期是不確定的，有時會大幅前進，有時又會大幅後退，因此不確定是否你女友OPT一年到期時，B表已經排到，有資格遞交I-485申請。

4. 你女朋友如將來拿到工卡，如有可能盡量保持F-1或H-1B身分，因為目前的移民環境，萬一綠卡被拒而沒有其他身分，有可能被置於遞解出境程序當中。

編按：第二優先(F2A)類別依親綠卡是給美國綠卡持有人的外籍配偶和撫養 (未婚且未滿21歲) 的孩子所使用的移民簽證。 第二優先(F2B)類別依親綠卡是給美國綠卡持有人成年 (年滿21歲) 但未婚的孩子所使用的移民簽證。