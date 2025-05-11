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華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

移民專頁／持旅遊簽 能長租房、買車？

鄭毅律師主答
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讀者問：

我遞交了EB-1A移民申請，排期估計最少還要兩年。我不想在中國國內等排期了，想以旅遊簽證去美國，然後申請I-485。若是B簽轉I-485的話，是不是要一直等I-485批下來才能找工作？另外，聽說持旅遊簽證到美國後不能長期租房子、不能買車等，這是真的假的？風險大嗎？

答：

1.如果你以旅遊簽證來美國，在B身分有效期期間，你的EB-1A排期排到，你可以在美國國內遞交I-485調整身分申請，但入境意圖問題是一個關鍵點。B簽證是非移民簽證，要求入境時沒有移民意圖。你入境時可能會被海關詢問你的入境目的、停留時間和安排。如果海關官員(CBP)認為你入境時就有移民意圖，可能會拒絕你入境。

2.當你提交I-485時，通常可以同時提交I-765(工作許可申請、EAD卡)和I-131(回美證，即Advance Parole)。 EAD卡通常需要六至八個月批准。在拿到EAD卡之前，你不能合法工作。一旦EAD獲批，你就可以自由合法地在美國工作，而無需等待I-485最終批准。

3.法律上沒有明確禁止旅遊簽證持有人租房子。但是，長租 (如一年以上的lease) 可能會引起房東或移民局的懷疑，特別是在你沒有其他合法長期居留身分的情況下。旅遊簽證持有人買車並非違法，但在實際操作上可能會遇到困難。例如，保險公司可能會因為你的簽證狀態而提供較高的保險費率，或是直接拒保。至於車輛登記，許多州需要當地駕駛執照，而取得駕駛執照可能需要穩定的住址和長期居留的證明。如果你只打算短期停留，可以考慮租車或使用大眾運輸，以避免移民意圖的誤解。

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